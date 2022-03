Programación Viernes 18 de Marzo

Viernes 18-03-2022

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Tim Garland

Night flight

Thorn in the Evergreen

Roberto Occhipinti

A Tynerish swing

Shirley Bassey

I get a kick out of you

All the things you are

I can’t get you out of mi mind

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36

Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37

Pascal Rogé, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Escena de ballet

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo Nº161 en Sol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano, op.póstumo 137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº4 en La mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

César Franck

Preludio, coral y fuga. Orquestación de Gabriel Pierné

Real Orquesta Filarmónica de Flanders / Günter Neuhold

Carl Czerny

Obertura característica y Fantasía en fa menor, para piano a cuatro manos

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano

George Frideric Handel

Obertura de la ópera “Il pastor Fido”

The English Concert / Trevort Pinnock

Wilhelm Friedemann Bach

Concierto para clave, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de Cámara del Festival de Echternach / Yoon Lee

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Wilhelm Stenhammar (compositor sueco, 1871-1927)

Seis canciones

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Stephen Goss (compositor y guitarrista galés, nacido en 1964)

“The Albeniz Concerto”, concierto para guitarra y orquesta sobre música para piano de Isaac Albéniz

Xuefei Yang, guitarra

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Eiji Oue

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº4 en do menor, K.475

Zoltán Kocsis, piano

Johann Baptist Vanhal

Sinfonía en Re mayor

Nicolaus Esterhazy Sinfonía / Uwe Grodd

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto