PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

23/04/2026

Programación Viernes 24 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Danilo Pérez y la Bohuslan Big Band
Suite para las Americas

Aline Homzy
Hanakotoba
La belle et l’abeille

Till Brönner
Sweet Lorraine
Come dance with me

00.30
La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83
Krystian Zimerman, piano;
Wolfgang Herzer, violonchelo;
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Joan Cabanilles
Tiento Nº23 por A la mi re
Hespèrion XX / Jordi Savall

Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave

Aaron Copland
La tierra tierna. Suite
Orquesta Sinfónica de Boston / Aaron Copland

Marc-Antoine Charpentier
In Nativitatem D.N.S.J canticum, H.414
Les Arts Florissants / William Christie

Claude Debussy
Doce estudios para piano, L.136, (selección, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10, Nº11, Nº12)
Maurizio Pollini, piano

Arnold Bax
Sinfonía Nº1
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

Edvard Grieg
Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano

Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzky, oboe;
Barry Tuckwell, corno;
Ricardo Requejo, piano

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba;
Bruno Cocset, bajo de violín,
Michael Behringer, clave

Jean Sibelius
Seis canciones para voz y piano, op.50
Jorma Hynninen, barítono;
Ralf Gothhóni, piano

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Béla Bartók
Suite de danzas, Sz 77
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano

07.00
Y la mañana va

Joseph Haydn
Sinfonía Nro.1 en Re mayor
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Bizet
“El periódico familiar”, tres piezas para piano
Julia Severus, piano

Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Trío Locatelli

Ludwig van Beethoven
Música para un ballet caballeresco, obra sin opus, Nro.1
Orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

08.00

Franz Léhar
Fragmentos de la opereta “El zarévich”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel
Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

09.00

Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6
Roberto Prosseda, piano

Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

10.00

Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Jean-Philippe Rameau
-Musette en rondeau de la ópera “Las indias galantes”
-Dos musettes de la ópera “Naïs”
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Jean-Marie Leclair
Musette para los pastores y las pastoras, del 1º acto de la ópera “Escila y Glauco”, Op. 11
Orfeo Orchestra / György Vashegyi

Nicolas Chédeville
Sonata Nº6 para musette y bajo continuo en sol menor
François Lazarevitch, musette
Les Musiciens de Saint-Julien

Claudio Monteverdi
“Possente spirto”, de la ópera “Orfeo”
Scherzi Musicali / Nicolas Achten

George Frideric Handel
Concierto para arpa, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor, HWV 294
Giselle Herbert, arpa
Konzertante Barockmusik

Christian Gottfried Telonius
Concierto Nº13 en Re mayor para tromba marina, cuerdas, timbales y bajo continuo
Thilo Hirsch, tromba marina
Ensemble Arcimboldo / Philip Tarr

12.00
Al Mediodía

Franz Xaver Süssmayr
Divertimento Nº1 en Do mayor para violín, viola y chelo
Concilium Musicum de Viena

Cécile Chaminade
Fragmentos de la música del ballet Callirhoë
Orquesta de Conciertos de la BBC / Martin Yates

Ernest Bloch
Tres nocturnos para trío
Trío de Oslo

Joseph Fiala
Concierto para corno inglés y orquesta en Mi bemol mayor
Albrecht Mayer, corno inglés
Orquesta de Cámara Académica de Postdam / Peter Rainer

Manuel Ponce
Marchita mi alma
John Williams, guitarra

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Hanns Eisler
Cantata en el exilio, op.62 (1937)
Maria Ostroukhova, mezzosoprano
Orquesta Las Metamorfosis / Amaury du Closel

Aulis Sallinen
Sombras, op.52, para orquesta
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Ari Rasilainen

Grazyna Bacewicz
Trío para oboe, arpa y percusión (1965)
Mariusz Pedzialek,oboe
Anna Sikorzak-Olek, arpa
Jan Pilch, percusión

Jimmy López
Perú negro (2012)
Orquesta de la Radio de Noruega / Miguel Harth Bedoya

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

William Walton
Obertura para el Festival de Johannesburgo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Joseph Ignace Pleyel
Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudeste de Alemania / Paul Angerer

Carlos Guastavino
Cuarteto para arcos
Cuarteto Gianneo

19.00

Johann Philipp Krieger (compositor alemán, 1649 – 1725)
“Soledad, tormento del corazón” de la ópera Céfalo y Procris
Nuria Rial, soprano
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49
Paul Lewis, piano

Benjamin Godard (compositor francés, 1849 – 1895)
Jocelyn, suite para orquesta Nº2
Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

Giussepe Marie Cambini
“La Marsellesa” de Variaciones sobre seis aires patrióticos para dos violines
Dúo de violines de Munich (Luis Michal y Martha Carfi)

20.00
Momentos Musicales

Claude Debussy
Primer libro de preludios
Daniel Barenboim, piano

Henry Purcell
Suite de Abdelazar o La venganza del moro, Z.570
The Parley of Instruments / Peter Holman

21.00

Richard Wagner
Entrada de los dioses al Valhalla (de la ópera “El oro del Rin”)
Orquesta Filarmónica de Buffalo / JoAnn Falletta

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Bernard Roberts, piano

Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de “Amor sin barreras”
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

22.00
Industria Nacional

Johann Sebastian Bach
Concierto en estilo italiano en Fa mayor, (catálogo de la obra de Bach 917) BWV 971
Mario Videla, clave

Benjamin Britten
Sinfonía simple, op.4
Camerata Bariloche / Elías Khayat

Gabriel Fauré
Después de un sueño y Canción de amor
Richard Strauss
El Día de los Fieles Difuntos y Dedicación
Sergei Rachmaninov
Canción georgiana y Aguas primaverales
Margot Arrillaga, soprano
Francisco Troccoli, piano

Gabriel Ádamo
Cuarteto para saxofones, op.24 (1993)
Cuarteto de Saxofones de Buenos Aires

23.00
Complemento musical

Dmitri Kabalevsky
Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert
Claire Huangci, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Johannes Brahms
Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Neil Black, oboe
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields