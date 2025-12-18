Programación Viernes 19 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Sidney Bechet
Ain’t misbehavin
Save it, pretty mama
Stompy Jones
Alexander von Schlippenbach y Manfred Schoof
Autumn in New York
Blue hawk
Raya Yarbrough
Whatever Lola wants, Lola gets
The impression of you
00.30
La Trasnoche Clásica
06.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para vientos Nro.4 en Si bemol mayor, K.159b
Ensamble de vientos Holliger
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Christian Tetzlaff, violín
Lars Vogt, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob Van Asperen, clave
Malcolm Arnold
Divertimento para orquesta Nro.2, op.75
Orquesta Sinfónica de Munich / Douglas Bostock
07.00
Johann Strauss (hijo)
Obertura de la opereta “El Murciélago”
Orquesta Sinfónica de Londres / John Georgiadis
John Ireland
Dos piezas para piano: Rapsodia y Tarde de verano
Eric Parkin, piano
Gottfried Heinrich Stölzel
Concerto grosso para seis trompetas y orquesta
Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean-Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Claude Debussy
El rincón de los niños. Arreglo para orquesta de André Caplet)
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn
08.00
Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano
Claudio Monteverdi
“Ogni amante e guerrier”, madrigal para dos tenores y continuo
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs
Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
09.00
Marcial Del Adalid (compositor español, 1826-1881)
Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.16
Cuarteto Novecento
Donald Francis Tovey (pianista y compositor escocés, 1875-1940)
Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
10.00
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesinos licios en ranas"
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Maxim Vengerov, violín
Alexander Markovich, piano
Moritz Moszkowski
“La coronación en Reims”, del poema sinfónico Juana de Arco, op.19
Sinfonía Varsovia / Ian Hobson
11.00
Los Caminos del Barroco
Henry Purcell
- Cristo es el fundamento seguro
Coro del Trinity College de Cambridge / Richard Marlow
Christopher Allsop, órgano
- No recuerdes, Señor, nuestras ofensas
- Escucha mi oración, Señor
Junges Consortium Berlin
Thomas Tallis
Gloria y Credo de la Misa para cuatro voces
The Cardinall's Musick / Andrew Carwood
Hans Leo Hassler
"Oh, sagrada cabeza, ahora herida"
Coro de la Catedral de Llandaff / Richard Moorhouse
Michael Hoeg, órgano
Orlando Gibbons
-Voluntario
- Este es el testimonio de Juan
Coro del Magdalen Colllege de Oxford / Bill Ives
Jonathan Hardy, órgano
William Boyce
Anthem de coronación
Coro del New College de Oxford
Academy of Ancient Music / Edward Higginbottom
12.00
El Clásico del Mediodía
Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin
Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14 (chelo y piano)
Miklós Perenyi, chelo;
Zoltán Kocsis, piano
Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich, piano;
Nelson Freire, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Ernest Bloch
Sonata Nº2 para violín y piano, “Poema místico” (1924)
Nurit Stark, violín
Cédric Pescia, piano
Xavier Montsalvatge (1912-2002)
Obertura Reflexus
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunia / Franz Paul Decker
Cergio Prudencio
Umbrales (1994)
Beatriz Balzi, piano
Jukka Tiensuu (1948)
Soma, para orquesta sinfónica y sampler (1999)
Orquesta Filarmónica de Helsinki / John Storgårds
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en La mayor
Alison McGillivray, chelo
The English Concert / Andrew Manze
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Felix Mendelssohn
Mar calmo y próspero viaje, op.27
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
19.00
François Couperin
Magnificat
Sandrine Piau y Véronique Gens, sopranos
Emmanuel Balssa, viola da gamba
Christophe Rousset, órgano
Jan Ladislav Dussek
Gran Sonata en Si bemol mayor para piano a cuatro manos, op.74
Adrienne Soós - Ivo Haag, piano
Ernest Bloch
Invierno - Primavera
Orquesta Sinfónica de la Cappella de San Petersburgo / Alexander Chernushenko
Àngel Villoldo
El porteñito
Pedro Laurenz
Milonga de mis amores
Trío Gótico de guitarras
20.00
La Gran Aldea (Dinamarca)
Niels Gade
Primer acto de Un cuento folclórico
Danish Radio Sinfonietta / Harry Damgaard
Benna Moe
Estudios instructivos para piano, op.6 y op.9
Cathrine Penderup, piano
Johann Peter Emilius Hartmann
Obertura Hakon Jarl, op.40
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard
Carl Nielsen
La niebla está subiendo
Judith Hall, flauta
Elinor Bennett, arpa
21.00
Industria Nacional
Josué Teófilo Wilkes
Danzas nativas argentinas
Martha Bongiorno, piano
Juan José Castro
“Pericón”, cuarto movimiento del Cuarteto de cuerdas (1943)
Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires
Luis Gianneo
Pericón, para orquesta (1948)
Orquesta Sinfónica Nacional / Yochiro Omachi
Honorio Siccardi
Pericón, para piano (1954)
María Emilia Greco, piano
Marcos Franciosi
Las aguas. Doble concierto para órgano, percusión y orquesta
Diego Innocenzi, órgano
Bruno Lo Bianco, percusión
Orquesta Sinfónica Nacional / Santiago Santero
22.00
Complemento musical