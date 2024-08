Programación Viernes 2 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Martin Speake

The inner game

The poet

David Newton Trío

Wishful thinking

Gill Manly

A night in Tunisia

Lush life

Where or when

00.30

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Stephen Bishop Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Francis Poulenc

Sonata para dos clarinetes

Eddie Daniels y Sabine Meyer, clarinete

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Elena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Franz Schubert

Rondó en La mayor, op.107, D.951

Artur Schnabel, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Paul Hindemith

Sonata para chelo y piano, op.11, Nº3

Julius Berger, chelo

Siegfried Mauser, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32

The Philharmonia / Francesco D' Avalos

John Duarte

Suite inglesa para guitarra

Manuel López Ramos, guitarra

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Frank Bridge

Cereza madura, Aire de Londonderry y Sir Roger de Coverley, tres canciones populares irlandesas

Cuarteto Delmé

Johan Svendsen

Dos melodías de Islandia para orquesta de cuerdas

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Anónimo

Dos negro spirituals: El gran día y Él tiene a todo el mundo

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto de Cuerdas Noruego

Edouard Lalo

Concierto ruso para violín y orquesta, op.29

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

06.00

Y la mañana va

Frederic Curzon

“En Málaga”, suite española para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15

Elisabeth Leonskaja, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nro.6 en do menor

Ensamble Arava

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó



07.00

Friedrich Ernst Fesca (violinista y compositor alemán, 1789-1826)

Obertura de la ópera “Omar y Leila”

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº18 en Sol mayor, K.301

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle



08.00



Enrique Granados

Quinteto con piano en sol menor, op.49

Trío LOM

Manuel Porta Gallego, violín

Joaquín Riquelme García, viola

Antonio Bibalo (compositor noruego que vivió entre 1922 y 2008)

Study in blue

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº182: "Rey de los cielos, sé bienvenido", BWV 182

Kai Wessel, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman



09.00



August Enna (compositor danés, 1859-1939)

Fantasía sinfónica

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

George Frederick Pinto (compositor y pianista inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, BWV 1041

Sigiswald Kuijken, violín

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1042

Sigiswald Kuijken, violín

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en re menor, BWV 1043

Sigiswald Kuijken y Lucy van Dael, violines

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

12.00

El Clásico del Mediodía

Sergei Prokofiev

Pedro y el lobo, op.67

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

José Carreras, narrador

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Sergei Prokofiev

“Montescos y Capuletos” y “La tumba de Romeo y Julieta”

de la Suite N.2 op.64, Romeo y Julieta

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Béla Bartók

Sonata para dos pianos y percusión (1937)

Martha Argerich y Stephen Kovacevich, pianos

Wily Goudswaard y Michael de Roo, percusión

Hans Werner Henze

Tres fragmentos de Hölderlin (1958)

Colin Balzer, tenor

Franz Halász, guitarra

Guillaume Connesson

Flammenschrift (Escritura en llamas) (2012)

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Stéphane Denève

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y Aldeano

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Carl Czerny

Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, op.226

Duo Tal & Groethuysen

Ástor Piazzolla

Años de soledad

Ástor Piazzolla, bandoneón

Gerry Mulligan, saxo barítono

Ensamble instrumental

19.00

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, BWV 1042

Sigiswald Kuijken, violín

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Arrigo Boito

"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo

Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Louis Spohr

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Carl Michael Ziehrer

Polonesa del abanico, op.525

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

20.00

La Gran Aldea (Suzia)

Caroline Boissier-Butini

Sonata para piano N°1

Babette Dorn, piano

Hans Huber

Serenata N°1 en Mi mayor, op.86, “Noche de verano”

Orquesta Filarmónica de Stuttgart / , Jörg-Peter Weigle

Hermann Suter

Tercer movimiento del Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.23

Michael Barenboim, violín

Swiss Orchestra / Lena-Lisa Wüstendörfer

Arthur Honegger

Souvenir de Chopin, H.183

François Antonioli, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Concerto per corde, op.33

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Norman Carol y Irvin Rosen, violines

Joseph de Pasquale, viola

Samuel Mayes, chelo

Roger Scott, contrabajo

Grabación realizada en Filadelfia el 13 de marzo de 1967

Graciela Jiménez

La luz de enero, para chelo y piano, para chelo y piano (“Soneto de la guirnalda de rosas”, “Llagas de amor”, “El poeta dice la verdad” y “Soneto de la carta”) (2012)

Matías Villafañe, chelo

Dora De Marinis, piano

Juan Carlos Zorzi

Música de calesita (1966)

Ensamble instrumental /Juan Carlos Zorzi