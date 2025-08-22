PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

22/08/2025

Programación Viernes 22 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

George Benson
Clockwise
Myna Bird Blues

Hilton Felton
Satin doll
My funny valentine
Basin Street Blues

Leana Sealey
Love for sale
No more blues
So what

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

Béla Bartók
Concierto para violín y orquesta Nº1
Kyung-Wha Chung, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Antonin Dvorák
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51
Cuarteto Vermeer

François Couperin
Concierto real Nº3 para dos claves en La mayor
Laurence Boulay y Françoise Lengellé, clave

Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1
Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev
Quinteto, op.39
Solistas de Berlín

Claude Debussy
Estudios para piano, Libro 1º
Martin Jones, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Robert Schumann
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos

Alberto Ginastera
Danzas argentinas, op.2
Luis Ascot, piano

Joseph Haydn
Trío para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.15 Nº30
Trío Beaux Arts

John Dowland
Canciones Primer libro de canciones con laúd
Rogers Covey-Crump, tenor
Jakob Lindberg, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Eric Hoeprich, clarinet
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Liszt
Los ideales, poema sinfónico Nº12, S.106
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

06.00
Y la mañana va

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violin
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Frédéric Chopin
Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3
Leif Ove Andsnes, piano

George Gershwin
Canción de cuna
Cuarteto Juilliard

7.00

Bedrich Smetana
El campamento de Wallenstein, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Robert Schumann
Tres piezas de fantasía, op.111
Jean-Efflam Bavouzet, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Wilbert Hazelzet, flauta
Richte van der Meer, chelo barroco
Ton Koopman, clave

Michael Haydn
Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor, Perger 51
Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

8.00

Edward MacDowell
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en la menor, op.15
Seta Tanyel, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Tátrai

9.00

Sergei Prokofiev
Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75
Boris Berman, piano

Paul Hindemith
Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade
Trío Nº1 en sol menor, op.11
Trío Tzigane

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland
Suite de las tierras bajas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

11.00
Los Caminos del Barroco

Giovanni Girolamo Kapsberger
-Aria di Fiorenza
-Toccata arpeggiata
Paul O`Dette, laúd

Johann Sebastian Bach
-Fuga en sol menor, BWV 1000
-Preludio en do menor, BWV 999
Evangelina Mascardi, laúd

Sylvius Leopold Weiss
Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo en re menor
Richard Stone, laúd
Tempesta di Mare Philadelphia

Antonio Vivaldi
Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo, RV 93
Rolf Lislevand, laúd
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

12.00
El Clásico del Mediodía

Gabriel Fauré
Selección de Barcarolas para piano
Paul Crossley, piano

Jacques Offenbach
Los cuentos de Hoffmann. Barcarola: "Belle nuit, o nuit d'amor"
Plácido Domingo, tenor;
Itzhak Perlman, violín
Nueva York Studio Orchestra / Jonathan Tunick

Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Nelson Goerner, piano

Mijail Glinka
Barcarola en Sol mayor
Valery Kamishov, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental

Ernesto Halffer
Sinfonietta (1925)
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Enrique García Asencio

Yngve Slettholm (1955)
Sombra azul, para saxo alto y arpa (2001)
Vegard Landaas, saxo alto
Sidsel Walstad, arpa

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Charles Auguste de Bériot (1802-1870)
Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104
Takako Nishizaki, violín
Orquesta de la Radio y Televisión de Bruselas / Alfred Walter

Arcangelo Corelli
Trío sonata en Fa mayor, op.4, Nº7
Cuarteto Purcell

Jean Sibelius
Cinco piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta de cuerdas Nº3 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña música nocturna"
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Giuseppe Sammartini (1695 - 1750)
Concierto para flauta dulce soprano y orquesta en Fa mayor
Alexis Kossenko, flauta dulce
Orquesta Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Franz Schubert
Selección de La bella molinera, D.795
Olaf Bär, barítono
Geoffrey Parsons, piano

Darius Milhaud
El buey sobre el tejado
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Lili Boulanger
Nocturno para violín y piano
Olivier Charlier, violín
Émile Naoumoff, piano

20.00
La Gran Aldea (Austria)

Joseph Ignace Pleyel
Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Trío Beaux Arts

Arnold Schönberg
Aria de El espejo de Arcadia
Jill Gomes, soprano
John Constable, piano

21.00
Música Nocturna

Gustav Mahler
Sinfonía Nº6 en la menor, “Trágica”
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Arcangelo Corelli
Sonata en trío en Re mayor, op.3, Nº2
The Purcell Quartet

Louis Spohr
Popurri para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80
Ernst Ottensamer, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner

Francis Poulenc
Tres intermezzos
Olivier Cazal, piano

23.00
Industria Nacional

Carlos Guastavino
Primer serie de Indianas (versión para cuarteto vocal y piano) (
Ensamble La Passegiata (Suiza)

Juan Manuel Solare
Sinfonía del Río de la Plata (2017) (“Natural”, “Nómade”, “Introversión” y “Fulminante”)
Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto / Gustavo Fontana
Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, el 24 de abril de 2019.

Roberto Pintos (1965)
Mirando la tierra perdida, para, flautas, chelo y piano
Trio Archipel