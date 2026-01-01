Programación Viernes 2 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003

Hilary Hahn, violín

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Murray Perahia. Piano

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Le parlement de musique-Estrasbourg

Igor Stravinsky

Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)

Orquesta de Cámara Orpheus

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Claude Debussy

Juegos, poema danzado L.126

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

Malcolm Binns, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Claudio Monteverdi

Volgendo il ciel

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Anton Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Jean Baptiste Senaillé

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6

Jaap Schroeder, violín;

Philippe Foulon, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven

Siete variaciones para chelo y piano sobre el dúo "Bei Männern, welche Liebe fühlen" de La flauta mágica de Mozart, WoO 46

Mischa Maisky, chelo;

Martha Argerich, piano

Giovanni Gabrieli

Sonata

Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott

Giuseppe Verdi

Rigoletto. "Giovanna, ho dei rimorsi… È il sol dell' anima"

Anna Netrebko, soprano;

Rolando Villazón, tenor

Staatskapelle Dresden / Nicola Luisotti

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Jean-Guihen Queyras, chelo;

Alexandre Tharaud, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara para orquesta Nº5 en mi menor, S.359, Nº5

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Gottlieb Graun

Concierto para viola da gamba y orquesta

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

Franz Berwald

Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor

Consortium Classicum

Antonio Caldara

Gianguir, emperador de los mongoles. "Tanto e con si gran pena"

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

John Ireland

Cuatro preludios para piano

Eric Parkin, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº2 en re menor

Quinteto de Vientos Avalon

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

06.00

Y la mañana va

Felix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)

Prólogo sinfónico sobre “Pentesilea”, de Heinrich von Kleist

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Do mayor, K.303

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Jed Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Piotr Ilich Chaikovsky

Introducción, melodrama y danza de los bufones, de “La doncella de nieve”, op.12

Orquesta Gürzenich de Colonia / Dmitri Kitaenko

07.00

Ottorino Respighi

Obertura del ballet “La boutique fantástica”, sobre temas de Rossini

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5

Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Jean Sibelius

Diez pensamientos líricos, op.40

Erik Tawaststjerna, piano

Manuel de Falla

Suite orquestal Nº2 de “El sombrero de tres picos”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Kenneth Jean

08.00

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Latinoamericano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"

Evgeny Kissin, piano

Barbara Strozzi (cantante y compositora italiana, 1619-1677)

Lágrimas mías, cantata para mezzosoprano y continuo

Romina Basso, mezzosoprano

Latinitas Nostra / Markellos Rchyssicos

09.00

Friedrich Ernst Fesca (compositor y violinista alemán, 1789-1826)

Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.6

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13

Augustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

10.00

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)

Concierto para clarinete y cuerdas

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

Granville Bantock

“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Hermann Schein

Suite Nº1 del Banchetto Musicale

Six Chordae Consort of Viols

Michel Richard Delalande

Suite Nº1 de las “Sinfonies pour les soupers du roy” o “Sinfonías para las cenas del Rey”

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Georg Philipp Telemann

Selección de la suite en mi menor de la Tafelmusik para 2 flautas, cuerdas y bajo continuo

Musica Amphion / Pieter-Jan Belder

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Murray Perahia, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Igor Stravinnsky

La consagración de la primavera. Cuadros de la Rusia pagana, música de ballet (1913)

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Roger Quilter

Tres canciones pastorales, op.22 (1921)

Lisa Milne, soprano

Graham Johnson, piano

Cuarteto Duke

Helge Sunde (1965)

El milésimo segundo cuento, para cuarteto de saxos

Saxofon Concentus

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Gioachino Rossini

"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide

Olga Peretyatko, soprano

Coro y Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

Eugène Godecharle (compositor belga, 1742-1798)

Cuarteto para arpa, violín, viola y contrabajo en La mayor, op.4, Nº1

Société Lunaire

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

Leif Ove Andsnes, piano

19.00

Joachim Raff

Sinfonía Nº10 en fa menor, op.213, “En Otoño"

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº3 en Mi mayor, BWV 1016

Janine Jansen, violín

Jan Jansen, clave

Frank Bridge

Sally in our alley

Cuarteto Delmé

20.00

La Gran Aldea (Armenia)

Alexander Arutunián

Concierto para violín y orquesta, “Armenia 88”

ilya Grubert, violín

Orquesta de Cámara de Moscu / Constantine Orbelian

Aram Khachaturian

La batalla de Stalingrado

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Karen Khachaturian

“Danza del Príncipe Limón” del ballet Cipollino

Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi / Alexander Kopylov

21.00

Industria Nacional

Prior Ilich Chaikovsky

Concierto en Re mayor para violín y orquesta, op.35

Rafael Gintoli, violín

Orquesta Filarmónica de Bogotá / Francisco Rettig

Kurt Weill

Canción de Nana, Espero un navío y Sarabaya-Johnny

Graciela Oddone, soprano

Diana Schneider, piano

22.00

Complemento musical