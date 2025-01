Programación Viernes 17 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

John Blackwood Mc Ewen

Donde vuela el tomillo silvestre

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Bohuslav Martinu

Sexteto de cuerdas

Academy Chamber Ensamble

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Gabriel Fauré

Berceuse (cancion de cuna) para violín y piano en Re mayor, op.16 (versión para violín y orquesta)

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Igor Stravinsky

Concierto para dos pianos

Sviatoslav Richter - Vassili Lobanov, dúo de pianos

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74

Capricorn

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392

László Bársony, viola d'amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

L'Abbandono Malinconia, ninfa gentile, de Sei Ariette

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº9, op.140

Cuarteto Arcana

Antonio Lauro

El Marabino, vals venezolano

Vals venezolano para guitarra Nº1

Vals venezolano para guitarra Nº3

Silvia Costanzo, guitarra

Johnnes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.7

Wilhelm Kempff, piano

Marc-Antoine Charpentier

Non, non, je ne l'aime plus, H.455

François Piolino, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete;

Christophe Coin, chelo;

Patrick Cohen, piano

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.1 op.41

Eva Knardahl, piano

06.00

Y la mañana va

Ottorino Respighi

Poema otoñal, para violín y orquesta

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Adolf Schulz-Evler (compositor polaco, 1852 - 1905)

Arabescos sobre “El Danubio azul”, vals op.314

Jorge Bolet, piano

Grabación realizada en vivo en febrero de 1974

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Gustav Schreck (compositor y pedagogo alemán, 1849-1918)

Sonata para fagot y piano en mi bemol mayor, op.9

Karen Geoghegan, fagot

Philip Edward Fisher, piano

07.00

Joachim Raff

Marcha, de la música incidental para la tragedia “Bernhard von Weimar”

Orquesta de la Ópera de Gotemburgo / Henrik Schaefer



Wolfgang Amadeus Mozart

9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573

Stefan Vladar, piano

Nicolaus Bruhns (compositor y organista alemán, 1665-1697)

“Regocíjate en el Señor”, salmo Nº100

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet



08.00



Frederic Chopin

Ocho preludios para piano, op.28: Nros.15 a 22

Rafal Blechacz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

10.00

Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)

Concierto para violín y orquesta en mi menor

Andrei Korsakov, violín

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia / Paul Hindemith

11.00

Música de Verano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, “Otoño”, RV293

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº1 en Re mayor, K.485

Robert Riefling, piano

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

12.00

Robert Schumann

Cinco piezas en modo popular para chelo y fortepiano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamanyoy, fortepiano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en la menor, (Helm) H.430

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Académica de Potsdam / Trevor Pinnock

Anton Webern

Movimiento lento para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Italiano

Mijaíl Glinka

Obertura de “Ruslán y Ludmila”

Orquesta del Teatro Kirov / Valery Gergiev

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta. Suite Nº1, op.64a

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Scott Joplin

The entertainer; Fig leaf Rag y Elite syncopations

Joshua Rifkin, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío para dos violines y continuo en Mi mayor, HWV 394

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

19.00

César Franck

Variaciones sinfónicas para piano y orquesta, M.46

François Joël Thiollier, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida

Giuseppe Verdi

Selección de la ópera Rigoletto

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Ottorino Respighi

Suite de la tabaquera

Antonio Plotino, flauta

Alberto Boschi, flauta y piccolo

Paolo Bottini, oboe

Sergio Dagnino, oboe y corno inglés

Gabriele Screpis, fagot

Luigi Tedono, fagot

Héctor Moreno, piano

Norberto Capelli, piano

Samuel Wesley

Sinfonía en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00

Kurt Weil

Cuatro canciones de Walt Whitman

Ian Bostridge, tenor;

Antonio Pappano, piano

Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813

Glenn Gould, piano

Richard Strauss

El burgués gentilhombre, suite para orquesta op.60

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

21.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº65 en Mi bemol mayor, op.76, Nº6 Hob.III:80

Cuarteto Amadeus

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Claudio Arrau, piano

22.00

Sergei Rachmaninov

Nueve preludios, op.23, para piano

Vladimir Ashkenazy, piano

Leonard Bernstein

Tres episodios de danza de On the Town

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Claude Balbastre

“La Boullongne”, del Primer libro de piezas para clave

Ursula Duetschler, clave

23.00

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Orquesta del Estado de Dresde / Herbert Blomstedt

Emil Adamič (1877-1935)

Canciones nocturnas

Juan Vasle, bajo-barítono

Leon Engelman, piano

Silvestre Revueltas

Sensemayá. Canción para matar a una culebra

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Louis Spohr

Fantasía para arpa, op.35

Anna Lelkes, arpa