Programación Viernes 17 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Lincoln Center Jazz Orchestra

Inaki's decision

Larry Carlton

Mulberry Street

Margareta Bengtson

Like someone in love

Twisted

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

3.30

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Sviatoslav Richter, piano

Heitor Villa-Lobos

Dos estudios y dos preludios para guitarra

Víctor Pellegrini, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Aaron Copland

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Suite francesa

London Wind Orchestra/ Denis Wick

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Obertura de la ópera Los hijos del Rey

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Ottorino Respighi

Suite Nº2 de las Arias y danzas antiguas para laúd

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

John Field

Tres nocturnos: N°3 en La bemol mayor, N°7 en Do mayor y N°17 en Mi mayor

John O’Conor, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3 en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, Ryom 413

Matislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher

Edward Elgar

Sonata para violín y piano en mi menor, op.82

Clare Howick, violín

John Paul Ekins, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de la música incidental para la película “Pirogov”, de Grigori Kozintsev, op.76

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2

Cuarteto Alban Berg

Darius Milhaud

Sinfonía Nº10, op.382

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Muzio Clementi

Sonata para piano en Fa mayor, op.1, Nº4

Aldo Antognazzi, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Real Orquesta de Cámara de Suecia / Mats Liljefors

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica "Rey Manfredo", op.93

Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter

Arnold Bax

Cuarteto con piano en un movimiento

John McCabe, piano

Cuarteto de cuerdas de Inglaterra

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

