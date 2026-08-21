Programación viernes 21 de agosto

Viernes 21-08-26 / 00.00 a 00.30
Trasnoche Jazz
Billy Childs
The great western loop
The black angel
Weather Report
Two lines
Morgana King
Just you, just me
At sundown
Take the “A” train
00.30
Trasnoche Clásica
Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Deszó Ránki, piano
Andreas Hammerschmidt
Suite Nº1
Música Bohémica / Jaroslav Krecek
Max Bruch
Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47
Pablo Casals, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Landon Ronald
Gabriel Fauré
El horizonte quimérico, op.118
Gérard Souzay, barítono
Dalton Baldwin, piano
Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther
William Walton
Cuarteto Nº2 en la menor
Cuarteto Gabrielli
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín solo Nº1 en sol menor, BWV 1001
Hilary Hahn, violín
Muzio Clementi
Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32
The Philharmonia / Francesco D'Avalos
Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos
Johann Ludwig Krebs
Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faerber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano
Sergei Prokofiev
El amor por tres naranjas, suite op.33a
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Henry Butler
Sonata en Sol mayor
The Newberry Consort / Mary Springfels
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta N°4 en La mayor, K.298
William Bennett, flauta
Trío Grumiaux
Lili Boulanger
Dans l'immense tristesse (En la inmensa tristeza), para mezzosoprano y piano
Misuko Shirai, mezzosoprano
Harmut Höll, piano
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble
Marin Marais
Alcione. Acto V
Jenniffer Smith, soprano
Vincent Le Texier, bajo-barítono
Philippe Huttenlocher, barítono
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Fernando Sor
Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19
Lex Eisenhardt, guitarra
Gabriel Fauré
Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19
Oliver Schnyder, piano
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton
07.00
Y la mañana va
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 6, Nro.20
Emanuel Ax, piano
Anton Wilhelm Solnitz
Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº4
Ensamble Musica ad Rhenum
Frederic Lamond
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
08.00
Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Joseph Horovitz
Sonatina para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinete
Gwenneth Pryor, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Ensamble de Cámara de la Academia de St. Martin in the Fields
09.00
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº6 en mi menor
Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576
Claudio Arrau, piano
10.00
Vincent D’Indy
Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31
Lajos Lencses, oboe
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Hans Zimmer
Jörgen Jersild
Tres piezas de concierto para piano
Hans Pälson, piano
Malcolm Arnold
“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba
11.00
Los Caminos del Barroco
Arcangelo Corelli
Concierto grosso en Re mayor, op.6 Nº1
Modo Antiquo / Federico Mariella Sardelli
Sylvius Leopold Weiss
Sonata en do menor, SW7
Robert Barto, laúd
Francesco Maria Veracini
Ouvertura en sol menor para 2 oboes, cuerdas y bajo continuo Nº6
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini
George Frideric Handel
Obertura de la ópera “Teseo”
Batzdorfer Hofkapelle / Xenia Löffler
12.00
Al Mediodía
Edvard Grieg
“Arieta”, de Piezas líricas, op.12, N°1
Emil Gilels, piano
Edvard Grieg
“Día de boda en Troldhaugen”, de Piezas líricas, op.65, N°6
Leif Ove Andsnes, piano
Edvard Grieg
“Nocturno”, de Piezas líricas, op.54, N°4
Alicia De Larrocha, piano
Karol Szymanowski
Concierto Nº2 para violín y orquesta
Henryk Szeryng, violín
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Jan Krenz
Louis Spohr
Andante con variaciones, op.34, para clarinete y piano
Rocco Parisi, clarinete
Francesco Bissan, piano
Alexander Dargomizhsky
Bolero
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música siglo XX yXXI)
Alfredo Casella
Serenata, op.46bis, para clarinete, fagot, trompeta, violín y chelo (1927) (“Marcha”, “Nocturno”, “Gavota”, “Cavatina” y “Final”)
Ensamble Ex Novo
John Cage
Sonata N°4, Primer interludio y Sonatas N°5 y 6 de Sonatas e interludios para piano preparado (1948)
Boris Berman, piano preparado
Frank Martin
Balada para viola, vientos, arpa, clave y timbales (1972)
Philip Dukes, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Nino Rota
Concierto para chelo y orquesta Nº2
Dmitri Yablonsky, chelo
I Virtuosi Italiani / Daniel Boico
Antonín Dvořák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Cleveland
Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga en Do mayor, BWV 846 (del primer libro de El clave bien temperado)
Trevor Pinnock, clave
19.00hs
Johann Wilhelm Wilms
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14
Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Halstead
Gioachino Rossini
Escena de la Condesa Adèle, del primer acto de la ópera El conde Ory
Pretty Yende, soprano
Coro del Teatro Municipal de Piacenza
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato
Franz Liszt
Reminiscencias de Don Juan, S.418
Marc-André Hamelin, piano
20.00
Momentos musicales
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor, de las “Sonatas metódicas”
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave
Giovanni Bottesini
Gran concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton
Franciszek Lessel
Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1
Marcin Lukaszewski, piano
Edvard Grieg
Antiguo romance noruego con variaciones, op.51
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari
Wolfgang Amadeus Mozart
Allegro para clave en Si bemol mayor, K.400
Ton Koopman, clave
Franz Schubert
Cuarteto Nº7 en Re mayor, D.94
Cuarteto Melos
22.00
Industria Nacional
Francisco Kröpfl
Música para saxo y percusión electrónica (1990)
Erwan Fagant, saxo tenor
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Carmen Piazzini, piano
23.00
Antonín Dvořák
Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106
Cuarteto Alban Berg
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332
Mitsuko Uchida, piano