PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

16/07/2026

Programación Viernes 17 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Jeremy Pelt
Labyrinth
Afrofuturism

Jacques Loussier Trío
Tocata y fuga en re menor, BWV 565

Nancy Harrow
A fine romance
Foolin’ myself
Them there eyes

00.30
La Trasnoche Clásica

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Sergei Prokofiev
El jugador, op.49 (Selección)
Orquesta Nacional Real de Escocia / Neeme Järvi

Edvard Grieg
Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4, Nº5 y Nº6
Leif Ove Andsnes, piano

Bohuslav Martinu
Cuarteto para cuerdas Nº1, H.117
Cuarteto Martinu

Francesco Geminiani
Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº1, H.73
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

Niels Gade
Sinfonía Nº5 en re menor, op.25
Roland Pöntinen, piano
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano

Heinrich Baermann
Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Joseph Haydn
Cuarteto Nº12 en Do mayor ,op.9, Nº1, Hob.III:19
Cuarteto Tátrai

Roman Hoffstetter
Serenata
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Liszt
Ilustraciones del Profeta (de El profeta de Meyerbeer), S414
Leslie Howard, piano

Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Do mayor
Hugo Orlandi, mandolina
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Louis Spohr
Trío Nº3 en la menor, op.124
Trío Borodin

Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Isata Kanneh-Mason, piano

07.00
Y la mañana va

Roy Douglas (pianista y compositor inglés, 1907-2015)
Cantilena
Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones

Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68
Albert Guinovart, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158
Cuarteto Purcell

Joseph Haydn
Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00

Henry Vieuxtemps
Elegía para viola y piano en fa menor, op.30
Therese-Marie Gilisen, viola
Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00

Paul Hindemith
Piezas de danza para piano, op.19
Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc
Suite francesa, para vientos, percusión y órgano
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius
Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

10.00

Giovanni Bottesini
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Alexander Zemlinsky
Cuatro baladas para piano
Silke Avenhaus, piano

Jules Massenet
Suite orquestal Nº1
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00
Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel
Suite Nº2 en Re mayor de la Música Acuática
Les Violons du Roy

Jean-Baptiste Lully
Suites de las óperas “Hipólito y Aricia” y “El templo de la gloria”
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Johann Sebastian Bach
Aria “Feliz reposo, deseado deleite del alma” de la cantata homónima, BVW 170
Tim Mead, contratenor
La Nuova Musica / David Bates

Michel-Richard de Lalande
Quinta suite de las Sinfonías para las Cenas del Rey
La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

George Frederic Handel
Selección del oratorio “El Mesías”
Paul Elliott, tenor
Coro de la Oxford Christ Church Cathedral
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00
Al Mediodía

Vaclav Pichl
Concertino en Fa mayor con pastorella, para dos oboes, dos clarinetes, dos cornos, dos fagotes, contrabajo y pandereta
Collegium Musicum Pragense

Henryk Wieniawski
Rêverie en fa sostenido menor, para viola y piano
Nobuko Imai, viola
Roland Pöntinen, piano

Lili Boulanger
De una mañana de primavera
Orquesta Nacional de Lyon / Nikolaj Szeps-Znaider

Benito Canónico
El totumo de Guarenas
Ignacio "Indio" Figueredo
Los cuajaritos (arreglo de Alirio Díaz)
Antonio Carillo
Como llora una estrella
Antonio Lauro
El marabino
John Williams, guitarra

Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera Nabuco
Orquesta Filarmónica della Scalla / Ricardo Chailly

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Bohuslav Martinů
Sinfonía N°5 (1946)
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Jakub Hřusa

Hiraku Hayashi
Un cantar de mañana (1984)
Luis Rossi, clarinete
Diana Schneider, piano

Pavel Mihelčič
Escenario, para arpa, celesta e idiófonos de metal (1997)
Marko Hribernik, celesta
Urska Kriznik, arpa

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Sergei Rachmaninov
Capricho bohemio, op.12
Orquesta Philharmonia / Neeme Järvi

Franz Liszt
"Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata" de Años de Peregrinación
Yulianna Avdeeva, piano

Francesco Antonio Rosetti
Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor
Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos
Capella Istropolitana / František Vajnar

19.00

Nicola Porpora
El horrible invierno ya está aquí, S.79
Elena Cecchi Fedi, soprano
Auser Musici / Carlo Ipata

Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim

Jean Françaix
La hora del pastor
Catherine Cantin, flauta
Maurice Bourgue, oboe
Michel Portal, clarinete
Amaury Wallez, fagot
André Cazalet, corno
Pascal Rogé, piano

Mijail Glinka
Kamarinskaya
Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

20.00
Momentos Musicales

Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1
Truls Mörk, chelo
Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Marc-Antoine Charpentier
Suite de la cantata “Medea”, H.491
Les Arts Florissants / William Christie

Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano

21.00

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para clave y orquesta en re menor, Wq 23
Miklós Spányi, clave
Concerto Armonico Budapest / Péter Szüts

Luigi Boccherini
Trío de cuerdas en Re mayor, op.14, Nº4, G,98
Trío Flieder

Franz Schubert
Sonata en Mi bemol mayor, D.157
Radu Lupu, piano

22.00
Industria Nacional

Claudio Alsuyet
Alborada en el aire, para oboe, violín, viola y chelo
Andrés Spiller, oboe
Marta Roca, violín
Marcela Magin, viola
Jorge Pérez Tedesco, chelo

Jorge Maronna
Tres madrigales de Torcuato Tasso
Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci

Richard Strauss
Burlesca en re menor para piano y orquesta
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Grabado en vivo en la Philarmonie de Berlín el 31 de diciembre de 1992

Norma Lado
Azul profundo, para marimba
Ángel Frette, marimba

Agustín Bardi
Gallo ciego
Eduardo Falú
Canción del jangadero
Héctor Stamponi
Flor de lino
Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”

23.00
Complemento musical

Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº6 en mi menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson

Elisabeth Jacquet de la Guerre
El sueño de Ulises
Isabelle Desrochers, soprano
Les Voix Humaines