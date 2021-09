Programación Viernes 17 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Dexter Gordon

Lady Iris B

Hanky Panky

Rotem Sivan

Blossom

Leny Andrade

This can’t be love

I’ve got you under my skin

Weekend

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Frederick Delius

Brigg Fair: Una rapsodia inglesa

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº55 en Re mayor, op.71, Nº2, Hob.III:70

Cuarteto Tátrai

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131

Michel Béroff – Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en Fa mayor, R.411/412

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jan Wanski

Sinfonía en Sol mayor sobre temas de la ópera El campesino

Orquesta Filarmónica de Cámara de Poznan / Robert Satanowski

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot en Si bemol mayor (basado en la Sonata para cuerdas Nº4) (arr. Friedrich Berr)

Ensamble Wien-Berlin

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Bernhard Crusell

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Cinco impresiones características, op.103

Erik Tawaststjerna, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en re menor, Hob.1, Nº80

Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violin

Radoslav Kvapil, piano

Aaron Copland

Musica para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Charles Alkan

Sonatina para piano

Bernard Ringeissen, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano



Míchael Haydn

Pastoral en Do mayor, Perger 91

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Anatol Liadov

Cinco canciones folklóricas rusas

Orquesta Filarmonica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto