Programación Viernes 20 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Humphrey Lyttelton Band

Love for sale

Blue Lou

Lennie Tristano

Lover man

Mean to me

Ray Charles

They can’t take that away from me

I’m gonna move to the outskirts of town

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete;

Richard Burnett, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Louis Spohr

Trío Nº3 en la menor, op.124

Trío Borodin

Gregorio Allegri

Misa Vidi turban magnam, a seis partes

A Sei Voci

Johann Sebastian Bach

El Clave Bien Temperado, Libro 1, BWV 858 - 869 (segunda parte)

András Schiff, piano

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

11.00

Los Caminos del Barroco

Marco da Gagliano

Sinfonía y coros del “dramma per musica” La Dafne

Coro Monteverdi de Hamburgo

Camerata Académica / Jürgen Jürgens

Jean-Baptiste Lully

Primera parte del “Ballet Royal de la Nuit”

Ensemble Correspondances / Sébastien Daucé

12.00

El Clásico del Mediodía

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Manuel de Falla

Psyché, para soprano, flauta, arpa, violín, viola y cello, con texto de Jean-Aubry (1927)

Victoria de Los Ángeles, soprano

Miembros de la Orquesta de Cámara del Teatro Lliure

Frank Martin

Concierto para siete instrumentos de viento, timbales, percusión y orquesta (1949)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Cergio Prudencio

Umbrales (1994)

Beatriz Balzi, piano

Einojuhani Rautavaara

La isla de la dicha (1995)

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea (República Checa)

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Franz Schubert

Sonata para piano en Sol mayor, D.894

Daniel Levy, piano

Mario Perusso (1936)

Más rápido que la fiebre, canción

Paula Almerares, soprano

Viviana Almerares, cello