Programación Viernes 19 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Harry James y su orquesta

Blues for sale

Blues stay away from me

Cherokee

Alfredo Rodriguez

Guantanamera

Veinte años

Bette Midler

It’s the girl

Teach me tonight

Mr.Sandman

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº4, HWV 315

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra / Lawrence Foster

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en do sostenido menor, K.476 (arreglo para laúd)

Toyohiko Satoh, laúd

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta Sinfónica del Estado de Hungría / Gyula Németh

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor

Cuarteto Diógenes

Edvard Grieg

Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº4 en Sol mayor, op.65

Trío Beaux Arts

Benjamin Godard

Jocelyn, suite para orquesta Nº1

Orquesta Real Nacional de Escocia / Martin Yates

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, violín y bajo continuo Nº5 en la menor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Frédéric Chopin

Dos baladas para piano: N°3 en sol menor, op.23 y Nº4 en fa menor, op.52

Leif Ove Andsnes, piano

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Albert Roussel

“Los flautistas”, cuatro piezas para flauta y piano, op.27

Marc Beaucoudray, flauta

Yves Henry, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Joshua Bell, violín

Jean-Yves Thibaudet, piano

Cuarteto Takacs

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

Charles Alkan

Marcha y Barcarola para piano

Bernard Ringeissen, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto