Programación Viernes 23 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Planet D Nonet

Spacemen

Moonbow

Lucio Balduini

Amor turquesa

Revela tus enemigos

Patty Page

Let there be love

Gone with the wind

Nice work if you can get it

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Kyung-Wha Chung, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

François Couperin

Concierto real Nº3 para dos claves en La mayor

Laurence Boulay y Françoise Lengellé, clave

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Claude Debussy

Estudios para piano, Libro 1º

Martin Jones, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Alberto Ginastera

Danzas argentinas, op.2

Luis Ascot, piano

Joseph Haydn

Trío para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.15 Nº30

Trío Beaux Arts

John Dowland

Canciones Primer libro de canciones con laúd

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinet

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Liszt

Los ideales, poema sinfónico Nº12, S.106

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

06.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura de la opereta Cagliostro en Viena

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº11 en si menor, Ryom 79

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Frederic Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Edward Elgar

Música armoniosa para quinteto de vientos Nº4, “La granja”

Ensamble Athena



07.00

Jean Françaix

Obertura anacreóntica

Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho variaciones para piano en Fa mayor, K.613

Ingrid Haebler, piano

Heinrich Franz von Biber

Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”

The Rare Fruits Council

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev



08.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.1 op.41

Eva Knardahl, piano

Giuseppe Valentini

Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

09.00

Alexander Zemlinsky

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15

Cuarteto Brodsky

Michael Tippett

Pequeña música para cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner



10.00

Federico Mompou

Suite compostelana para guitarra

Andrés Segovia, guitarra

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Luciano Sgrizzi, fortepiano

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, chelo

Dmitri Shostakovich

“La edad de oro”, suite de ballet, op.22

Orquesta Sinfónica de Londres / Walter Weller

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean Barrière

Sonata para dos cellos en Sol mayor

David Simpson y Elena Andreyev, cellos

Giuseppe Clemente Dall'Abaco

Dúo para cellos en Fa mayor

Julia Nilsen-Savage y Candela Gómez Bonet, cellos

Antonio Vivaldi

Concierto para dos cellos, cuerdas y bajo continuo en sol menor, RV 531

Albert Brüggen y Juris Teichmanis, cellos

Musica Alta Ripa

Willem de Fesch

Sonata para 2 cellos en re menor, Op. 1b N° 2

Sarah Freiberg y Colleen McGary-Smith, cellos

Michael Sponseller, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Baladas para piano op.10, Nº1, Nº2 y Nº3

Grigory Sokolov, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Amadeo Roldán

Rítmicas V (Tiempo de son) y Rítmica VI (Tiempo de rumba) (1930)

Ensamble / Paul Price

Arám Jachaturián

“Danza del sable” del ballet Gayaneh (1942)

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkanov

Arám Jachaturián

Concierto en re menor para violín y orquesta (1940)

Julia Fischer, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Michael Sanderling

Pavel Mihelčič

El puente sobre el río, para ensamble de metales (2012)

Ensamble de la Academia de Música para Bronces

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Charles Auguste de Bériot (1802-1870)

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bruselas / Alfred Walter

Arcangelo Corelli

Sonata-trío en Fa mayor, op.4, Nº7

Cuarteto Purcell

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

19.00

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Franz Schubert

Selección de La bella molinera, D.795

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Giuseppe Sammartini (1695 - 1750)

Concierto para flauta dulce soprano y orquesta en Fa mayor

Alexis Kossenko, flauta dulce

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Lili Boulanger

Nocturno para violín y piano

Olivier Charlier, violín

Emile Naoumoff, piano

20.00

La Gran Aldea (México)

José Rolón

Cuarteto romántico, op.16

Claudia Corona, piano

Michael Dinnebier, violín

Sylvie Altenburguer, viola

Walter-Michael Vollhardt, chelo

José Pablo Moncayo

Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

Ignacio de Jerusalem

Dixit Dominus

Ensamble Chanticleer

José Rolón

Canción de la noche

Lourdes Ambriz, soprano

Ricardo Miranda, pianoforte

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Juan Alais (1838-1891)

Antiguo estilo Nº2

Abel Carlevaro, guitarra

Guillermo Graetzer

Concierto de cámara Nº2 (1988)

Andrés Spiller, oboe

Mónica Cosachov, clave

Camerata Bariloche

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 17 de septiembre de 1988

Arvo Pärt

Misa de Berlín

Estudio Coral de Buenos Aires

Ensamble de Cuerdas / Carlos López Puccio