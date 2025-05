Programación Viernes 23 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Jacky Terrasson

Moving on

Misty

R&B

Dishwasher

Buraq

Blue bridge

Lena Seikaly

I’m nobody’s baby

After you’ve gone

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit

Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Wilhelm Kaiser-Lindemann

Los 12 en bossa-nova

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

William Byrd

In Angel´s Leed

In Nomine Nº2

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Heinrich Franz von Biber

Arias a cuatro partes

La Follia Salzburg

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

06.00

Y la mañana va

Leopold Mozart

Sinfonía de los juguetes, casación en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Frederic Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Cyprien Katsaris, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.11, Nº2, Ryom 277, “IL

favorito"

Salvatore Accardo, violìn

I Musici

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

07.00

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Robert Schumann

Canciones del amanecer, op.133

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Georg Friedrich Handel

Concerto a due cori en Si bemol mayor, Catálogo Handel 332

The English Concert / Trevor Pinnock

Jacques Ibert

Escalas

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi



08.00



Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"

Cuarteto Juilliard

John Marsh (compositor y escritor ingles, 1752-1828)

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, “La cacería”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Eduard Tubin

Variaciones para piano sobre una melodía popular estonia

Vardo Rumessen, piano



09.00



Aram Jachaturián

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

François Couperin

“Veni sponsa Christi”, motete a Santa Susana

Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo-barítono

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

10.00

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor

Michelle Campanella, piano

Heitor Villa-Lobos

Quinteto para flauta, arpa y trío de cuerdas

Xavier Aragau, flauta

Gwenaelle Rousseley, arpa

Dominique Feret, violín

Jean-Baptiste Brunier, viola

David Simpson, chelo

Edward Elgar

Suite de la mùsica incidental para la puesta de ”El Rey Arturo”

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Frideric Handel

Sinfonía y arias "Venti, turbini, prestate" y "Cara sposa" de la ópera “Rinaldo”

David Daniels, contratenor

Orquesta del Siglo de las Luces / Sir Roger Norrington

Nicola Antonio Porpora

Aria “Alto Giove”, de la ópera "Polifemo"

Simone Kermes, soprano

La Magnifica Comunità / Isabella Longo

Giovanni Battista Pergolesi

Arias "Superbo di me stesso" y "Se cerca, se dice" de la ópera “L’olimpiade”

Olga Pasiecznik, soprano

Accademia Montis Regalis / Accademia Montis Regalis

Baldassare Galuppi

Aria "A questa bianca mano" de la ópera “Penélope”

Max Cencic, contratenor

Armonia Atenea / George Petrou

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capuçon

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Paul Hindemith

Kleine Kammermusik, op.24, Nº2, para cinco instrumentos de viento (1921)

Miembros de la Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Federico Mompou

Música callada. Cuarto cuaderno (1967)

Alicia De Larrocha, piano

Louis Andriessen

Tap Dance (2013)

Dominique Vleeshouwers, percusión

Ensambles Asko/Schönberg / Reinbert de Leeuw

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

João de Sousa Carvalho

“Obertura” de la ópera Perseo

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Ernesto Nazareth

Odeón (transcripción para trío de guitarras)

Trío Oblongo

19.00

Jean Sibelius

Karelia, suite para orquesta op.11

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº6 en Mi mayor, op.83

Trío Parnassus

Vincenzo Righini

"Ove son- Qual'aure io spiro" de la ópera El nacimiento de Apolo

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer

20.00

La Gran Aldea (Japón)

Humiwo Hayasaka

Obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Toshirō Mayuzumi

Bugaku, ballet en dos partes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Takuo Yuasa

Toru Takemitsu

Concierto para viola y orquesta, "Una cuerda alrededor del otoño"

Nobuko Imai, viola

Orquesta Saito Kinen / Seiji Ozawa

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Carlos Mastropietro

La otra orilla (1995)

Ausum Ensemble / Federico Gariglio

Ludwig van Beethoven

Cuarteto en Do mayor, op.59, N°3, “Razumovsky”

Cuarteto Gianneo

Tradicional

Dos Negro Spirituals: Nadie sabey Ribera abajo (arreglos de Robert Shaw y Robert Sund respectivamente)

Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes / Pablo Canavés