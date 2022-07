Programación Viernes 22 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Lester Young Trio

I’ve found a new baby

Peg of my heart

I want to be happy

Fragile State

The facts and the dreams

Connie Francis

Call me irresponsible

Stardust

The second time around

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Maurice Ravel

Espejos, suite para piano M.43

Roland Pröll, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Emerson

Felix Mendelssohn

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Orpheus Chamber Orchestra

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Wolfgang Amadeus Mozart

El mago, K.472

Cuando Luisa quemó las cartas de su amante infiel, K.520

Pájaros, si todos los años, K.307

Anne sofie von Otter, mezzosoprano;

Melvyn Tan, fortepiano

Ariel Ramírez

La tristecita, zamba

Juan Falú, guitarra

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Agua, de la suite de “Homenaje a la Reina”, op.42

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Michele Mascitti (compositor y violinista italiano, 1664-1760)

Concierto en mi menor, op.7, Nº2

Ensamble “Concerto Italiano” / Rinaldo Alessandrini

Vincent D’Indy

Helvetia, op.17

Michael Schäfer, piano

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.57

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

08.00



Aaron Copland

Nuestro pueblo

Orquesta Sinfónica de Londres / Aaron Copland

Nikolai Miaskovsky

Sonatina en mi menor, op.57

Murray McLachlan, piano

Hector Berlioz

“Coro del pueblo troyano” del Acto I, “Cacería real y tormenta” del Acto IV, y Final de la ópera “Los Troyanos”

Heather Begg, mezzosoprano

Roger Soyer, bajo barítono

Josephine Veasey, mezzosoprano

Coro y Orquesta de la Royal Opera House, Covent Garden / Colin Davis.

09.00

Johann Sebastian Bach

Sonata en trío de la Ofrenda musical

Manfredo Kraemer, violín

Manfredo Zimmerman, flauta barroca

Nina Diehl, chelo barroco

Mario Videla, clave

Clara Wieck Schumann

Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, op.20

Judith Pfeiffer, piano

Moisei Vainberg (compositor ruso, 1919-1996)

Concierto para trompeta y orquesta en si bemol mayor, op.94

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta Filarmónica de Jena (Alemania) / Andrey Boreyko

10.00

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, op.10

Cuarteto Takacs

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº1 en re menor

Geoffrey Tozer, piano

Jacques Offenbach

Ballet pastoral

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto