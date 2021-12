Programación Viernes 24 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Bernt Rosengren

The humming bees

Sad waltz

Blues nerves

Jef Neve

Remorse

Shawnn Monteiro

Dearly beloved

Never let me go

I hear music / How high the moon

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Maurizio Pollini, piano

Marc-Antoine Charpentier

In Nativitatem Domine canticum. Un oratorio de Navidad, H.416

Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Vadim Repin, violín

Orquesta Hallé / Kent Pagano

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras Nº20, op.53, Nº1

András Schiff, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027

Leonard Rose, chelo

Glenn Gould, piano

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe;

Barry Tuckwell, corno;

Ricardo Requejo, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

07.00

Y la mañana va

Franz Schubert

Tres impromptus para piano, op.90, D.899

Alfred Brendel, piano

Marc-André Dalbavie (compositor francés nacido en 1961)

Concierto para flauta y orquesta

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Peter Eötvös

León Minkus

Música del ballet Paquita

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Algiz Zuraitis

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Florestan

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

Joseph Lanner

Valses de Pest, op.93

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hoboken 7, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Andante y variaciones para piano a cuatro manos en Si bemol mayor, op.83a

Hector Moreno y Norberto Capelli, piano

Henry Purcell

Suite la de la música incidental de “Bonduca, o La heroína británica”

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

Francis Poulenc

Sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

Ensamble Nash

Anton Arensky

“Siluetas”, suite para orquesta Nº2, op.23

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

George Frideric Handel

Lucrezia, cantata HWV145

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Charles Alkan

Scherzo diabólico, Nocturno y Barcarola

Bernard Ringeissen, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

