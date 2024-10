Programación Viernes 18 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Lauren Sevian

Triple water

In the loop

Rymden

The mountain

Maureen Kennedy

You for me

Come rain or come shine

00.30

La Trasnoche Clásica

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía con instrumentos obligados Nº2 en Mi bemol mayor, Wq 183, Nº2, H.664

The English Concert / Andrew Manze

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ulbricht

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta del Concertgebouw / Bernard Haitink

Maurice Ravel

La Valse

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Domenico Scarlatti

Sonata en si menor, K.377 (arreglo para guitarra)

Gergely Sárközy, guitarra

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Alberto Ginastera

Suite de danzas criollas, op.15

Alfredo Corral, piano

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25

Peter-Lukas Graf, flauta

Franco Gulli, violín

Bruno Giuranna, viola

Gabriel Fauré

Claro de Luna, op.46, Nº2

Otoño, op.18, Nº3

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

Franz Liszt

Tres sonetos de Petrarca, S.158

Alfred Brendel, piano

Francesco Manfredini

Concerto grosso en Do mayor, op.3, Nº12, 'Concierto de Navidad"

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Johannes Brahms

Canciones de amor para piano a 4 manos, op.52°

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67 (selección)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Maxim Shostakovich

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

06.00

Y la mañana va

Hamish MacCunn (compositor y director escocés, que vivió entre 1868 y 1916)

“La tierra de las montañas y las aguas”, obertura de concierto, op.3

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Grant Llewellyn

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, Deutsch 157

Radu Lupu, piano

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

07.00

Edvard Grieg

Suite Nº1 de “Peer Gynt”, op.46

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Igor Levit, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5

I Musici



08.00

Felix Mendelssohn

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor

Cuarteto Melos

Claude Debussy

Tres canciones tempranas: Romance, Las campanas y Mandolina

Jessye Norman, soprano

James Levine, piano

Alexander Scriabin

El Poema del Extasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

T.16 19.42

09.00



Vincent D'Indy

“Cuadros de viaje”, op.33

Michael Schäfer, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / Andre Anichanov



10.00

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV 806

Glenn Gould, piano

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Robert Kajanus (compositor finlandés, 1856-1933)

Aino, poema sinfónico

Coro Masculino de la Universidad de Helsinki

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jorma Panula

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 4 Nº4

Lázló Paulik, violín

Balázs Máté, chelo

Szilvia Elek, órgano y clavecín

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op. 6 Nº12

Igor Ruhadze, violín

Mark Dupere, chelo

Vaughan Schlepp, clavecín

Johann Sebastian Bach

Sonata Nº3 en do menor para violín solo, BWV 1005

Midori Seiler, violín barroco

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Cleveland

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Karol Szymanowski

Cuarteto Nº2 (1927)

Cuarteto de Varsovia

Urmas Sisask

Tres números del ciclo Cielo estrellado (1988)

Lauri Väinmaa, piano

Urmas Sisask

“Omnis una” (“Todos unidos”) y “Libera me”, de Gloria Patri.Veinticuatro himnos para coro mixto (1900)

Coro de Cámara Proyecto Eesti / Anne-Liis Treimann

Roberto Sierra (1953)

Borikén (2005)

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico / Maximiano Valdés

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat a seis voces y bajo continuo

Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott

19.00

Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Ludwig van Beethoven

Quinteto para piano y vientos en Mi bemol mayor, op.16

Zdeněk Jílek, piano

Ensamble de Vientos de la Filarmónica Checa

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Miklós Szenthelyi, violín

Orquesta Estatal de Hungría / György Györiványi Ráth

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Georg Philipp Telemann

Obertura en Sol mayor, “Burlesca de Don Quijote”, TWV* 55

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Danzi

Concierto para chelo y orquesta en mi menor

Thomas Blees, chelo

Orquesta Sinfónica de Berlín / Carl-August Bünte

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en re menor, op.10 Nº3

Aurèle Nicolet, flauta

Bruno Canino, piano

Kurt Weill

It never was you

Kiri Te Kanawa, soprano

André Previn, piano

Ray Brown, contrabajo

Mundell Lowe, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Gerardo Gandini

Lunario sentimental, para violín, chelo y piano (1989)

Trío Mompou

Edward Elgar

Variaciones enigma., op.36

Orquesta Sinfónica Nacional / Guillermo Becerra

Toma radial del concierto realizado el 1° de diciembre de 2017 en la Sala Sinfónica del CCK