Programación Viernes 20 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Oscar Pettiford y su orquesta

Nica’s tempo

Two french fries

Chick Corea y Gary Burton

Strange meadow lark (Dave Brubeck)

Eleanor Rigby (Paul McCartney)

Angela Hagenbach

My one and only

The sweetest sound

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº6, “Fantasías sinfónicas”, H.343

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano en mi menor, op.38

Mstislav Rostropovich, chelo

Rudolf Serkin, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Wolfgang Plagge, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº3 en la menor, op.44

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor, R.395

László Bársony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº4 en sol menor, K.516

Dénes Koromzay, viola

Cuarteto Takács

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de “Cupido y el poeta”, op.54

Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, Catálogo Searle 159

Leslie Howard, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de Paris / David Stern

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gabriel Fauré

Cuatro nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

“La Gran Pascua Rusa“, obertura op.36

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Ottorino Respighi

Primero cuadro de la suite del ballet La astucia de Colombina

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.13

Hae-won Chang, piano

William Sterndale Bennett

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Georges Enescu

Dos impromptus para piano: en La bemol mayor y en Do mayor

Josu de Solaun, piano

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº8 de “Les goûts réunis”

Ensamble Couperin

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto