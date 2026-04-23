Programación Viernes 24 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Danilo Pérez y la Bohuslan Big Band

Suite para las Americas

Aline Homzy

Hanakotoba

La belle et l’abeille

Till Brönner

Sweet Lorraine

Come dance with me

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Krystian Zimerman, piano;

Wolfgang Herzer, violonchelo;

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Joan Cabanilles

Tiento Nº23 por A la mi re

Hespèrion XX / Jordi Savall

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Aaron Copland

La tierra tierna. Suite

Orquesta Sinfónica de Boston / Aaron Copland

Marc-Antoine Charpentier

In Nativitatem D.N.S.J canticum, H.414

Les Arts Florissants / William Christie

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136, (selección, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10, Nº11, Nº12)

Maurizio Pollini, piano

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Edvard Grieg

Diecinueve canciones populares noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe;

Barry Tuckwell, corno;

Ricardo Requejo, piano

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba;

Bruno Cocset, bajo de violín,

Michael Behringer, clave

Jean Sibelius

Seis canciones para voz y piano, op.50

Jorma Hynninen, barítono;

Ralf Gothhóni, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz 77

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Sinfonía Nro.1 en Re mayor

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Bizet

“El periódico familiar”, tres piezas para piano

Julia Severus, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

Ludwig van Beethoven

Música para un ballet caballeresco, obra sin opus, Nro.1

Orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

08.00



Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “El zarévich”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel

Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

09.00

Félix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6

Roberto Prosseda, piano

Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

10.00

Johann Christoph Friedrich Bach

Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)

Sinfonía Nº4, "Las victorias"

Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119

Kathryn Scott, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Philippe Rameau

-Musette en rondeau de la ópera “Las indias galantes”

-Dos musettes de la ópera “Naïs”

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Jean-Marie Leclair

Musette para los pastores y las pastoras, del 1º acto de la ópera “Escila y Glauco”, Op. 11

Orfeo Orchestra / György Vashegyi

Nicolas Chédeville

Sonata Nº6 para musette y bajo continuo en sol menor

François Lazarevitch, musette

Les Musiciens de Saint-Julien

Claudio Monteverdi

“Possente spirto”, de la ópera “Orfeo”

Scherzi Musicali / Nicolas Achten

George Frideric Handel

Concierto para arpa, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor, HWV 294

Giselle Herbert, arpa

Konzertante Barockmusik

Christian Gottfried Telonius

Concierto Nº13 en Re mayor para tromba marina, cuerdas, timbales y bajo continuo

Thilo Hirsch, tromba marina

Ensemble Arcimboldo / Philip Tarr

12.00

Al Mediodía

Franz Xaver Süssmayr

Divertimento Nº1 en Do mayor para violín, viola y chelo

Concilium Musicum de Viena

Cécile Chaminade

Fragmentos de la música del ballet Callirhoë

Orquesta de Conciertos de la BBC / Martin Yates

Ernest Bloch

Tres nocturnos para trío

Trío de Oslo

Joseph Fiala

Concierto para corno inglés y orquesta en Mi bemol mayor

Albrecht Mayer, corno inglés

Orquesta de Cámara Académica de Postdam / Peter Rainer

Manuel Ponce

Marchita mi alma

John Williams, guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Hanns Eisler

Cantata en el exilio, op.62 (1937)

Maria Ostroukhova, mezzosoprano

Orquesta Las Metamorfosis / Amaury du Closel

Aulis Sallinen

Sombras, op.52, para orquesta

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Ari Rasilainen

Grazyna Bacewicz

Trío para oboe, arpa y percusión (1965)

Mariusz Pedzialek,oboe

Anna Sikorzak-Olek, arpa

Jan Pilch, percusión

Jimmy López

Perú negro (2012)

Orquesta de la Radio de Noruega / Miguel Harth Bedoya

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

William Walton

Obertura para el Festival de Johannesburgo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Joseph Ignace Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudeste de Alemania / Paul Angerer

Carlos Guastavino

Cuarteto para arcos

Cuarteto Gianneo

19.00

Johann Philipp Krieger (compositor alemán, 1649 – 1725)

“Soledad, tormento del corazón” de la ópera Céfalo y Procris

Nuria Rial, soprano

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49

Paul Lewis, piano

Benjamin Godard (compositor francés, 1849 – 1895)

Jocelyn, suite para orquesta Nº2

Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

Giussepe Marie Cambini

“La Marsellesa” de Variaciones sobre seis aires patrióticos para dos violines

Dúo de violines de Munich (Luis Michal y Martha Carfi)

20.00

Momentos Musicales

Claude Debussy

Primer libro de preludios

Daniel Barenboim, piano

Henry Purcell

Suite de Abdelazar o La venganza del moro, Z.570

The Parley of Instruments / Peter Holman

21.00

Richard Wagner

Entrada de los dioses al Valhalla (de la ópera “El oro del Rin”)

Orquesta Filarmónica de Buffalo / JoAnn Falletta

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"

Bernard Roberts, piano

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de “Amor sin barreras”

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

22.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano en Fa mayor, (catálogo de la obra de Bach 917) BWV 971

Mario Videla, clave

Benjamin Britten

Sinfonía simple, op.4

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Gabriel Fauré

Después de un sueño y Canción de amor

Richard Strauss

El Día de los Fieles Difuntos y Dedicación

Sergei Rachmaninov

Canción georgiana y Aguas primaverales

Margot Arrillaga, soprano

Francisco Troccoli, piano

Gabriel Ádamo

Cuarteto para saxofones, op.24 (1993)

Cuarteto de Saxofones de Buenos Aires

23.00

Complemento musical

Dmitri Kabalevsky

Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert

Claire Huangci, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Neil Black, oboe

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields