Programación Viernes 18 de Abril

Trasnoche Jazz

Vincent Herring, Bobby Watson y Gary Bartz

Klactoveedsedstene

Bird-ish

Oscar Giunta Supertrío

E.C.T

Trisha Yearwood

Come fly with me

Drinking again

The lady is a tramp

La Trasnoche Clásica

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Felstman, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

John Jenkins

Fantasía-suite en mi menor

The Parley of instruments / Peter Colman

John Dowland

Awake Sweet Love Thou Art Returned, Thinkst thou then by thy fayning?, Can she excuse my wrongs with vertues cloake, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor;

Jakob Lindberg, laúd

Gustav Mahler

Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Franz Schubert

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Y la mañana va

Los Caminos del Barroco

El Clásico del Mediodía

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

El Regreso

La Gran Aldea

Música Nocturna

Industria Nacional