Programación Viernes 17 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Jeremy Pelt
Labyrinth
Afrofuturism
Jacques Loussier Trío
Tocata y fuga en re menor, BWV 565
Nancy Harrow
A fine romance
Foolin’ myself
Them there eyes
00.30
La Trasnoche Clásica
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Sergei Prokofiev
El jugador, op.49 (Selección)
Orquesta Nacional Real de Escocia / Neeme Järvi
Edvard Grieg
Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4, Nº5 y Nº6
Leif Ove Andsnes, piano
Bohuslav Martinu
Cuarteto para cuerdas Nº1, H.117
Cuarteto Martinu
Francesco Geminiani
Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº1, H.73
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia
Niels Gade
Sinfonía Nº5 en re menor, op.25
Roland Pöntinen, piano
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano
Heinrich Baermann
Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves
Joseph Haydn
Cuarteto Nº12 en Do mayor ,op.9, Nº1, Hob.III:19
Cuarteto Tátrai
Roman Hoffstetter
Serenata
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Franz Liszt
Ilustraciones del Profeta (de El profeta de Meyerbeer), S414
Leslie Howard, piano
Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Do mayor
Hugo Orlandi, mandolina
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Louis Spohr
Trío Nº3 en la menor, op.124
Trío Borodin
Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Isata Kanneh-Mason, piano
07.00
Y la mañana va
Roy Douglas (pianista y compositor inglés, 1907-2015)
Cantilena
Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68
Albert Guinovart, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158
Cuarteto Purcell
Joseph Haydn
Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
08.00
Henry Vieuxtemps
Elegía para viola y piano en fa menor, op.30
Therese-Marie Gilisen, viola
Jean-Claude Vanden Eynden, piano
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi
Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
09.00
Paul Hindemith
Piezas de danza para piano, op.19
Hans Petermandl, piano
Francis Poulenc
Suite francesa, para vientos, percusión y órgano
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick
Jean Sibelius
Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
10.00
Giovanni Bottesini
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair
Alexander Zemlinsky
Cuatro baladas para piano
Silke Avenhaus, piano
Jules Massenet
Suite orquestal Nº1
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce
11.00
Los Caminos del Barroco
George Frideric Handel
Suite Nº2 en Re mayor de la Música Acuática
Les Violons du Roy
Jean-Baptiste Lully
Suites de las óperas “Hipólito y Aricia” y “El templo de la gloria”
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Johann Sebastian Bach
Aria “Feliz reposo, deseado deleite del alma” de la cantata homónima, BVW 170
Tim Mead, contratenor
La Nuova Musica / David Bates
Michel-Richard de Lalande
Quinta suite de las Sinfonías para las Cenas del Rey
La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe
George Frederic Handel
Selección del oratorio “El Mesías”
Paul Elliott, tenor
Coro de la Oxford Christ Church Cathedral
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
12.00
Al Mediodía
Vaclav Pichl
Concertino en Fa mayor con pastorella, para dos oboes, dos clarinetes, dos cornos, dos fagotes, contrabajo y pandereta
Collegium Musicum Pragense
Henryk Wieniawski
Rêverie en fa sostenido menor, para viola y piano
Nobuko Imai, viola
Roland Pöntinen, piano
Lili Boulanger
De una mañana de primavera
Orquesta Nacional de Lyon / Nikolaj Szeps-Znaider
Benito Canónico
El totumo de Guarenas
Ignacio "Indio" Figueredo
Los cuajaritos (arreglo de Alirio Díaz)
Antonio Carillo
Como llora una estrella
Antonio Lauro
El marabino
John Williams, guitarra
Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera Nabuco
Orquesta Filarmónica della Scalla / Ricardo Chailly
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Bohuslav Martinů
Sinfonía N°5 (1946)
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Jakub Hřusa
Hiraku Hayashi
Un cantar de mañana (1984)
Luis Rossi, clarinete
Diana Schneider, piano
Pavel Mihelčič
Escenario, para arpa, celesta e idiófonos de metal (1997)
Marko Hribernik, celesta
Urska Kriznik, arpa
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Sergei Rachmaninov
Capricho bohemio, op.12
Orquesta Philharmonia / Neeme Järvi
Franz Liszt
"Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata" de Años de Peregrinación
Yulianna Avdeeva, piano
Francesco Antonio Rosetti
Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor
Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos
Capella Istropolitana / František Vajnar
19.00
Nicola Porpora
El horrible invierno ya está aquí, S.79
Elena Cecchi Fedi, soprano
Auser Musici / Carlo Ipata
Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim
Jean Françaix
La hora del pastor
Catherine Cantin, flauta
Maurice Bourgue, oboe
Michel Portal, clarinete
Amaury Wallez, fagot
André Cazalet, corno
Pascal Rogé, piano
Mijail Glinka
Kamarinskaya
Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov
20.00
Momentos Musicales
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1
Truls Mörk, chelo
Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown
Marc-Antoine Charpentier
Suite de la cantata “Medea”, H.491
Les Arts Florissants / William Christie
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano
21.00
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para clave y orquesta en re menor, Wq 23
Miklós Spányi, clave
Concerto Armonico Budapest / Péter Szüts
Luigi Boccherini
Trío de cuerdas en Re mayor, op.14, Nº4, G,98
Trío Flieder
Franz Schubert
Sonata en Mi bemol mayor, D.157
Radu Lupu, piano
22.00
Industria Nacional
Claudio Alsuyet
Alborada en el aire, para oboe, violín, viola y chelo
Andrés Spiller, oboe
Marta Roca, violín
Marcela Magin, viola
Jorge Pérez Tedesco, chelo
Jorge Maronna
Tres madrigales de Torcuato Tasso
Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci
Richard Strauss
Burlesca en re menor para piano y orquesta
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Grabado en vivo en la Philarmonie de Berlín el 31 de diciembre de 1992
Norma Lado
Azul profundo, para marimba
Ángel Frette, marimba
Agustín Bardi
Gallo ciego
Eduardo Falú
Canción del jangadero
Héctor Stamponi
Flor de lino
Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”
23.00
Complemento musical
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº6 en mi menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson
Elisabeth Jacquet de la Guerre
El sueño de Ulises
Isabelle Desrochers, soprano
Les Voix Humaines