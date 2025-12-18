PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

18/12/2025

Programación Viernes 19 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Sidney Bechet
Ain’t misbehavin
Save it, pretty mama
Stompy Jones

Alexander von Schlippenbach y Manfred Schoof
Autumn in New York
Blue hawk

Raya Yarbrough
Whatever Lola wants, Lola gets
The impression of you

00.30
La Trasnoche Clásica

06.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para vientos Nro.4 en Si bemol mayor, K.159b
Ensamble de vientos Holliger

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Christian Tetzlaff, violín
Lars Vogt, piano

Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob Van Asperen, clave

Malcolm Arnold
Divertimento para orquesta Nro.2, op.75
Orquesta Sinfónica de Munich / Douglas Bostock

07.00

Johann Strauss (hijo)
Obertura de la opereta “El Murciélago”
Orquesta Sinfónica de Londres / John Georgiadis

John Ireland
Dos piezas para piano: Rapsodia y Tarde de verano
Eric Parkin, piano

Gottfried Heinrich Stölzel
Concerto grosso para seis trompetas y orquesta
Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean-Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Claude Debussy
El rincón de los niños. Arreglo para orquesta de André Caplet)
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

08.00

Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano

Claudio Monteverdi
“Ogni amante e guerrier”, madrigal para dos tenores y continuo
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Marcial Del Adalid (compositor español, 1826-1881)
Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.16
Cuarteto Novecento

Donald Francis Tovey (pianista y compositor escocés, 1875-1940)
Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

10.00

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesinos licios en ranas"
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Maxim Vengerov, violín
Alexander Markovich, piano

Moritz Moszkowski
“La coronación en Reims”, del poema sinfónico Juana de Arco, op.19
Sinfonía Varsovia / Ian Hobson

11.00
Los Caminos del Barroco

Henry Purcell
- Cristo es el fundamento seguro
Coro del Trinity College de Cambridge / Richard Marlow
Christopher Allsop, órgano

- No recuerdes, Señor, nuestras ofensas
- Escucha mi oración, Señor
Junges Consortium Berlin

Thomas Tallis
Gloria y Credo de la Misa para cuatro voces
The Cardinall's Musick / Andrew Carwood

Hans Leo Hassler
"Oh, sagrada cabeza, ahora herida"
Coro de la Catedral de Llandaff / Richard Moorhouse
Michael Hoeg, órgano

Orlando Gibbons
-Voluntario
- Este es el testimonio de Juan
Coro del Magdalen Colllege de Oxford / Bill Ives
Jonathan Hardy, órgano

William Boyce
Anthem de coronación
Coro del New College de Oxford
Academy of Ancient Music / Edward Higginbottom

12.00
El Clásico del Mediodía

Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin

Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14 (chelo y piano)
Miklós Perenyi, chelo;
Zoltán Kocsis, piano

Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich, piano;
Nelson Freire, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Ernest Bloch
Sonata Nº2 para violín y piano, “Poema místico” (1924)
Nurit Stark, violín
Cédric Pescia, piano

Xavier Montsalvatge (1912-2002)
Obertura Reflexus
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunia / Franz Paul Decker

Cergio Prudencio
Umbrales (1994)
Beatriz Balzi, piano

Jukka Tiensuu (1948)
Soma, para orquesta sinfónica y sampler (1999)
Orquesta Filarmónica de Helsinki / John Storgårds

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en La mayor
Alison McGillivray, chelo
The English Concert / Andrew Manze

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano

Felix Mendelssohn
Mar calmo y próspero viaje, op.27
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

19.00

François Couperin
Magnificat
Sandrine Piau y Véronique Gens, sopranos
Emmanuel Balssa, viola da gamba
Christophe Rousset, órgano

Jan Ladislav Dussek
Gran Sonata en Si bemol mayor para piano a cuatro manos, op.74
Adrienne Soós - Ivo Haag, piano

Ernest Bloch
Invierno - Primavera
Orquesta Sinfónica de la Cappella de San Petersburgo / Alexander Chernushenko

Àngel Villoldo
El porteñito
Pedro Laurenz
Milonga de mis amores
Trío Gótico de guitarras

20.00
La Gran Aldea (Dinamarca)

Niels Gade
Primer acto de Un cuento folclórico
Danish Radio Sinfonietta / Harry Damgaard

Benna Moe
Estudios instructivos para piano, op.6 y op.9
Cathrine Penderup, piano

Johann Peter Emilius Hartmann
Obertura Hakon Jarl, op.40
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

Carl Nielsen
La niebla está subiendo
Judith Hall, flauta
Elinor Bennett, arpa

21.00
Industria Nacional

Josué Teófilo Wilkes
Danzas nativas argentinas
Martha Bongiorno, piano

Juan José Castro
“Pericón”, cuarto movimiento del Cuarteto de cuerdas (1943)
Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires
Luis Gianneo
Pericón, para orquesta (1948)
Orquesta Sinfónica Nacional / Yochiro Omachi
Honorio Siccardi
Pericón, para piano (1954)
María Emilia Greco, piano

Marcos Franciosi
Las aguas. Doble concierto para órgano, percusión y orquesta
Diego Innocenzi, órgano
Bruno Lo Bianco, percusión
Orquesta Sinfónica Nacional / Santiago Santero

22.00
Complemento musical