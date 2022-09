Programación Viernes 23 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Alexander Levin

Lexington Avenue

A painful beautiful memory

Junior Mance

Happy time

Steven Davis

Love comes right on time

You're gonna fall in love with me

What happened to romance

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº16 en Mi bemol mayor, op.55, Nº2

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nocturno para piano Nº18 en mi mayor, op.62, Nº2

Nocturno para piano Nº19 en mi menor, op.72, Nº1

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Tedi Papavrami, violín;

Nelson Goerner, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

La omisión, K.518

La canción de la separación, K519

La conformidad: cuán bien, cuán tranquilo, K.473

Barbara Hendricks, soprano; Maria João Pires, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en do menor, BWV 997 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Judith Pearce, flauta;

Gareth Hulse, oboe;

Michael Collins, clarinete

Luca Marenzio

Séptimo libro de madrigales: Care mie selve

Ensamble Clement Janequin

Joseph Haydn

Cuarteto Nº56 en Mi bemol mayor, op.71, Nº3, Hob.III:71

Cuarteto Tátrai

Louis Spohr

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

07.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

Obertura Egmont, op.84

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Ernö Dohnányi

Tres piezas para piano, op.23

Martin Roscoe, piano

Gustav Holst

Suite de Saint Paul, op.29, Nº2

Sinfonietta de Bournemouth / Richard Studt

08.00

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor

Albrecht Mayer, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / Jakub Hrusa

Muzio Clementi

Sonata para piano inédita en La bemol mayor

Federico Wiman, piano

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

09.00

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Eva Knardahl, piano

10.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Zoltán Kodály

Sonata para chelo y piano, op.4

István Várdai, chelo

Klára Würtz, piano

Claude Debussy

Primavera, suite sinfónica. Orquestación de Henri Büsser

Orquesta New Philharmonia / Pierre Boulez

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

