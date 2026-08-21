PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

21/08/2026

Programación viernes 21 de agosto

Viernes 21-08-26 / 00.00 a 00.30
Trasnoche Jazz

Billy Childs
The great western loop
The black angel

Weather Report
Two lines

Morgana King
Just you, just me
At sundown
Take the “A” train

00.30
Trasnoche Clásica

Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Deszó Ránki, piano

Andreas Hammerschmidt
Suite Nº1
Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Max Bruch
Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47
Pablo Casals, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Landon Ronald

Gabriel Fauré
El horizonte quimérico, op.118
Gérard Souzay, barítono
Dalton Baldwin, piano

Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

William Walton
Cuarteto Nº2 en la menor
Cuarteto Gabrielli

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín solo Nº1 en sol menor, BWV 1001
Hilary Hahn, violín

Muzio Clementi
Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32
The Philharmonia / Francesco D'Avalos

Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

Johann Ludwig Krebs
Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faerber)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev
El amor por tres naranjas, suite op.33a
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Henry Butler
Sonata en Sol mayor
The Newberry Consort / Mary Springfels

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta N°4 en La mayor, K.298
William Bennett, flauta
Trío Grumiaux

Lili Boulanger
Dans l'immense tristesse (En la inmensa tristeza), para mezzosoprano y piano
Misuko Shirai, mezzosoprano
Harmut Höll, piano

Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble

Marin Marais
Alcione. Acto V
Jenniffer Smith, soprano
Vincent Le Texier, bajo-barítono
Philippe Huttenlocher, barítono
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Fernando Sor
Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19
Lex Eisenhardt, guitarra

Gabriel Fauré
Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19
Oliver Schnyder, piano
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

07.00
Y la mañana va

Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 6, Nro.20
Emanuel Ax, piano

Anton Wilhelm Solnitz
Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº4
Ensamble Musica ad Rhenum

Frederic Lamond
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

08.00

Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Joseph Horovitz
Sonatina para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinete
Gwenneth Pryor, piano

Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Ensamble de Cámara de la Academia de St. Martin in the Fields

09.00

Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº6 en mi menor
Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576
Claudio Arrau, piano

10.00

Vincent D’Indy
Fantasía sobre temas populares franceses para oboe y orquesta, op.31
Lajos Lencses, oboe
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Hans Zimmer

Jörgen Jersild
Tres piezas de concierto para piano
Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold
“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00
Los Caminos del Barroco

Arcangelo Corelli
Concierto grosso en Re mayor, op.6 Nº1
Modo Antiquo / Federico Mariella Sardelli

Sylvius Leopold Weiss
Sonata en do menor, SW7
Robert Barto, laúd

Francesco Maria Veracini
Ouvertura en sol menor para 2 oboes, cuerdas y bajo continuo Nº6
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

George Frideric Handel
Obertura de la ópera “Teseo”
Batzdorfer Hofkapelle / Xenia Löffler

12.00
Al Mediodía

Edvard Grieg
“Arieta”, de Piezas líricas, op.12, N°1
Emil Gilels, piano

Edvard Grieg
“Día de boda en Troldhaugen”, de Piezas líricas, op.65, N°6
Leif Ove Andsnes, piano

Edvard Grieg
“Nocturno”, de Piezas líricas, op.54, N°4
Alicia De Larrocha, piano

Karol Szymanowski
Concierto Nº2 para violín y orquesta
Henryk Szeryng, violín
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Jan Krenz

Louis Spohr
Andante con variaciones, op.34, para clarinete y piano
Rocco Parisi, clarinete
Francesco Bissan, piano

Alexander Dargomizhsky
Bolero
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música siglo XX yXXI)
Alfredo Casella
Serenata, op.46bis, para clarinete, fagot, trompeta, violín y chelo (1927) (“Marcha”, “Nocturno”, “Gavota”, “Cavatina” y “Final”)
Ensamble Ex Novo

John Cage
Sonata N°4, Primer interludio y Sonatas N°5 y 6 de Sonatas e interludios para piano preparado (1948)
Boris Berman, piano preparado

Frank Martin
Balada para viola, vientos, arpa, clave y timbales (1972)
Philip Dukes, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Nino Rota
Concierto para chelo y orquesta Nº2
Dmitri Yablonsky, chelo
I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Antonín Dvořák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Cleveland

Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga en Do mayor, BWV 846 (del primer libro de El clave bien temperado)
Trevor Pinnock, clave

19.00hs

Johann Wilhelm Wilms
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14
Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Halstead

Gioachino Rossini
Escena de la Condesa Adèle, del primer acto de la ópera El conde Ory
Pretty Yende, soprano
Coro del Teatro Municipal de Piacenza
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato

Franz Liszt
Reminiscencias de Don Juan, S.418
Marc-André Hamelin, piano

20.00
Momentos musicales

Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor, de las “Sonatas metódicas”
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave

Giovanni Bottesini
Gran concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Franciszek Lessel
Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1
Marcin Lukaszewski, piano

Edvard Grieg
Antiguo romance noruego con variaciones, op.51
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Wolfgang Amadeus Mozart
Allegro para clave en Si bemol mayor, K.400
Ton Koopman, clave

Franz Schubert
Cuarteto Nº7 en Re mayor, D.94
Cuarteto Melos

22.00
Industria Nacional

Francisco Kröpfl
Música para saxo y percusión electrónica (1990)
Erwan Fagant, saxo tenor

Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Carmen Piazzini, piano

23.00
Antonín Dvořák
Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106
Cuarteto Alban Berg

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332
Mitsuko Uchida, piano