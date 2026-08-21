Programación viernes 21 de agosto

Viernes 21-08-26 / 00.00 a 00.30

Trasnoche Jazz

Billy Childs

The great western loop

The black angel

Weather Report

Two lines

Morgana King

Just you, just me

At sundown

Take the “A” train

00.30

Trasnoche Clásica

Maurice Ravel

Sonatina para piano, M.40

Deszó Ránki, piano

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Max Bruch

Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47

Pablo Casals, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Landon Ronald

Gabriel Fauré

El horizonte quimérico, op.118

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

William Walton

Cuarteto Nº2 en la menor

Cuarteto Gabrielli

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo Nº1 en sol menor, BWV 1001

Hilary Hahn, violín

Muzio Clementi

Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32

The Philharmonia / Francesco D'Avalos

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

Johann Ludwig Krebs

Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faerber)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev

El amor por tres naranjas, suite op.33a

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Henry Butler

Sonata en Sol mayor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta N°4 en La mayor, K.298

William Bennett, flauta

Trío Grumiaux

Lili Boulanger

Dans l'immense tristesse (En la inmensa tristeza), para mezzosoprano y piano

Misuko Shirai, mezzosoprano

Harmut Höll, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Marin Marais

Alcione. Acto V

Jenniffer Smith, soprano

Vincent Le Texier, bajo-barítono

Philippe Huttenlocher, barítono

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Fernando Sor

Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

Oliver Schnyder, piano

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 6, Nro.20

Emanuel Ax, piano

Anton Wilhelm Solnitz

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº4

Ensamble Musica ad Rhenum

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

08.00

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Joseph Horovitz

Sonatina para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor

Pepe Romero, guitarra

Ensamble de Cámara de la Academia de St. Martin in the Fields

09.00

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Claudio Arrau, piano

10.00

Vincent D’Indy

Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31

Lajos Lencses, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Hans Zimmer

Jörgen Jersild

Tres piezas de concierto para piano

Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold

“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00

Los Caminos del Barroco

Arcangelo Corelli

Concierto grosso en Re mayor, op.6 Nº1

Modo Antiquo / Federico Mariella Sardelli

Sylvius Leopold Weiss

Sonata en do menor, SW7

Robert Barto, laúd

Francesco Maria Veracini

Ouvertura en sol menor para 2 oboes, cuerdas y bajo continuo Nº6

Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

George Frideric Handel

Obertura de la ópera “Teseo”

Batzdorfer Hofkapelle / Xenia Löffler

12.00

Al Mediodía

Edvard Grieg

“Arieta”, de Piezas líricas, op.12, N°1

Emil Gilels, piano

Edvard Grieg

“Día de boda en Troldhaugen”, de Piezas líricas, op.65, N°6

Leif Ove Andsnes, piano

Edvard Grieg

“Nocturno”, de Piezas líricas, op.54, N°4

Alicia De Larrocha, piano

Karol Szymanowski

Concierto Nº2 para violín y orquesta

Henryk Szeryng, violín

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Jan Krenz

Louis Spohr

Andante con variaciones, op.34, para clarinete y piano

Rocco Parisi, clarinete

Francesco Bissan, piano

Alexander Dargomizhsky

Bolero

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música siglo XX yXXI)

Alfredo Casella

Serenata, op.46bis, para clarinete, fagot, trompeta, violín y chelo (1927) (“Marcha”, “Nocturno”, “Gavota”, “Cavatina” y “Final”)

Ensamble Ex Novo

John Cage

Sonata N°4, Primer interludio y Sonatas N°5 y 6 de Sonatas e interludios para piano preparado (1948)

Boris Berman, piano preparado

Frank Martin

Balada para viola, vientos, arpa, clave y timbales (1972)

Philip Dukes, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Nino Rota

Concierto para chelo y orquesta Nº2

Dmitri Yablonsky, chelo

I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Antonín Dvořák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Cleveland

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en Do mayor, BWV 846 (del primer libro de El clave bien temperado)

Trevor Pinnock, clave

19.00hs

Johann Wilhelm Wilms

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14

Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Halstead

Gioachino Rossini

Escena de la Condesa Adèle, del primer acto de la ópera El conde Ory

Pretty Yende, soprano

Coro del Teatro Municipal de Piacenza

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato

Franz Liszt

Reminiscencias de Don Juan, S.418

Marc-André Hamelin, piano

20.00

Momentos musicales

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor, de las “Sonatas metódicas”

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

Giovanni Bottesini

Gran concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1

Marcin Lukaszewski, piano

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para clave en Si bemol mayor, K.400

Ton Koopman, clave

Franz Schubert

Cuarteto Nº7 en Re mayor, D.94

Cuarteto Melos

22.00

Industria Nacional

Francisco Kröpfl

Música para saxo y percusión electrónica (1990)

Erwan Fagant, saxo tenor

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Carmen Piazzini, piano

23.00

Antonín Dvořák

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106

Cuarteto Alban Berg

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano