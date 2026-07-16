Programación Viernes 17 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Jeremy Pelt

Labyrinth

Afrofuturism

Jacques Loussier Trío

Tocata y fuga en re menor, BWV 565

Nancy Harrow

A fine romance

Foolin’ myself

Them there eyes

00.30

La Trasnoche Clásica

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Sergei Prokofiev

El jugador, op.49 (Selección)

Orquesta Nacional Real de Escocia / Neeme Järvi

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4, Nº5 y Nº6

Leif Ove Andsnes, piano

Bohuslav Martinu

Cuarteto para cuerdas Nº1, H.117

Cuarteto Martinu

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº1, H.73

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Roland Pöntinen, piano

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Johannes Brahms

Cuatro canciones serias, op.121

Linda Finnie, mezzosoprano;

Anthony Legge, piano

Heinrich Baermann

Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Joseph Haydn

Cuarteto Nº12 en Do mayor ,op.9, Nº1, Hob.III:19

Cuarteto Tátrai

Roman Hoffstetter

Serenata

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Liszt

Ilustraciones del Profeta (de El profeta de Meyerbeer), S414

Leslie Howard, piano

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Do mayor

Hugo Orlandi, mandolina

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Louis Spohr

Trío Nº3 en la menor, op.124

Trío Borodin

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Isata Kanneh-Mason, piano

07.00

Y la mañana va

Roy Douglas (pianista y compositor inglés, 1907-2015)

Cantilena

Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158

Cuarteto Purcell

Joseph Haydn

Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00



Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00



Paul Hindemith

Piezas de danza para piano, op.19

Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc

Suite francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

10.00

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Alexander Zemlinsky

Cuatro baladas para piano

Silke Avenhaus, piano

Jules Massenet

Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

Suite Nº2 en Re mayor de la Música Acuática

Les Violons du Roy

Jean-Baptiste Lully

Suites de las óperas “Hipólito y Aricia” y “El templo de la gloria”

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Johann Sebastian Bach

Aria “Feliz reposo, deseado deleite del alma” de la cantata homónima, BVW 170

Tim Mead, contratenor

La Nuova Musica / David Bates

Michel-Richard de Lalande

Quinta suite de las Sinfonías para las Cenas del Rey

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

George Frederic Handel

Selección del oratorio “El Mesías”

Paul Elliott, tenor

Coro de la Oxford Christ Church Cathedral

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00

Al Mediodía

Vaclav Pichl

Concertino en Fa mayor con pastorella, para dos oboes, dos clarinetes, dos cornos, dos fagotes, contrabajo y pandereta

Collegium Musicum Pragense

Henryk Wieniawski

Rêverie en fa sostenido menor, para viola y piano

Nobuko Imai, viola

Roland Pöntinen, piano

Lili Boulanger

De una mañana de primavera

Orquesta Nacional de Lyon / Nikolaj Szeps-Znaider

Benito Canónico

El totumo de Guarenas

Ignacio "Indio" Figueredo

Los cuajaritos (arreglo de Alirio Díaz)

Antonio Carillo

Como llora una estrella

Antonio Lauro

El marabino

John Williams, guitarra

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera Nabuco

Orquesta Filarmónica della Scalla / Ricardo Chailly

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Bohuslav Martinů

Sinfonía N°5 (1946)

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Jakub Hřusa

Hiraku Hayashi

Un cantar de mañana (1984)

Luis Rossi, clarinete

Diana Schneider, piano

Pavel Mihelčič

Escenario, para arpa, celesta e idiófonos de metal (1997)

Marko Hribernik, celesta

Urska Kriznik, arpa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philharmonia / Neeme Järvi

Franz Liszt

"Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata" de Años de Peregrinación

Yulianna Avdeeva, piano

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos

Capella Istropolitana / František Vajnar

19.00

Nicola Porpora

El horrible invierno ya está aquí, S.79

Elena Cecchi Fedi, soprano

Auser Musici / Carlo Ipata

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Jean Françaix

La hora del pastor

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

Amaury Wallez, fagot

André Cazalet, corno

Pascal Rogé, piano

Mijail Glinka

Kamarinskaya

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

20.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Truls Mörk, chelo

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Marc-Antoine Charpentier

Suite de la cantata “Medea”, H.491

Les Arts Florissants / William Christie

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

21.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para clave y orquesta en re menor, Wq 23

Miklós Spányi, clave

Concerto Armonico Budapest / Péter Szüts

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en Re mayor, op.14, Nº4, G,98

Trío Flieder

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

22.00

Industria Nacional

Claudio Alsuyet

Alborada en el aire, para oboe, violín, viola y chelo

Andrés Spiller, oboe

Marta Roca, violín

Marcela Magin, viola

Jorge Pérez Tedesco, chelo

Jorge Maronna

Tres madrigales de Torcuato Tasso

Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci

Richard Strauss

Burlesca en re menor para piano y orquesta

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Grabado en vivo en la Philarmonie de Berlín el 31 de diciembre de 1992

Norma Lado

Azul profundo, para marimba

Ángel Frette, marimba

Agustín Bardi

Gallo ciego

Eduardo Falú

Canción del jangadero

Héctor Stamponi

Flor de lino

Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”

23.00

Complemento musical

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson

Elisabeth Jacquet de la Guerre

El sueño de Ulises

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines