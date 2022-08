Programación Viernes 19 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan Quartet

Four for three

Love in New Orleans

Amir Moreno

Manos adyacentes

Valentina Marino

You’re everything

I want to prove I love you

Between the devil and the blue sea

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Eva Knardahl, piano

François Couperin

Concierto real Nº1 en Sol mayor

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Aurèle Nicolet, flauta

Josef Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christiane Jaccottet, clave

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "Tempestad"

Maria-João Pires, piano

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas, suite para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Arnold Bax

El bosque feliz, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y cuerdas en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº3 en re menor, K.397

Mitsuko Uchida, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

07.00

Y la mañana va

Vincenzo Bellini

Sinfonía de Montescos y Capuletos

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Berwald

Pieza de concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.2

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Josef Suk

Sensaciones, cinco piezas para piano, op.10

Karl-Andreas Kolly, piano

Edward Elgar

Polonia, preludio sinfónico, op.76

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Andrzej Panufnik

08.00



Arthur Honegger

Siete piezas breves para piano

Jean François Antonioli, piano

Franz Krommer

Sinfonia Concertante para flauta, clarinete, violín y orquesta, op.80

Frederic Rapiin, clarinete

Brigitte Buxtorf, flauta

Jakub Cernohorsky, violín

Orquesta Filarmónica de Budweis / Jakub Hruša

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Mozart de Viena

Hector Berlioz

Tristia, op.18, para coro y orquesta

Coro John Alldis

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis.



Georg Muffat

Concerto grosso Nº7 en Mi mayor, "Deliciae Regum"

Orquesta “Musica Aeterna” de Bratislava / Peter Zajícek



10.00

Ermanno Wolf-Ferrari

Seis bagatellas para piano, op.póstumo

Horst Göbel, piano

Alexander Borodin

Cuarteto Nº1 en La mayor

Cuarteto Borodin

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

Transmisiones de Orquestas de todo el País

Con un repertorio integrado por el concierto para cello de Esteban Benzecry –con Pablo Bercellini como solista–, un estreno de Tomás Bordalejo y la primera sinfonía de Vasily Kalinikov, la Orquesta Sinfónica Nacional se presenta bajo la dirección de Hadrian Avila Arzuza.

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto