Programación Viernes 2 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003
Hilary Hahn, violín
Frédéric Chopin
Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57
Murray Perahia. Piano
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Le parlement de musique-Estrasbourg
Igor Stravinsky
Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)
Orquesta de Cámara Orpheus
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en sol menor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Claude Debussy
Juegos, poema danzado L.126
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri
Gabriel Fauré
Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19
Malcolm Binns, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard
Claudio Monteverdi
Volgendo il ciel
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Anton Webern
Seis piezas para gran orquesta, op.6
Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez
Jean Baptiste Senaillé
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6
Jaap Schroeder, violín;
Philippe Foulon, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Ludwig van Beethoven
Siete variaciones para chelo y piano sobre el dúo "Bei Männern, welche Liebe fühlen" de La flauta mágica de Mozart, WoO 46
Mischa Maisky, chelo;
Martha Argerich, piano
Giovanni Gabrieli
Sonata
Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott
Giuseppe Verdi
Rigoletto. "Giovanna, ho dei rimorsi… È il sol dell' anima"
Anna Netrebko, soprano;
Rolando Villazón, tenor
Staatskapelle Dresden / Nicola Luisotti
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Jean-Guihen Queyras, chelo;
Alexandre Tharaud, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332
Mitsuko Uchida, piano
Franz Liszt
Rapsodia húngara para orquesta Nº5 en mi menor, S.359, Nº5
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johann Gottlieb Graun
Concierto para viola da gamba y orquesta
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim
Franz Berwald
Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor
Consortium Classicum
Antonio Caldara
Gianguir, emperador de los mongoles. "Tanto e con si gran pena"
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Sol Gabetta, chelo
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
John Ireland
Cuatro preludios para piano
Eric Parkin, piano
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº2 en re menor
Quinteto de Vientos Avalon
Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano
06.00
Y la mañana va
Felix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)
Prólogo sinfónico sobre “Pentesilea”, de Heinrich von Kleist
Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en Do mayor, K.303
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Jed Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum
Piotr Ilich Chaikovsky
Introducción, melodrama y danza de los bufones, de “La doncella de nieve”, op.12
Orquesta Gürzenich de Colonia / Dmitri Kitaenko
07.00
Ottorino Respighi
Obertura del ballet “La boutique fantástica”, sobre temas de Rossini
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev
Antonio Vivaldi
Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5
Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Jean Sibelius
Diez pensamientos líricos, op.40
Erik Tawaststjerna, piano
Manuel de Falla
Suite orquestal Nº2 de “El sombrero de tres picos”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Kenneth Jean
08.00
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº1
Cuarteto Latinoamericano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"
Evgeny Kissin, piano
Barbara Strozzi (cantante y compositora italiana, 1619-1677)
Lágrimas mías, cantata para mezzosoprano y continuo
Romina Basso, mezzosoprano
Latinitas Nostra / Markellos Rchyssicos
09.00
Friedrich Ernst Fesca (compositor y violinista alemán, 1789-1826)
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.6
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano
10.00
Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)
Concierto para clarinete y cuerdas
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Edouard Laló
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Granville Bantock
“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Hermann Schein
Suite Nº1 del Banchetto Musicale
Six Chordae Consort of Viols
Michel Richard Delalande
Suite Nº1 de las “Sinfonies pour les soupers du roy” o “Sinfonías para las cenas del Rey”
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Georg Philipp Telemann
Selección de la suite en mi menor de la Tafelmusik para 2 flautas, cuerdas y bajo continuo
Musica Amphion / Pieter-Jan Belder
12.00
El Clásico del Mediodía
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Murray Perahia, piano
Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Igor Stravinnsky
La consagración de la primavera. Cuadros de la Rusia pagana, música de ballet (1913)
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Roger Quilter
Tres canciones pastorales, op.22 (1921)
Lisa Milne, soprano
Graham Johnson, piano
Cuarteto Duke
Helge Sunde (1965)
El milésimo segundo cuento, para cuarteto de saxos
Saxofon Concentus
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
Gioachino Rossini
"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide
Olga Peretyatko, soprano
Coro y Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda
Eugène Godecharle (compositor belga, 1742-1798)
Cuarteto para arpa, violín, viola y contrabajo en La mayor, op.4, Nº1
Société Lunaire
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38
Leif Ove Andsnes, piano
19.00
Joachim Raff
Sinfonía Nº10 en fa menor, op.213, “En Otoño"
Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave Nº3 en Mi mayor, BWV 1016
Janine Jansen, violín
Jan Jansen, clave
Frank Bridge
Sally in our alley
Cuarteto Delmé
20.00
La Gran Aldea (Armenia)
Alexander Arutunián
Concierto para violín y orquesta, “Armenia 88”
ilya Grubert, violín
Orquesta de Cámara de Moscu / Constantine Orbelian
Aram Khachaturian
La batalla de Stalingrado
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano
Karen Khachaturian
“Danza del Príncipe Limón” del ballet Cipollino
Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi / Alexander Kopylov
21.00
Industria Nacional
Prior Ilich Chaikovsky
Concierto en Re mayor para violín y orquesta, op.35
Rafael Gintoli, violín
Orquesta Filarmónica de Bogotá / Francisco Rettig
Kurt Weill
Canción de Nana, Espero un navío y Sarabaya-Johnny
Graciela Oddone, soprano
Diana Schneider, piano
22.00
Complemento musical