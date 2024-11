Programación Viernes 22 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Stefano Guazzo

Pace frá gli uvili

Two in one

Frank Mullen

Summertime

La magia de la voz

I cried for you

Stardust

I like to hear it sometimes

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Eric Coates

The Three Elizabeths Suite

East of London Orchestra / Malcolm Nabarro

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)

Pascal Moraguès, clarinete

Christophe Coin, chelo

Patrick Cohen, piano

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si mayor, op.20

Evgeny Zarafiants, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1 Hob.III:75

Cuarteto Amadeus

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

Carlos Groisman, guitarra

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

06.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la opereta “La bella Galatea”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº4 en Re mayor, op.43

András Adorján, flauta

Orquesta de cámara de Munich / Hans Stadlmair

Fritz Kreisler

Tamborín chino y Capricho vienés

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Franz Liszt

Los Preludios, poema sinfónico Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein



07.00

François Borne

Fantasía brillante sobre temas de Carmen de Bizet

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo

Frederic Chopin

Tres nocturnos, op.9: Nro.1 en si bemol menor, Nro.2 en Mi bemol mayor y Nro.3 en Si mayor

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1

I Musici

Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)

Rapsodia india

Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper



08.00

Darius Milhaud

Cuarteto para cuerdas Nº12

Cuarteto Arcana

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Aram Jachaturián

Suite “Mascarada”, música incidental para la obra de Mikhail Lemontov

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi



09.00



Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nro.1 en La mayor, op.9

Germana Porcu, violín

Sara Costa, piano

Ralph Vaughan Williams

En el país de los pantanos, impresión sinfónica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson



10.00



Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Chantal Juillet, violín

Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit



Alexander Scriabin

Seis mazurcas para piano, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Fernando Sor

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesco Durante

Concierto para cuerdas “La pazzia”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandemburgo Nº6

Orquesta Barroca de Friburgo

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío-sonata en Fa mayor para flauta dulce bajo, viola y bajo continuo H. 588

Paradiso Musicale

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Florian Deuter, viola

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín;

Yo-Yo Ma, chelo;

Mark Zeltser, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Yo-Yo Ma, chelo;

Emanuel Ax, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Benjamin Britten

Cuarteto fantasía, para oboe y cuerdas (1939)

Gernot Schmalfuß, oboe

Andreas Krecher, violin

Niklas Schwarz, viola

Armin Fromm, chelo

Arnold Schoenberg

Un sobreviviente del gueto de Varsovia, op.46 (1947)

Sherrill Milnes, narrador

Orquesta Sinfónica de Boston / Erich Leinsdorf

Claudio Santoro (1919-1989)

Sonata para piano N°3

Gilda Oswaldo Cruz, piano

Daníel Bjarnason

Colisionador (2015)

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Louis Langré

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Leopold Mozart

Concierto para cuatro cornos y orquesta, "Sinfonía de caza"

Ádám Friedrich, Tibor Maruzsa, István Borza y Miklós Nagy, cornos

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Pietro Mascagni

"Non altro che delirio" de la ópera Guglielmo Ratcliff

José Cura, tenor

Orquesta Philarmonia / José Cura

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Mstislav Rostropovich, chelo

Martha Argerich, piano

Frederic Curzon

Obertura Punchinello

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

19.00

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.10, Nº3

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Joseph Haydn

Trío Nº22 en La mayor, Hob.XV:9

Trío 1790

Jean Sibelius

En saga, op.9

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Isaac Albéniz

Castilla (Seguidillas)

Julian Bream, guitarra

John Williams, guitarra

20.00

La Gran Aldea (Australia)

Miriam Hyde

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do sostenido menor

Miriam Hyde, piano

Orquesta Sinfónica del Oeste de Australia / Geoffrey Simon

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”

Dominion String Quartet

Erkki Veltheim

Melodía para el Silvereye (decirlo en inglés, “Silver Eye” – es un pequeño pájaro que se caracteriza por el color dorado alrededor de su ojo).

Marshall McGuire, arpa

Genevieve Lacey, flauta

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Pedro Chemes

Malvinas. Poema sinfónico-coral (2023)

Coro Nacional de Música Argentina

Orquesta Sinfónica Nacional / Federico Sardella

Claude Debussy

Preludio a la siesta de fauno (transcripción para flauta, clarinete y piano de Michael Webster)

Stella Maris Marrello, flauta

Carlos Céspedes, clarinete

Celina Lis, piano

Marcos Cabezas

Agitación (arreglo de Marcelo Rodríguez Scilla)

Leo Masliah

Luna que se va

Astor Piazzolla

Escualo (adaptación de Marina Calzado Linage)

Marina Calzado Linage, marimba

Pablo Mainetti, bandoneón

Germán Martínez, guitarra

Miguel Bertero y Leonardo Ferreyra, violín

Washington Willimann, viola

Marisa Hurtado, contrabajo

Hernán Possetti, piano