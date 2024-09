Programación Viernes 20 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Josh Lawrence

Cosmological constant

North winds

Bud Powell Trio

Salt peanuts

Hey George

Sally Night

It’s alright with me

My funny valentine

Whisper not

00.30

La Trasnoche Clásica

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Ensamble de vientos de Bucarest / Constantin Silvestri

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre Sacha, op.2

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VII: h1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Arnold Bax

Cuarteto Nº1 en Sol mayor

English String Quartet

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

George Frideric Handel

Sinfonía del Acto I de la ópera Saúl

The English Concert / Trevor Pinnock

César Franck

Preludio, coral y fuga para piano

Artur Rubinstein, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Camerata Bariloche / Elias Khayat

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel

Gaspar de la nuit, tres poemas para piano

Boris Berezovsky, piano



Johann Svendsen

Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields



07.00

Hugo Alfven

La batalla de Breitenfeld, de la Suite orquestal Gustavo Adolfo II, op.49

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Casación en Si bemol mayor, K.99

Academy of St.Martin in the Fields / Nevlle Marriner

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras Nº1, op.34, "El coraje"

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarras

Harald Saeverud

Variaciones sobre una canción campesina, op.15

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud



08.00

Carl Maria von Weber

Sonata para piano Nro.1 en Do mayor, op.24

Michael Endres, piano

Charles Avison (compositor inglés, 1709-1770)

Concerto grosso Nº10 en Re mayor, sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano



09.00

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

10.00

George Frideric Handel

Dos arias y dúo, de “Acis y Galatea”

Ian Bostridge, tenor

Kate Royal, soprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Ticket

Zoltán Kodály

Nueve piezas para piano, op.3

Kornél Zempléni, piano



Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Orquesta Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

11.00

Los Caminos del Barroco

Marco da Gagliano

Sinfonía y coros del “dramma per musica” La Dafne

Coro Monteverdi de Hamburgo

Camerata Académica / Jürgen Jürgens

Jean-Baptiste Lully

Primera parte del “Ballet Royal de la Nuit”

Ensemble Correspondances / Sébastien Daucé

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Franz Schubert

Fantasía para violín y piano en Do mayor, op.159, D.934

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano



Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Igor Stravinsky

Petrushka, música de ballet (versión de 1947)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Iannis Xenakis

En Colonia, para coro y ensamble instrumental (1977)

New London Chamber Choir

Critical Band / James Wood

René Eespere

Tactus sensu (Sentido del tacto), para guitarra (2011)

Esteban Colucci, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continio en la menor, R.461

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Michael Nyman (Compositor inglés nacido en 1944)

Cuarteto Nº2

Cuarteto Balanescu

Mili Balakirev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1

Malcolm Binns, piano

The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Gustave Charpentier

"Depuis le jour" de la ópera Louise

Hei-Kyung Hong, soprano

Orquesta de St Luke's / John Fiore

19.00

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Francisco González (compositor colombiano en actividad)

Introducción y pasillo

Ensamble Confluencias

George Frideric Handel

"Lascia ch'io pianga" de la òpera Rinaldo, HWV 7

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Pomo d'Oro / Maxim Emelyanychev

20.00

La Gran Aldea (Francia)

Gabriel Pierné

Suite Ramuntcho Nº1

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

François-Adrien Boieldieu

“Viens, gentile dame” de la ópera La dama blanca

Juan Diego Flórez, tenor

Coro y Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Roberto Abbado

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Gallois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Carlos López Buchardo

Vidala, con texto de Gustavo Caraballo

Acuarela, con texto de Rafael Obligado

Susana Moncayo, mezzosoprano

Víctor Torres, barítono

Fernando Pérezi, piano

Alberto Ginastera

Concierto para chelo y orquesta Nº2, op.50 (1982)

Mark Kosower, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Lothar Zagrosek

Claude Debussy

Rêverie

Enrique Delfino

Griseta

Miguel Varvello, bandoneón