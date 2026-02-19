Programación Viernes 20 de Febrero

00.00
Programación especial de música
07.00
Y la mañana va
Richard Wagner
Marcha Imperial
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian
Christian Cannabich
Sinfonía Nº49 en Fa mayor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.
Howard Shelley, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11
Ensamble Musica ad Rhenum
08.00
Arnold Bax
Preludio para una ocasión solemne
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Józef Wieniawsky
Polonesa triunfal, op.21
Julia Kociuban, piano
George Philipp Telemann
Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Reinhold Gliere
“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer
09.00
Carl Nielsen
Concierto para violín y orquesta, op.33
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest
Frédéric Chopin
Tres nocturnos para piano, op.15
Elisabeth Leonskaja, piano
10.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin
Charles Koechlin (compositor y pedagogo francés, 1867-1950)
Doce piezas para flauta y piano, op.157b
Fenwick Smith, flauta
Martin Amlin, piano
John Francis Larchet (compositor irlandés, 1884-1967)
“A orillas del Moyle”, nocturno para orquesta
Sinfonieta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias O’Duinn
11.00
Música de Verano
Gioachino Rossini
Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Domenico Gabrielli
Sonata para chelo y bajo continuo en La mayor
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos
Konrad Junghänel, tiorba
Joseph Haydn
Sinfonía Nº50 en Do mayor, Hob.I:50
Cappella Coloniensis / Ulf Björlin
Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre cuatro canciones de Franz Schubert:
-Margarita en la Rueca, S.558, Nº8
-Serenata, S.558, N9
-El molinero y el arroyo, S.565, Nº2
-Para cantar sobre el agua, S.558, Nº2
Evgeny Kissin, piano
12:00
Antonio Vivaldi
In turbato mare irato (motete), R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Johann Christian Bach
Quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y clave en Re mayor
Ensamble Barroco de París
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Marc-Antoine Charpentier
Danzas del Concierto para violas a cuatro partes, H.545 (número de catálogo 545)
Les Arts Florissants / William Christie
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Johann Heinrich Schmelzer
Sonata para violín y continuo, “La victoria de los cristianos sobre los turcos” (1684)
Ensamble Romanesca
Robert Volkmann (compositor alemán, 1815-1833)
Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.33
Jörg Baumann, chelo
Radio-Symphony-Orchester Berlin / Miltiades Caridis
Robert Schumann
Pinturas del Este, seis impromptus para piano a cuatro manos, op.66
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Georg Philipp Telemann
Obertura en Do mayor
The English Concert / Trevor Pinnock
Franz Krommer (compositor checo, 1759-1831)
Cuarteto con flauta en Fa mayor, op.17
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Cécile Chaminade
Vals arabesco, op.98, Nº4
Eric Parkin, piano
19.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Fantasía de concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.56
Elisabeth Leonskaja, piano
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur
Mel Bonis (compositora francesa, 1858-1937)
Suite en trío para violín, saxo soprano y piano
Trío Empreinte
Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Re mayor
Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward
20.00
Música de Verano
Granville Bantock
Una sinfonía de las Hébridas (1916)
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
Filippo Azzaiolo
Quién pasa por la calle, villota
The King’s Singers
Tradicional ( en arreglo de Diego Ortiz)
Passamezzo moderno
Nancy Hadden, flauta dulce
Erin Headley, viola da gamba
Paula Chateauneuf, guitarra
Giovan Domenico da Nola
Oh Dios, se ve conclaridad, villanesca
Hespèrion XX / Jordi Savall
Juan José Castro
Toccata, para piano (1940)
Julio Ogas
21.00
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto en la menor para chelo, cuerdas y bajo continuo (c.1750)
Peter Bruns, chelo
Academia de Música Antigua de Berlín
Maurice Ravel
Tres poemas de Mallarmé, para soprano, dos flautas, dos clarinetes, cuarteto de cuerdas y piano (1913)
Elly Amelinf, soprano
Paul Verhey y Rien de Reede, flautas
George Pieterson y Willem van der Vuurst, clarinetes
Cuarteto Sweelinck
Rudolf Jansen, piano
Franz Liszt
Vals Mefisto Nº1. Baile en la posada del pueblo
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
22.00
Francesco Maria Veracini
Suite para orquesta N°6 en Si bemol mayor
L’Arte Dell’Arco / Federico Guglielmo
Antonín Dvořák
Cuatro piezas románticas, op.75, para violín y piano
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano
Andrzej Panufnik
Polonia. Suite para orquesta (1959) (“Marcha de los montañeses”, “Mazurek”, “Krakowiak”, “Canción de Vístula” y “Oberek”)
Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Łukasz Borowicz.
Giovanni Maria Trabaci
Toccata seconda e Ligature
Andrew Lawrence King, arpa doble
23.00
George Gershwin
Rhapsody in Blue para piano y orquesta
Siegfried Stöckigt, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano