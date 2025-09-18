Programación Viernes 19 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Kai WInding
Speak low
Love walked in
Michie
Larry Coryell
All the things you are
Cookin' at the Continental
Olivia Trummer
Ever changing heart
Thirsty in the bathtub
00.30
La Trasnoche Clásica
Darius Milhaud
Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9
The Parley of instruments / Peter Holman
Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op.41, Nº1
Cuarteto Melos
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2
Truls Mörk, chelo
Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Louise Farrenc
Trío para flauta, chelo y piano en mi menor, op.45
Helen Keen, flauta;
Naomi Butterworh, chelo;
Diana Ambache, piano
Gaetano Donizetti
Il barcaiolo (edición de Raffaele Mingardo), de Nuits d'été à Pausilippe
Ah! rammenta, o bella Irene (edición de Raffaele Mingardo)
¨
Sergei Prokofiev
Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75
Boris Berman, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Neil Black, oboe
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim
Fernando Sor
Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"
Marc Teicholz, guitarra
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Musica ad Rhenum
06.00
Y la mañana va
Gilbert and Sullivan
Obertura de la ópera cómica “Los piratas de Penzance”
Royal Philharmonic Orchestra / Isidore Godfrey
Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Murray Perahia, piano
Jean-Marie Leclair
Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
Engelbert Humperdinck
Movimiento de cuarteto en do menor, op.38
Cuarteto Diógenes
07.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.564
Trío Beaux Arts
Carl Stamitz
Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4
London Mozart Players / Matthias Bamert
Antonio Lauro (guitarrista y compositor venezolano, 1917-1986)
Suite venezolana
Adam Holzman, guitarra
Giuseppe Verdi
"Patria oppressa… O figli, o figli miei", del Acto IV de la ópera “Macbeth”
Fabio Armiliato, tenor
Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni
08.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº8 en Si bemol mayor, Deutsch 112
Cuarteto Takács
Jean Sibelius
Cinco piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas
Camerata Bariloche / Fernando Hasaj
09.00
Charles Villiers Stanford
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74
Anthony Marwood, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Josza, piano
10.00
Igor Stravinsky
Sinfonía en tres movimientos
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson
Michael Haydn
Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor
Hirofumi Fukai, viola
Klaus Stoppel, chelo
Gerhard Dzwiza, contrabajo
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
11.00
Los Caminos del Barroco
Mélchior Borchgrevinck
Pavana y gallarda
Danish Consort / Jakob Lindberg
John Dowland
Dos canciones del Segundo libro de canciones o aires:
-Corren mis lágrimas
-Ahora cesan mis ojos inquietos
Martyn Hill, tenor
Emma Kirkby, soprano
David Thomas, bajo
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Heinrich Schütz
Madrigal “Oh, las grandes maravillas” , SWV 278
Capella de la Torre / Katharina Bäuml
Heinrich Schütz
Dios se levanta, SWV 356, del segundo libro de las Sinfonías Sacras
La Chapelle Rhénane / Benoît Haller
Mogens Pedersøn
-Le pedimos al Espíritu Santo (Nu Bede Vi Den Helligånd)
-Alabaré al Señor (Jeg Vil Mig Herren Love)
-Oh, Señor, Padre bondadoso (Kyrie Gud Fader)
Ars Nova
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
12.00
El Clásico del Mediodía
Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Robert Schumann
Liederkreis, op.39
Ian Bostridge, tenor
Julius Drake, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op.22, para piano (1917)
Michel Béroff, piano
Aaron Copland
Concierto para clarinete, cuerdas, arpa y piano (1948)
Benny Goodman, clarinete
Orquesta Sinfónica Columbia / Aaron Copland
Peter Pokorny (1932-2008)
Salmo de agosto para barítono, oboe, clarinete y fagot (1969)
Peter Matuzsek, barítono
Trío Novákovo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional