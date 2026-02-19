Programación Viernes 20 de Febrero

00.00

Programación especial de música

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº49 en Fa mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Ensamble Musica ad Rhenum



08.00



Arnold Bax

Preludio para una ocasión solemne

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Józef Wieniawsky

Polonesa triunfal, op.21

Julia Kociuban, piano

George Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Reinhold Gliere

“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

09.00

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Lisa Jacobs, violín

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15

Elisabeth Leonskaja, piano

10.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Charles Koechlin (compositor y pedagogo francés, 1867-1950)

Doce piezas para flauta y piano, op.157b

Fenwick Smith, flauta

Martin Amlin, piano

John Francis Larchet (compositor irlandés, 1884-1967)

“A orillas del Moyle”, nocturno para orquesta

Sinfonieta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias O’Duinn

11.00

Música de Verano

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Domenico Gabrielli

Sonata para chelo y bajo continuo en La mayor

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos

Konrad Junghänel, tiorba

Joseph Haydn

Sinfonía Nº50 en Do mayor, Hob.I:50

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre cuatro canciones de Franz Schubert:

-Margarita en la Rueca, S.558, Nº8

-Serenata, S.558, N9

-El molinero y el arroyo, S.565, Nº2

-Para cantar sobre el agua, S.558, Nº2

Evgeny Kissin, piano

12:00

Antonio Vivaldi

In turbato mare irato (motete), R.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Johann Christian Bach

Quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y clave en Re mayor

Ensamble Barroco de París

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Marc-Antoine Charpentier

Danzas del Concierto para violas a cuatro partes, H.545 (número de catálogo 545)

Les Arts Florissants / William Christie

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Johann Heinrich Schmelzer

Sonata para violín y continuo, “La victoria de los cristianos sobre los turcos” (1684)

Ensamble Romanesca

Robert Volkmann (compositor alemán, 1815-1833)

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Radio-Symphony-Orchester Berlin / Miltiades Caridis

Robert Schumann

Pinturas del Este, seis impromptus para piano a cuatro manos, op.66

Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Krommer (compositor checo, 1759-1831)

Cuarteto con flauta en Fa mayor, op.17

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Cécile Chaminade

Vals arabesco, op.98, Nº4

Eric Parkin, piano

19.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Fantasía de concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.56

Elisabeth Leonskaja, piano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Mel Bonis (compositora francesa, 1858-1937)

Suite en trío para violín, saxo soprano y piano

Trío Empreinte

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

20.00

Música de Verano

Granville Bantock

Una sinfonía de las Hébridas (1916)

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Filippo Azzaiolo

Quién pasa por la calle, villota

The King’s Singers

Tradicional ( en arreglo de Diego Ortiz)

Passamezzo moderno

Nancy Hadden, flauta dulce

Erin Headley, viola da gamba

Paula Chateauneuf, guitarra

Giovan Domenico da Nola

Oh Dios, se ve conclaridad, villanesca

Hespèrion XX / Jordi Savall

Juan José Castro

Toccata, para piano (1940)

Julio Ogas

21.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto en la menor para chelo, cuerdas y bajo continuo (c.1750)

Peter Bruns, chelo

Academia de Música Antigua de Berlín

Maurice Ravel

Tres poemas de Mallarmé, para soprano, dos flautas, dos clarinetes, cuarteto de cuerdas y piano (1913)

Elly Amelinf, soprano

Paul Verhey y Rien de Reede, flautas

George Pieterson y Willem van der Vuurst, clarinetes

Cuarteto Sweelinck

Rudolf Jansen, piano

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1. Baile en la posada del pueblo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

22.00

Francesco Maria Veracini

Suite para orquesta N°6 en Si bemol mayor

L’Arte Dell’Arco / Federico Guglielmo

Antonín Dvořák

Cuatro piezas románticas, op.75, para violín y piano

Josef Suk, violín

Alfred Holeček, piano

Andrzej Panufnik

Polonia. Suite para orquesta (1959) (“Marcha de los montañeses”, “Mazurek”, “Krakowiak”, “Canción de Vístula” y “Oberek”)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Łukasz Borowicz.

Giovanni Maria Trabaci

Toccata seconda e Ligature

Andrew Lawrence King, arpa doble

23.00

George Gershwin

Rhapsody in Blue para piano y orquesta

Siegfried Stöckigt, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano