Programación Viernes 22 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
George Benson
Clockwise
Myna Bird Blues
Hilton Felton
Satin doll
My funny valentine
Basin Street Blues
Leana Sealey
Love for sale
No more blues
So what
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Béla Bartók
Concierto para violín y orquesta Nº1
Kyung-Wha Chung, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Antonin Dvorák
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51
Cuarteto Vermeer
François Couperin
Concierto real Nº3 para dos claves en La mayor
Laurence Boulay y Françoise Lengellé, clave
Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1
Murray Perahia, piano
Sergei Prokofiev
Quinteto, op.39
Solistas de Berlín
Claude Debussy
Estudios para piano, Libro 1º
Martin Jones, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Robert Schumann
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos
Alberto Ginastera
Danzas argentinas, op.2
Luis Ascot, piano
Joseph Haydn
Trío para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.15 Nº30
Trío Beaux Arts
John Dowland
Canciones Primer libro de canciones con laúd
Rogers Covey-Crump, tenor
Jakob Lindberg, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinet
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Franz Liszt
Los ideales, poema sinfónico Nº12, S.106
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
06.00
Y la mañana va
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violin
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko
Frédéric Chopin
Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3
Leif Ove Andsnes, piano
George Gershwin
Canción de cuna
Cuarteto Juilliard
7.00
Bedrich Smetana
El campamento de Wallenstein, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
Robert Schumann
Tres piezas de fantasía, op.111
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Wilbert Hazelzet, flauta
Richte van der Meer, chelo barroco
Ton Koopman, clave
Michael Haydn
Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor, Perger 51
Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél
8.00
Edward MacDowell
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en la menor, op.15
Seta Tanyel, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Tátrai
9.00
Sergei Prokofiev
Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75
Boris Berman, piano
Paul Hindemith
Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert
10.00
Cecile Chaminade
Trío Nº1 en sol menor, op.11
Trío Tzigane
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
John Ireland
Suite de las tierras bajas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth
11.00
Los Caminos del Barroco
Giovanni Girolamo Kapsberger
-Aria di Fiorenza
-Toccata arpeggiata
Paul O`Dette, laúd
Johann Sebastian Bach
-Fuga en sol menor, BWV 1000
-Preludio en do menor, BWV 999
Evangelina Mascardi, laúd
Sylvius Leopold Weiss
Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo en re menor
Richard Stone, laúd
Tempesta di Mare Philadelphia
Antonio Vivaldi
Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo, RV 93
Rolf Lislevand, laúd
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer
12.00
El Clásico del Mediodía
Gabriel Fauré
Selección de Barcarolas para piano
Paul Crossley, piano
Jacques Offenbach
Los cuentos de Hoffmann. Barcarola: "Belle nuit, o nuit d'amor"
Plácido Domingo, tenor;
Itzhak Perlman, violín
Nueva York Studio Orchestra / Jonathan Tunick
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Nelson Goerner, piano
Mijail Glinka
Barcarola en Sol mayor
Valery Kamishov, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Ernesto Halffer
Sinfonietta (1925)
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Enrique García Asencio
Yngve Slettholm (1955)
Sombra azul, para saxo alto y arpa (2001)
Vegard Landaas, saxo alto
Sidsel Walstad, arpa
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Charles Auguste de Bériot (1802-1870)
Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104
Takako Nishizaki, violín
Orquesta de la Radio y Televisión de Bruselas / Alfred Walter
Arcangelo Corelli
Trío sonata en Fa mayor, op.4, Nº7
Cuarteto Purcell
Jean Sibelius
Cinco piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Giuseppe Sammartini (1695 - 1750)
Concierto para flauta dulce soprano y orquesta en Fa mayor
Alexis Kossenko, flauta dulce
Orquesta Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Franz Schubert
Selección de La bella molinera, D.795
Olaf Bär, barítono
Geoffrey Parsons, piano
Darius Milhaud
El buey sobre el tejado
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Lili Boulanger
Nocturno para violín y piano
Olivier Charlier, violín
Émile Naoumoff, piano
20.00
La Gran Aldea (Austria)
Joseph Ignace Pleyel
Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Trío Beaux Arts
Arnold Schönberg
Aria de El espejo de Arcadia
Jill Gomes, soprano
John Constable, piano
21.00
Música Nocturna
Gustav Mahler
Sinfonía Nº6 en la menor, “Trágica”
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Arcangelo Corelli
Sonata en trío en Re mayor, op.3, Nº2
The Purcell Quartet
Louis Spohr
Popurri para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80
Ernst Ottensamer, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner
Francis Poulenc
Tres intermezzos
Olivier Cazal, piano
23.00
Industria Nacional
Carlos Guastavino
Primer serie de Indianas (versión para cuarteto vocal y piano) (
Ensamble La Passegiata (Suiza)
Juan Manuel Solare
Sinfonía del Río de la Plata (2017) (“Natural”, “Nómade”, “Introversión” y “Fulminante”)
Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto / Gustavo Fontana
Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, el 24 de abril de 2019.
Roberto Pintos (1965)
Mirando la tierra perdida, para, flautas, chelo y piano
Trio Archipel