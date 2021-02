Programación Viernes 19 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Houston Person

Wonder why

Be my love

The Process

Timeline

Time falls

Sarah Vaughan

You’re not the kind

He’s my guy

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

3.30

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Sviatoslav Richter, piano

Heitor Villa-Lobos

Dos estudios y dos preludios para guitarra

Víctor Pellegrini, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Aaron Copland

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Suite francesa

London Wind Orchestra/ Denis Wick

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Mi patria, obertura op.62

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Anatoly Liadov

Seis miniaturas para piano

Monique Duphil, piano

Leos Janácek

Andante y Allegretto, de la música incidental para “Schluck y Jau”, de Gerhart Hauptmann

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Libor Pesek

Samuel Barber

Souvenirs, suite de ballet, op.28

Orquesta Nacional Real de Escocia / Marin Alsop

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema original, op.21, Nº1

Gerhard Oppitz, piano

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1

Trío Flieder

Joseph Haydn

Divertimento para vientos en Re mayor, Hoboken 2, Nº18

Ensamble de Vientos de la Orquesta de Cámara Franz Liszt

Cesar Franck

Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor, sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14

Mariana Sirbu, violín

Mihail Sarbu, piano

Michael Tippett

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de cámara de Ostrobotnia / Juha Kangas

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4 para piano

Cristina Ortiz, piano

George Frideric Handel

Ah! mio cor !, aria del Acto II de la ópera Alcina

Reneé Fleming, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Adolphe Adam

Escena de la locura, final del Acto I del ballet “Giselle”

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Algis Dschuraitis

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

14.00

Complemento musical

Jean-Baptiste Lully

Tercer acto de Acis y Galatea

Véronique Gens y Mireille Delunsch, sopranos

Monique Simon, mezzosoprano

Jean-Paul Fouchécourt y Howard Crook, tenores

Laurent Naouri y Thierry Felix, barítonos

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La Mayor, op.13

Isabelle Faust, violín

Florent Boffard, piano

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el país (Boris)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

