Programación Viernes 22 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Yongseok Lee

Shall we?

Ian Cooper, Ian Date y Tommy Emmanuel

After you’ve gone

Tiger rag

Laila Dalseth

Drinking again

Fine and dandy

There will never be another you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano en mi menor, op.38

Mstislav Rostropovich, chelo

Rudolf Serkin, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Wolfgang Plagge, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº3 en la menor, op.44

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor, R.395

László Bársony, viola d'amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº4 en sol menor, K.516

Dénes Koromzay, viola

Cuarteto Takács

07.00

Y la mañana va

Ludwig Van Beethoven

Canción del sacrificio, op.121b

Lorna Haywood, soprano

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johannes Brahms

Trío para corno, violín y piano en mi bemol mayor, op.40

Marie-Luise Neunecker, corno

Frank Peter Zimmermann, violín

Wolfgang Sawallisch, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Robert Schumann

Fantasía en Do mayor, op.17

Piotr Anderszewski, piano

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Anatol Liadov

Balada, op.21b

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Stephen Gunzenhauser

John Ireland

Decoraciones

Eric Parkin, piano



Manuel de Falla

Interludio y danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz Klein y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Leo Weiner (húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto