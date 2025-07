Programación Viernes 18 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Ricardo Pinheiro

De dah

When you wish upon a star

Barbara Dennerlein

Gray may blues

Southern funk

Lauren Bush

Joy spring

Circle game

00.30

La Trasnoche Clásica

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe;

Wouter Möller, chelo barroco;

Bob Van Asperen, clave

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Philharmonia / Michael Tilson Thomas

Gioachino Rossini

Recitativo: Ebben, signor Figaro?. Dúo: Dunque io son...tu non m'inganni?, del primer acto de Il Barbieri di Siviglia

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Orquesta de la Academia Nacional Santa Cecila de Roma / Myung-whun Chung

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Tamás Vásáry, piano

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Vincent D'Indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Camerata Bariloche / Elias Khayat

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel

Gaspar de la nuit, tres poemas para piano

Boris Berezovsky, piano

Johann Svendsen

Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

07.00

Ernst Eichner (compositor y fagotista alemán, 1740-1777)

Sinfonía en Fa mayor, op.10 Nro.3

Orquesta Theresia / Vanni Moretto

Frederic Chopin

Introducción y Polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897-1992)

Quinteto para vientos Nº1, op.21

Quinteto de Vientos de Bergen

08.00



Frank Bridge

Tres miniaturas pastorales para piano

Peter Jacobs, piano

Louis Nicolas Clérambault

La musa de la ópera, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Johann Strauss (hijo)

Vino, mujeres y canciones, vals op.333

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

09.00

Emil Von Sauer (compositor y pianista alemán, alumno de Franz Liszt, 1862-1942)

Concierto para piano y orquesta Nro.1 en mi menor

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Felix Mendelssohn

Cuarteto para cuerdas Nro.1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos



10.00

Carlos Chávez (compositor y director mexicano, 1899-1978)

Paisajes mexicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nro.30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

11.00

Los Caminos del Barroco

Johannes Schenk

Chacona en Sol mayor para dos violas da gamba

Alarius-Ensemble

Charles Mouton

Libro N°1 de piezas para laúd

Hοpkіnsοn Smіth, laúd

Jacques-Martin Hotteterre

Sonata para dos flautas traversas y bajo continuo en si menor, op. 3 N° 3

Frank Theuns y Marc Hantaï, flautas traversas

Martin Bauer, viola da gamba

Ewald Demeyere, clavecín

Luigi Boccherini

Concierto para cello y orquesta en La mayor

Anner Bylsma, cello solista

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº6 en La bemol mayor, D.780, Nº6

Daniel Barenboim, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

John Cage

Tercera construcción en metal, para percusión (1941)

Ensamble de Percusión Donald Knaack

Alberto Ginastera

Concerto per corde, op.33

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Toru Takemitsu

Itinerante, para flauta sola (1989)

Robert Aitken, flauta

Calliope Tsoupaki (1963)

Negra soy, con texto en griego bizantino del Cantar de los Cantares (2015)

Hanna Blažiková, soprano

Bruce Dickey, corneto

Mienecke van der Velden, viola da gamba

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº22 en Si bemol mayor, K.589

Cuarteto Éder

Franz Liszt

Tardes de Viena

Vladimir Horowitz, piano

19.00

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional de Escocia / Matthias Bamert

Nicola Porpora

Salve Regina

Sonia Prina, contralto

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº4 en Sol mayor, op.35

Trío Parnassus

20.00

La Gran Aldea (Francia)

Georges Bizet

Sinfonía Roma

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op 73, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christopher Henkel, chelo

Cécile Chaminade

Piezas para piano

Eric Parkin, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Johannes Brahms

Sonata para piano N°3 en fa menor, op.5

Bruno Gelber, piano

Registro de estudio de julio de 1991

Mauricio Kagel

Ein Brief (Una carta), escena de concierto para mezzosoprano y orquesta (1986)

Klára Csordás, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / Michael Gielen