Programación Viernes 19 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Elmo Hope

Hot sauce

I remember you

Happy hour

Biréli Lagréne

Made in France

Acoustic moments

Emilie Claire Barlow

You’re driving me crazy

All i do is dream of you

You make me feel so young

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, “La Tempestad”

Maria João Pires, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, “La despedida”

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Atila, marcha húngara

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Charles Tomlinson Griffes

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarola, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

Nicoló Piccinni

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padova y Veneto / Bruno Giurana

Astor Piazzolla

Lo que vendrá, Buenos Aires Hora Cero y Café 1930

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Re mayor, K.251

Orquesta de Cámara Orpheus

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para piano del ballet “El cascanueces”, op.71. Arreglo para piano de Mijail Pletnev

Mijail Pletnev, piano

Rued Langgaard

“Sfinx”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob XV, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Georges Bizet

Patria, obertura dramática, op.29

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Thomas Sondergard

Girolamo Frescobaldi

Toccata y fuga en la menor (transcripción para piano de Ottorino Respighi)

Sandro Ivo Bartoli, piano

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo N°2 en La mayor

Michael Brüssing, baritón

Andras Bolkyi, viola

Maria Andrasfalvy-Brüssing, chelo

Richard Wagner

Preludio de “Los maestros cantores de Nürenberg”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el país

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

