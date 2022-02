Programación Viernes 18 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Tommy Flanagan

Relaxin’ at Camarillo

Delarna

Beat’s up

Clarence Penn Quartet

The B 61

Stephanie Nakasian

Sweet and lowdown

Sugar

I’ve got the world on a string

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Eva Knardahl, piano

François Couperin

Concierto real Nº1 en Sol mayor

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Aurèle Nicolet, flauta

Josef Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christiane Jaccottet, clave

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "Tempestad"

Maria-João Pires, piano

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas, suite para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Arnold Bax

El bosque feliz, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y cuerdas en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº3 en re menor, K.397

Mitsuko Uchida, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

07.00

Y la mañana va

Julius Fučik

“Marinarella”, obertura gitana, op.215

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johan Peter Emilius Hartmann

Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor

Elisabeth Schneider, violín

Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para flauta y orquestra: Idilio, Serenata a Mabel y Leyenda pastoral

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Joseph Haydn

Sinfonía Nº6 en Re mayor, Hob.1 Nº6, "La Mañana"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Vincent D’Indy

Retratos de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura, introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43

Orquesta Filarmónica de Turku / Leif Segerstam

Charles Koechlin

“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violin

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

Mario Castelnuovo Tedesco

Eglogas para flauta, clarinete y guitarra, op.206

Gabriela Galván, flauta

Liliana Segal, clarinete

Esteban Colucci, guitarra

Henry Purcell

Selección de la música incidental de la mascarada “Timón de Atenas”

Nancy Argenta, soprano

Christopher Foster, bajo barítono

Paul Agnew, tenor

Brian Bannatyne-Scott, bajo

Ann Monoyios, soprano

Coro del The English Concert

The English Concert/ Trevor Pinnock

Sandor Veress (húngaro, 1907-1922)

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.81}

Hae-Won Chan, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto