Programación Viernes 22 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

George Benson

Clockwise

Myna Bird Blues

Hilton Felton

Satin doll

My funny valentine

Basin Street Blues

Leana Sealey

Love for sale

No more blues

So what

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Kyung-Wha Chung, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

François Couperin

Concierto real Nº3 para dos claves en La mayor

Laurence Boulay y Françoise Lengellé, clave

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Claude Debussy

Estudios para piano, Libro 1º

Martin Jones, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Alberto Ginastera

Danzas argentinas, op.2

Luis Ascot, piano

Joseph Haydn

Trío para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.15 Nº30

Trío Beaux Arts

John Dowland

Canciones Primer libro de canciones con laúd

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinet

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Liszt

Los ideales, poema sinfónico Nº12, S.106

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)

Concierto para violín y orquesta en la menor

Sergei Stadler, violin

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Frédéric Chopin

Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3

Leif Ove Andsnes, piano

George Gershwin

Canción de cuna

Cuarteto Juilliard



7.00

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Michael Haydn

Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor, Perger 51

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

8.00

Edward MacDowell

Concierto para piano y orquesta Nro.1 en la menor, op.15

Seta Tanyel, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Tátrai



9.00



Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

Paul Hindemith

Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade

Trío Nº1 en sol menor, op.11

Trío Tzigane

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland

Suite de las tierras bajas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Girolamo Kapsberger

-Aria di Fiorenza

-Toccata arpeggiata

Paul O`Dette, laúd

Johann Sebastian Bach

-Fuga en sol menor, BWV 1000

-Preludio en do menor, BWV 999

Evangelina Mascardi, laúd

Sylvius Leopold Weiss

Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo en re menor

Richard Stone, laúd

Tempesta di Mare Philadelphia

Antonio Vivaldi

Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo, RV 93

Rolf Lislevand, laúd

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

12.00

El Clásico del Mediodía

Gabriel Fauré

Selección de Barcarolas para piano

Paul Crossley, piano

Jacques Offenbach

Los cuentos de Hoffmann. Barcarola: "Belle nuit, o nuit d'amor"

Plácido Domingo, tenor;

Itzhak Perlman, violín

Nueva York Studio Orchestra / Jonathan Tunick

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Nelson Goerner, piano

Mijail Glinka

Barcarola en Sol mayor

Valery Kamishov, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Ernesto Halffer

Sinfonietta (1925)

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Enrique García Asencio

Yngve Slettholm (1955)

Sombra azul, para saxo alto y arpa (2001)

Vegard Landaas, saxo alto

Sidsel Walstad, arpa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Charles Auguste de Bériot (1802-1870)

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bruselas / Alfred Walter

Arcangelo Corelli

Trío sonata en Fa mayor, op.4, Nº7

Cuarteto Purcell

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Giuseppe Sammartini (1695 - 1750)

Concierto para flauta dulce soprano y orquesta en Fa mayor

Alexis Kossenko, flauta dulce

Orquesta Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Franz Schubert

Selección de La bella molinera, D.795

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Lili Boulanger

Nocturno para violín y piano

Olivier Charlier, violín

Émile Naoumoff, piano

20.00

La Gran Aldea (Austria)

Joseph Ignace Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Trío Beaux Arts

Arnold Schönberg

Aria de El espejo de Arcadia

Jill Gomes, soprano

John Constable, piano

21.00

Música Nocturna

Gustav Mahler

Sinfonía Nº6 en la menor, “Trágica”

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en Re mayor, op.3, Nº2

The Purcell Quartet

Louis Spohr

Popurri para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner

Francis Poulenc

Tres intermezzos

Olivier Cazal, piano

23.00

Industria Nacional

Carlos Guastavino

Primer serie de Indianas (versión para cuarteto vocal y piano) (

Ensamble La Passegiata (Suiza)

Juan Manuel Solare

Sinfonía del Río de la Plata (2017) (“Natural”, “Nómade”, “Introversión” y “Fulminante”)

Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto / Gustavo Fontana

Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, el 24 de abril de 2019.

Roberto Pintos (1965)

Mirando la tierra perdida, para, flautas, chelo y piano

Trio Archipel