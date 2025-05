Programación Viernes 2 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Phil Woods

I hadn’t anyone ‘till you

I got it bad and that ain’t good

Carioca

Bunny Brunel

Some day my prince will come

Luisa Sobral

Why should I?

Mr and Mrs Brown

O engraxador

00.30

La Trasnoche Clásica

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830

Glenn Gould, piano

Robert Schumann

Liederkreis, op.39, Nº5: "Noche de luna"

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Franz Liszt

Dos episodios del Fausto de Lenau, S.110

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Béla Bartók

Cuatro piezas para orquesta, op.12, Sz.51

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.72

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Heinrich Schütz

Hodie Christus natus est

London String Players - Philip Jones Brass Ensemble / Roger Norrington

Coro Heinrich Schütz

Franz Danzi

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Hagen Wagenheim, oboe;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº3 en re menor

Cuarteto Melos

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Franz Schubert

Adagio en Mi bemol mayor, Deutsch 897, “Nocturno”

Trío Beaux Arts

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y bajo continuo en sol menor

Ensamble Bassorilievi

Ottorino Respighi

Arias y danzas antiguas para laúd, Suite Nº3. Transcripción para orquesta

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

07.00

Karl Goldmark

Sakuntala, obertura op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Heitor Villa-Lobos

Tres danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins



08.00

Ferdinando Carulli

Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoya, guitarra

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Diez piezas para piano, op.76

Håvard Gimse, piano

Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)

Divertimento para cuarteto de fagotes

Cuarteto The Nuts



09.00

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner



10.00

Nino Rota

Concierto para chelo y orquesta Nº2

Dmitri Yablonsky, chelo

I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Sergei Prokofiev

Cuatro piezas para piano, op.32

Boris Berman, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº7 en La mayor, op.2, Nº1

Cuarteto Tátrai

11.00

Los Caminos del Barroco

Leonardo Vinci

Sinfonía y aria “Vo surcando un mar crudele” de la ópera “Artaserse”

Franco Fagioli, contratenor

Concerto Köln / Diego Fasolis

Niccoló Jommelli

Aria “Fra cento affani” de la ópera “Artaserse”

Philippe Jaroussky, contratenor

Le Concert de la Loge / Julien Chauvin

Johann Adolf Hasse

Sinfonía y aria “Son qual nave” de la ópera “Artaserse”

David Hansen, contratenor

Academia Montis Regalis / Alessandro de Marchi

Johann Christian Bach

Aria “Vo surcando un mar crudele” de la ópera “Artaserse”

Bejun Mehta, contratenor

Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

Del 1er libro del Clave bien temperado:

Preludio y fuga en Do mayor; Preludio y fuga en Do menor, Preludio y fuga en re menor; Preludio y fuga en mi menor y Preludio y fuga en fa menor BWV 857

András Schiff, piano

Johann Sebastian Bach

Del 2do libro del Clave bien temperado:

Preludio y fuga en do menor; Preludio y fuga en re menor; Preludio y fuga en mi bemol mayor; Preludio y fuga en mi menor y Preludio y fuga en fa menor

András Schiff, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Frank Martin

Pequeña sinfonía concertante, para para arpa, clave y piano y doble orquesta de cuerdas (1945)

Eva Guibentif, arpa

Chistianne Jaccottet, clave

Ursula Ruttimann, piano

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Bruno Maderna

Nocturno, obra electrónica (1956)

Peteris Vasks

Grāmata čellam (Libro para chelo) (1978)

Sol Gabetta, chelo y voz

Roberto Sierra (1953)

El baile (2012)

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico / Maximiano Valdés

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía para gran orquesta Nº1 en Fa mayor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano

John Dowland

Come again; Sweet love

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Anton Arensky

Variaciones para piano y orquesta sobre temas rusos, op.48

Lubov Timofeyeva, piano

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética/ Evgeni Svetlanov

19.00

George Gershwin

Obertura cubana

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

Joseph Haydn

Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3 Hob.III:77, "Emperador"

Cuarteto Amadeus

Nicola Porpora

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor

Joseph Crouch, chelo

The English Concert / Harry Bicket

Mariano Mores

Taquito militar

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

20.00

La Gran Aldea (Rumania)

Serban Nichifor

Sinfonía Nº4, “Americana”

Orquesta Nacional de la Radio y Televisión de Rumania / Paul Popescu

Adrian iorgulescu

Cuarteto para cuerdas Nº2 (1983)

Sergiu Nastase, violín

Valentin Nastase, violín

Marius Ungureanu, viola

Anca Vartolomei, chelo

Timotei Popovici

Tres pastores

Coro de Cámara de Rumania Madrigal / Marin Constantin

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Primera serie argentina (1929)

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 21 de mayo de 1980

Enrique Mario Casella (1891-1948)

Al pie de la ventana (1933)

Marcela Méndez, arpa

Mabel Mambretti

L 'Esperance (La esperanza), para dúo de saxofones

María Noel Luzardo, saxo alto

Emiliano Barri, saxo barítono

Richard Wagner

Obertura de la ópera Tannhäuser

Orquesta Sinfónica de Córdoba / Jongwhi Vakh