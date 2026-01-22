Programación Viernes 23 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Domenico Gabrielli

Ricercar para chelo solo Nº1 en sol menor

Ricercar para chelo solo Nº2 en la menor

Roel Dieltiens, chelo

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36

Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37

Pascal Rogé, piano

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín; Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

Arnold Bax

Desde el ocaso hasta el amanecer

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Vincent D'Indy

Sarabanda y minué para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano, op.72

Catherine Cantin, flauta;

Maurice Bourgue, oboe;

Michel Portal, clarinete;

Amaury Wallez, fagot;

Pascal Rogé, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Aaron Copland

Ciudad silenciosa

Wynton Marsalis, trompeta;

Phillip Koch, corno inglés

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Alexander Glazunov

Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108

Li-Wei Qin, chelo

Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Marc-Antoine Charpentier

Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534

Les Arts Florissants / William Christie

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº9 en Si bemol mayor, G.482

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

L'Abbandono

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor

René Clemencic, flauta dulce;

Alexandra Bachtiar, chelo;

Christiane Jaccottet, clave

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en do menor

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

07.00

Y la mañana va

William Walton

Capricho burlesco

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Edvard Grieg

Libro Nº3 de las Piezas líricas, op.43

Leif Ove Andsnes, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

08.00



Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, catálogo Searle 126

Nelson Freire, piano

Orquesta Filarmónica de Dresde / Michel Plasson

Alexander Glazunov

Cuarteto en La mayor, op.39

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Peter Sculthorpe (compositor australiano que vivió entre 1929 y 2014)

Pequeña ciudad

Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins

09.00



Ludwig Van Beethoven

Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gaspard Fritz

Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

John Ireland

Tres piezas para piano: Preludio, Balada y Colombina

John Lenehan, piano

10.00



Maurice Ravel

Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”

Luca Lombardo, tenor

Marc Barrard, barítono

Isabelle Druet, mezzosoprano

Nicolas Courjal, bajo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Geoffrey Toye (compositor y director inglés, 1889-1942)

Vals, de la suite del ballet “El salón de baile embrujado”

New London Orchestra / Ronald Corp

11.00

Música de Verano

Franz Joseph Haydn

Fantasía para piano en Do mayor, Hob.XVII:4

Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para dos trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, RV537

The English Concert / Trevor Pinnock

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera “El gallo de oro”

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos

12.00

Alessandro Scarlatti

Toccata, Fuga, Allegro, Minuetto y Presto en mi menor

Alexander Wemann, clavecín

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, (Helm) H.435

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Académica de Potsdam / Trevor Pinnock

Thomas Tallis

Spem in alium, motete (arreglo para cuarteto de cuerdas)

Cuarteto Kronos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº 41, K. 551, “Júpiter”

Orquesta de Cámara de Europa / Georg Solti

Arthur Bliss

Quinteto para oboe y cuerdas

Nicholas Daniel, oboe

Cuarteto Maggini

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

Alexander Alyabiev (compositor, pianista y director ruso, 1787-1851)

Trío en la menor

Trío Borodin

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara, "Dumbarton Oaks"

Orquesta de Cámara Orpheus

19.00

Johann Adolf Hasse (compositor alemán de Barroco, 1699-1783)

“Coros de ángeles colmados de alegría”, motete

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Ingolf Wunder, piano

Felipe Boero

Tres aires argentinos (registro en vivo)

Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación / Sebastiano De Filippi

Franz Liszt

Elegía Nº1 para chelo y piano, S.130

Miklós Perényi, chelo

Imre Rohmann, piano

20.00

Música de Verano

Reinhold Glière

“Peregrinos errantes. Ilya Muromets y Svyatogor”, primer movimiento de la Sinfonía Nº3 en si menor, op.43, “Ilya Muromets”

Orquesta de la Escuela Superior de Música de Zurich y de la Escuela Superior de Música de Ginebra / Yuri Simonov

Grabado en vivo en la Sala Victoria, Ginebra, el 24 de abril de 2017

Reinhold Glière

“Solovey el bandido”, segundo movimiento de la Sinfonía Nº3 en si menor, op.43, “Ilya Muromets”

Orquesta de la Escuela Superior de Música de Zurich y de la Escuela Superior de Música de Ginebra / Yuri Simonov

21.00

Reinhold Glière

“En la corte de Vladimir el Poderosos Sol”, tercer movimiento de la Sinfonía Nº3 en si menor, op.43, “Ilya Muromets”

Orquesta de la Escuela Superior de Música de Zurich y de la Escuela Superior de Música de Ginebra / Yuri Simonov

Reinhold Glière

“Proezas y petrificación de Ilya Muromets”, cuarto movimiento de la Sinfonía Nº3 en si menor, op.43, “Ilya Muromets” (1911)

Orquesta de la Escuela Superior de Música de Zurich y de la Escuela Superior de Música de Ginebra / Yuri Simonov

Erik Satie

Tres gymnopédies

Fazil Say, piano

Arthur Benjamin

Rumba jamaiquina

Orquesta de Concierto del Servicio de Radio y Televisión de Irlanda

/ Ernest Tomlinson Orchestra:

22.00

Arcangelo Corelli

Sonata en Re mayor a cuatro, para trompeta, dos violines y continuo

Nikas Eglund, trompeta

Ensamble Barroco Wasa

Charles Valentin Alkan

Estudio para piano, de la Enciclopedia del pianista compositor

Mark Viner, piano

Kurt Weil

El nuevo Orfeo, op.15, cantata para soprano, violín y orquesta

Carol Farley, soprano

Michael Guttman, violín

Orquesta Filarmónica de Renania / José Serebier

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras Nº1, op.34 "El coraje"

Alesandre Lagoya e Ida Presti, guitarra

Kaja Saariaho

Luz y pesadez, para orquesta (2009)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Grabado en vivo en el Festival de Mar Báltico, Estocolmo, el 25 de agosto de 2024

23.00

Dmitri Shostakovich

Cinco piezas para dos violines y piano (arr de Lev Atovmian)

Julian Rachlin y Janine Jansen, violines;

Itamar Golan, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Nelson Goerner, piano

Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado