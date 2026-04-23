Programación Viernes 24 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Danilo Pérez y la Bohuslan Big Band
Suite para las Americas
Aline Homzy
Hanakotoba
La belle et l’abeille
Till Brönner
Sweet Lorraine
Come dance with me
00.30
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83
Krystian Zimerman, piano;
Wolfgang Herzer, violonchelo;
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Joan Cabanilles
Tiento Nº23 por A la mi re
Hespèrion XX / Jordi Savall
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Aaron Copland
La tierra tierna. Suite
Orquesta Sinfónica de Boston / Aaron Copland
Marc-Antoine Charpentier
In Nativitatem D.N.S.J canticum, H.414
Les Arts Florissants / William Christie
Claude Debussy
Doce estudios para piano, L.136, (selección, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10, Nº11, Nº12)
Maurizio Pollini, piano
Arnold Bax
Sinfonía Nº1
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Edvard Grieg
Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano
Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzky, oboe;
Barry Tuckwell, corno;
Ricardo Requejo, piano
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba;
Bruno Cocset, bajo de violín,
Michael Behringer, clave
Jean Sibelius
Seis canciones para voz y piano, op.50
Jorma Hynninen, barítono;
Ralf Gothhóni, piano
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Béla Bartók
Suite de danzas, Sz 77
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano
07.00
Y la mañana va
Joseph Haydn
Sinfonía Nro.1 en Re mayor
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
Georges Bizet
“El periódico familiar”, tres piezas para piano
Julia Severus, piano
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Trío Locatelli
Ludwig van Beethoven
Música para un ballet caballeresco, obra sin opus, Nro.1
Orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos
08.00
Franz Léhar
Fragmentos de la opereta “El zarévich”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz
Maurice Ravel
Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock
Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther
09.00
Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6
Roberto Prosseda, piano
Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen
Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters
10.00
Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean-Philippe Rameau
-Musette en rondeau de la ópera “Las indias galantes”
-Dos musettes de la ópera “Naïs”
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Jean-Marie Leclair
Musette para los pastores y las pastoras, del 1º acto de la ópera “Escila y Glauco”, Op. 11
Orfeo Orchestra / György Vashegyi
Nicolas Chédeville
Sonata Nº6 para musette y bajo continuo en sol menor
François Lazarevitch, musette
Les Musiciens de Saint-Julien
Claudio Monteverdi
“Possente spirto”, de la ópera “Orfeo”
Scherzi Musicali / Nicolas Achten
George Frideric Handel
Concierto para arpa, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor, HWV 294
Giselle Herbert, arpa
Konzertante Barockmusik
Christian Gottfried Telonius
Concierto Nº13 en Re mayor para tromba marina, cuerdas, timbales y bajo continuo
Thilo Hirsch, tromba marina
Ensemble Arcimboldo / Philip Tarr
12.00
Al Mediodía
Franz Xaver Süssmayr
Divertimento Nº1 en Do mayor para violín, viola y chelo
Concilium Musicum de Viena
Cécile Chaminade
Fragmentos de la música del ballet Callirhoë
Orquesta de Conciertos de la BBC / Martin Yates
Ernest Bloch
Tres nocturnos para trío
Trío de Oslo
Joseph Fiala
Concierto para corno inglés y orquesta en Mi bemol mayor
Albrecht Mayer, corno inglés
Orquesta de Cámara Académica de Postdam / Peter Rainer
Manuel Ponce
Marchita mi alma
John Williams, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Hanns Eisler
Cantata en el exilio, op.62 (1937)
Maria Ostroukhova, mezzosoprano
Orquesta Las Metamorfosis / Amaury du Closel
Aulis Sallinen
Sombras, op.52, para orquesta
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Ari Rasilainen
Grazyna Bacewicz
Trío para oboe, arpa y percusión (1965)
Mariusz Pedzialek,oboe
Anna Sikorzak-Olek, arpa
Jan Pilch, percusión
Jimmy López
Perú negro (2012)
Orquesta de la Radio de Noruega / Miguel Harth Bedoya
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
William Walton
Obertura para el Festival de Johannesburgo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Joseph Ignace Pleyel
Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudeste de Alemania / Paul Angerer
Carlos Guastavino
Cuarteto para arcos
Cuarteto Gianneo
19.00
Johann Philipp Krieger (compositor alemán, 1649 – 1725)
“Soledad, tormento del corazón” de la ópera Céfalo y Procris
Nuria Rial, soprano
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49
Paul Lewis, piano
Benjamin Godard (compositor francés, 1849 – 1895)
Jocelyn, suite para orquesta Nº2
Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates
Giussepe Marie Cambini
“La Marsellesa” de Variaciones sobre seis aires patrióticos para dos violines
Dúo de violines de Munich (Luis Michal y Martha Carfi)
20.00
Momentos Musicales
Claude Debussy
Primer libro de preludios
Daniel Barenboim, piano
Henry Purcell
Suite de Abdelazar o La venganza del moro, Z.570
The Parley of Instruments / Peter Holman
21.00
Richard Wagner
Entrada de los dioses al Valhalla (de la ópera “El oro del Rin”)
Orquesta Filarmónica de Buffalo / JoAnn Falletta
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Bernard Roberts, piano
Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de “Amor sin barreras”
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa
22.00
Industria Nacional
Johann Sebastian Bach
Concierto en estilo italiano en Fa mayor, (catálogo de la obra de Bach 917) BWV 971
Mario Videla, clave
Benjamin Britten
Sinfonía simple, op.4
Camerata Bariloche / Elías Khayat
Gabriel Fauré
Después de un sueño y Canción de amor
Richard Strauss
El Día de los Fieles Difuntos y Dedicación
Sergei Rachmaninov
Canción georgiana y Aguas primaverales
Margot Arrillaga, soprano
Francisco Troccoli, piano
Gabriel Ádamo
Cuarteto para saxofones, op.24 (1993)
Cuarteto de Saxofones de Buenos Aires
23.00
Complemento musical
Dmitri Kabalevsky
Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert
Claire Huangci, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
Johannes Brahms
Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Neil Black, oboe
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields