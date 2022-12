Programación Viernes 2 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Houston Person

Wonder why

Be my love

The Process

Timeline

Time falls

Sarah Vaughan

You’re not the kind

He’s my guy

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41

Michala Petri, flauta;

Lars Hannibal, laúd

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Yuli Turovsky, chelo;

Luba Edlina, piano

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48 (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

Louis Spohr

Trío Nº3 en la menor, op.124

Trío Borodin

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Berlín

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Miklós Szenthelyi, violín;

András Schiff, piano

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Escena de amor, de la música incidental para “El mercader de Venecia”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro II

Alicia de Larrocha, piano

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Mauro Giuliani

Variaciones sobre un tema de la ópera “Amazilia”, de Pacini, op.128

Stefano Cardi, guitarra

08.00



Benjamin Godard

Fantasía persa para piano y orquesta, op.152

Victor Sangiorgio, piano

Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Carl Nielsen

Cinco piezas de la Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

09.00



Hector Berlioz

“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52

Rafal Blechacz, piano

10.00

George Enescu

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax

“Una tonada montañesa” y “En un local de vodka”

Eric Parkin, piano

Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1

Cuarteto Noûs

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Bajo la dirección de Fabián Panisello, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrece las Variaciones para vientos, cuerdas y teclados de Steve Reich, El sistema y sus reglas de Juan Ortiz de Zárate –junto con Haydée Schvartz–, Aksaks II y V de Panisello y los Kindertotenlieder (Canciones para los niños muertos) de Gustav Mahler, con Hernán Iturralde como solista.

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto