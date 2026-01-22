Programación Viernes 23 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Domenico Gabrielli
Ricercar para chelo solo Nº1 en sol menor
Ricercar para chelo solo Nº2 en la menor
Roel Dieltiens, chelo
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano
Johannes Brahms
Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2
Jessye Norman, soprano
Daniel Barenboim, piano
Wolfram Christ, viola
Ernest Chausson
Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21
Itzhak Perlman, violín; Jorge Bolet, piano
Cuarteto Juilliard
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano
Arnold Bax
Desde el ocaso hasta el amanecer
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Vincent D'Indy
Sarabanda y minué para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano, op.72
Catherine Cantin, flauta;
Maurice Bourgue, oboe;
Michel Portal, clarinete;
Amaury Wallez, fagot;
Pascal Rogé, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Aaron Copland
Ciudad silenciosa
Wynton Marsalis, trompeta;
Phillip Koch, corno inglés
Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger
Alexander Glazunov
Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász
Marc-Antoine Charpentier
Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534
Les Arts Florissants / William Christie
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Luigi Boccherini
Concierto para chelo y orquesta Nº9 en Si bemol mayor, G.482
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Vincenzo Bellini
Vaga luna, che inargenti
L'Abbandono
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce;
Alexandra Bachtiar, chelo;
Christiane Jaccottet, clave
Joseph Martin Kraus
Sinfonía en do menor
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano
07.00
Y la mañana va
William Walton
Capricho burlesco
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Edvard Grieg
Libro Nº3 de las Piezas líricas, op.43
Leif Ove Andsnes, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
08.00
Franz Liszt
Danza macabra para piano y orquesta, catálogo Searle 126
Nelson Freire, piano
Orquesta Filarmónica de Dresde / Michel Plasson
Alexander Glazunov
Cuarteto en La mayor, op.39
Cuarteto de cuerdas de Utrecht
Peter Sculthorpe (compositor australiano que vivió entre 1929 y 2014)
Pequeña ciudad
Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins
09.00
Ludwig Van Beethoven
Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Gaspard Fritz
Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
John Ireland
Tres piezas para piano: Preludio, Balada y Colombina
John Lenehan, piano
10.00
Maurice Ravel
Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”
Luca Lombardo, tenor
Marc Barrard, barítono
Isabelle Druet, mezzosoprano
Nicolas Courjal, bajo
Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano
Geoffrey Toye (compositor y director inglés, 1889-1942)
Vals, de la suite del ballet “El salón de baile embrujado”
New London Orchestra / Ronald Corp
11.00
Música de Verano
Franz Joseph Haydn
Fantasía para piano en Do mayor, Hob.XVII:4
Alfred Brendel, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para dos trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, RV537
The English Concert / Trevor Pinnock
Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de la ópera “El gallo de oro”
Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman
Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos
12.00
Alessandro Scarlatti
Toccata, Fuga, Allegro, Minuetto y Presto en mi menor
Alexander Wemann, clavecín
Antonin Dvorák
Piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, (Helm) H.435
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta Académica de Potsdam / Trevor Pinnock
Thomas Tallis
Spem in alium, motete (arreglo para cuarteto de cuerdas)
Cuarteto Kronos
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº 41, K. 551, “Júpiter”
Orquesta de Cámara de Europa / Georg Solti
Arthur Bliss
Quinteto para oboe y cuerdas
Nicholas Daniel, oboe
Cuarteto Maggini
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Jean-Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
Alexander Alyabiev (compositor, pianista y director ruso, 1787-1851)
Trío en la menor
Trío Borodin
Igor Stravinsky
Concierto para orquesta de cámara, "Dumbarton Oaks"
Orquesta de Cámara Orpheus
19.00
Johann Adolf Hasse (compositor alemán de Barroco, 1699-1783)
“Coros de ángeles colmados de alegría”, motete
Bernarda Fink, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano
Felipe Boero
Tres aires argentinos (registro en vivo)
Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación / Sebastiano De Filippi
Franz Liszt
Elegía Nº1 para chelo y piano, S.130
Miklós Perényi, chelo
Imre Rohmann, piano
20.00
Música de Verano
Reinhold Glière
“Peregrinos errantes. Ilya Muromets y Svyatogor”, primer movimiento de la Sinfonía Nº3 en si menor, op.43, “Ilya Muromets”
Orquesta de la Escuela Superior de Música de Zurich y de la Escuela Superior de Música de Ginebra / Yuri Simonov
Grabado en vivo en la Sala Victoria, Ginebra, el 24 de abril de 2017
Reinhold Glière
“Solovey el bandido”, segundo movimiento de la Sinfonía Nº3 en si menor, op.43, “Ilya Muromets”
Orquesta de la Escuela Superior de Música de Zurich y de la Escuela Superior de Música de Ginebra / Yuri Simonov
21.00
Reinhold Glière
“En la corte de Vladimir el Poderosos Sol”, tercer movimiento de la Sinfonía Nº3 en si menor, op.43, “Ilya Muromets”
Orquesta de la Escuela Superior de Música de Zurich y de la Escuela Superior de Música de Ginebra / Yuri Simonov
Reinhold Glière
“Proezas y petrificación de Ilya Muromets”, cuarto movimiento de la Sinfonía Nº3 en si menor, op.43, “Ilya Muromets” (1911)
Orquesta de la Escuela Superior de Música de Zurich y de la Escuela Superior de Música de Ginebra / Yuri Simonov
Erik Satie
Tres gymnopédies
Fazil Say, piano
Arthur Benjamin
Rumba jamaiquina
Orquesta de Concierto del Servicio de Radio y Televisión de Irlanda
/ Ernest Tomlinson Orchestra:
22.00
Arcangelo Corelli
Sonata en Re mayor a cuatro, para trompeta, dos violines y continuo
Nikas Eglund, trompeta
Ensamble Barroco Wasa
Charles Valentin Alkan
Estudio para piano, de la Enciclopedia del pianista compositor
Mark Viner, piano
Kurt Weil
El nuevo Orfeo, op.15, cantata para soprano, violín y orquesta
Carol Farley, soprano
Michael Guttman, violín
Orquesta Filarmónica de Renania / José Serebier
Fernando Sor
Divertimento para dos guitarras Nº1, op.34 "El coraje"
Alesandre Lagoya e Ida Presti, guitarra
Kaja Saariaho
Luz y pesadez, para orquesta (2009)
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen
Grabado en vivo en el Festival de Mar Báltico, Estocolmo, el 25 de agosto de 2024
23.00
Dmitri Shostakovich
Cinco piezas para dos violines y piano (arr de Lev Atovmian)
Julian Rachlin y Janine Jansen, violines;
Itamar Golan, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en do menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Frédéric Chopin
Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44
Nelson Goerner, piano
Richard Strauss
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado