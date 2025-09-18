PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

18/09/2025

Programación Viernes 19 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Kai WInding
Speak low
Love walked in
Michie

Larry Coryell
All the things you are
Cookin' at the Continental

Olivia Trummer
Ever changing heart
Thirsty in the bathtub

00.30
La Trasnoche Clásica

Darius Milhaud
Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9
The Parley of instruments / Peter Holman

Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op.41, Nº1
Cuarteto Melos

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2
Truls Mörk, chelo
Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Louise Farrenc
Trío para flauta, chelo y piano en mi menor, op.45
Helen Keen, flauta;
Naomi Butterworh, chelo;
Diana Ambache, piano

Gaetano Donizetti
Il barcaiolo (edición de Raffaele Mingardo), de Nuits d'été à Pausilippe
Ah! rammenta, o bella Irene (edición de Raffaele Mingardo)
Sergei Prokofiev
Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75
Boris Berman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Neil Black, oboe
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Fernando Sor
Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"
Marc Teicholz, guitarra

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Musica ad Rhenum

06.00
Y la mañana va

Gilbert and Sullivan
Obertura de la ópera cómica “Los piratas de Penzance”
Royal Philharmonic Orchestra / Isidore Godfrey

Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Murray Perahia, piano

Jean-Marie Leclair
Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave

Engelbert Humperdinck
Movimiento de cuarteto en do menor, op.38
Cuarteto Diógenes

07.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.564
Trío Beaux Arts

Carl Stamitz
Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4
London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonio Lauro (guitarrista y compositor venezolano, 1917-1986)
Suite venezolana
Adam Holzman, guitarra

Giuseppe Verdi
"Patria oppressa… O figli, o figli miei", del Acto IV de la ópera “Macbeth”
Fabio Armiliato, tenor
Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni

08.00

Franz Schubert
Cuarteto Nº8 en Si bemol mayor, Deutsch 112
Cuarteto Takács

Jean Sibelius
Cinco piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano

Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas
Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

09.00

Charles Villiers Stanford
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74
Anthony Marwood, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Josza, piano

10.00

Igor Stravinsky
Sinfonía en tres movimientos
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Michael Haydn
Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor
Hirofumi Fukai, viola
Klaus Stoppel, chelo
Gerhard Dzwiza, contrabajo

Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

11.00
Los Caminos del Barroco

Mélchior Borchgrevinck
Pavana y gallarda
Danish Consort / Jakob Lindberg

John Dowland
Dos canciones del Segundo libro de canciones o aires:
-Corren mis lágrimas
-Ahora cesan mis ojos inquietos
Martyn Hill, tenor
Emma Kirkby, soprano
David Thomas, bajo
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Heinrich Schütz
Madrigal “Oh, las grandes maravillas” , SWV 278
Capella de la Torre / Katharina Bäuml

Heinrich Schütz
Dios se levanta, SWV 356, del segundo libro de las Sinfonías Sacras
La Chapelle Rhénane / Benoît Haller

Mogens Pedersøn
-Le pedimos al Espíritu Santo (Nu Bede Vi Den Helligånd)
-Alabaré al Señor (Jeg Vil Mig Herren Love)
-Oh, Señor, Padre bondadoso (Kyrie Gud Fader)
Ars Nova

Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00
El Clásico del Mediodía

Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Robert Schumann
Liederkreis, op.39
Ian Bostridge, tenor
Julius Drake, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op.22, para piano (1917)
Michel Béroff, piano

Aaron Copland
Concierto para clarinete, cuerdas, arpa y piano (1948)
Benny Goodman, clarinete
Orquesta Sinfónica Columbia / Aaron Copland

Peter Pokorny (1932-2008)
Salmo de agosto para barítono, oboe, clarinete y fagot (1969)
Peter Matuzsek, barítono
Trío Novákovo

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional