Programación Viernes 17 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Wayne Shorter
Witch hunt
Wolfgang Muthspiel
Lisbon stomp
Pradela
Abigail Flowers
Enchant me
Only a dream
Nobody but you
00.30
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Jean-Guihen Queyras, chelo;
Alexandre Tharaud, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº44 en mi menor, Hob.I:44, "Fúnebre"
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai
Georg Philipp Telemann
Suite para tres trompetas y orquesta en Re mayor
Wolfgang Basch, Albert Oesterle y Otto Blasaditsch, trompetas
Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alfred Brendel, piano
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble
Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.10
Vladimir Ashkenazy, piano
Alessandro Scarlatti
Sonata para chelo y bajo continuo en re menor
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos;
Konrad Junghänel, tiorba;
Robert Kohnen, clave
Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Melos
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Lorenzo Gaetano Zavateri
Concierto para dos violines y cuerdas en Re mayor op.1, Nº10 "Concierto pastoral"
Andrés Gabetta y Francesco Colletti, violines
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para flauta y continuo en sol menor, Wq 135
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Demanga, chelo;
Christiane Jacottet, clave
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si bemol Mayor, R.371
Jaap Schröder, violín
Cappella Savaria / Jaap Schröder
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer
07.00
Y la mañana va
Johann Georg Albrechtsberger
Partita para arpa y orquesta en Fa mayor
Anna Lelkes, arpa
Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor
Claude Debussy
Libro Nº2 de “Imágenes”
Seong-Jin Cho, piano
Georg Philipp Telemann
Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor
Ensamble Barroco de Friburgo
08.00
Sergei Prokofiev
Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Johann Nepomuk Hummel
Trío en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus
Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
09.00
Kurt Atterberg (compositor y director sueco, 1887-1974)
Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Mitsuko Uchida, piano
10.00
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich
Mátyás Seiber
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
11.00
Los Caminos del Barroco
Christoph Graupner
“La speranza”, de Suite para 3 salmoés (Catálogo Graupner N°443)
Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, salmoés
Antonio Vivaldi
Aria "Veni, veni, me sequere fida", del oratorio “Judit triunfante”
Sara Mingardo, contralto
I Barocchisti / Diego Fasolis
Antonio Vivaldi
Concierto para 2 clarinetes, 2 oboes, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 560)
Alfredo Bernardini y Paolo Grazzi, oboes
Lorenzo Coppola y Daniele Latini, clarinetes
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini
Antonio Vivaldi
Concierto para 2 clarinetes, 2 oboes, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 559)
Alfredo Bernardini y Paolo Grazzi, oboes
Lorenzo Coppola y Daniele Latini, clarinetes
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini
Antonio Vivaldi
Concierto en Do mayor para la Solemnidad de San Lorenzo, RV 556
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
Johann Molter
Concierto para clarinete, cuerdas y bajo continuo en La mayor
Lisa Shklyaver, clarinete
Ensemble de Gottesau / Dmitri Dichtiar
12.00
Al Mediodía
François-Joseph Gossec
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor
Les Agrémens / Guy Van Wass
Johann Kaspar Mertz
“Fantasía húngara”, de Tres piezas, op.65, N°2
László Szendrey-Kaper, guitarra
Arturo Márquez
Danzón Nº4 (1996)
Orquesta Mexicana de las Artes / Eduardo García Barrios
Toivo Kuula
Sonata en Fa mayor para violín y piano
Nina Karmon, violín
Oliver Triendl, piano
Joseph Lanner
Nuevos Ländler vieneses, op.
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Edgard Varèse
Ofrendas (“Canción de las alturas” y “La Cruz del Sur”), con texto de Vicente Huidobro y José Juan Tablada en versión francesa, para soprano y ensamble de cámara
Rachel Yakar, soprano
Ensamble Intercontemporáneo / Pierre Boulez
Aram Jachaturián
Sonata para piano (versión original de 1961)
Murray McLachlan, piano
Jiři Kadeřábek (1978)
Do, para orquesta sinfónica (2011)
Orquesta Sinfónica de la BBC / Jiři Bělohlávek
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Carl Nielsen
Suite Aladino, FS 89
Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Franciszek Lessel
Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3
Marcin Łukaszewski, piano
Giacomo Puccini
"Tu, tu, amore? Tu?" de la ópera Manon Lescaut
Renata Tebaldi, soprano
Franco Corelli, tenor
Orquesta de la Suisse Romande / Anton Guadagno
19.00
Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzki, oboe
Barry Tuckwell, corno
Ricardo Requejo, piano
Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Franz von Suppé
Obertura de El suplicio de Tántalo
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta
Frank Bridge
Serenata para chelo y piano
Øystein Birkeland, chelo
Vebjørn Anvik, piano
20.00
Momentos Musicales
Johannes Kapsberger
- Toccata arpegiatta
- Gagliarda N°11
- Toccata N°5
- Aria di Fiorenza
Paul O´Dette, chitarrone
Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, (Lesure) L.85
Cuarteto Ysaÿe
Zdenek Fibich
La tempestad, poema sinfónico op.46
Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky
21.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº1 en Do mayor, K.279
Maria João Pires, piano
Paul Hindemith
Sinfonía “Matías el pintor”
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
André Caplet
Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento La máscara de la muerte roja de Poe
Laurence Cabel, arpa
Ensamble Música Oblicua
22.00
Industria Nacional
Luis Milici
Scherzo sobre temas infantiles, para orquesta (1950)
Orquesta de Cámara de Rosario / Lucio Bruno Videla
Grabado en vivo en el Centro Cultural Parque España, Rosario, el 12 de noviembre de 2009
Beatriz Renta
Sonata para violín y piano
Rafael Gintoli, violín
Paula Peluso, piano
Grabado en vivo en el Círculo Italiano de Buenos Aires, el 18 de julio de 2013
Franz Liszt
Variaciones sobre “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” (“Llorar, lamen tar, inquietarse, amedrentarse”) de Johann Sebastian Bach
Rafael Ferreyra, órgano
Anónimo (s.XV)
La ingrata
Juan Ponce
Ave, color vini clari
Anónimo (siglo XVI)
Ballo anglese
Tradicional
Arvolicos d’almendra
Anónimo (s.XVI)
La rocha el fuso (La roca, el huso)
Musica Ficta
Rosa María Nolly
Según el cristal (2007)
Intérpretes no identificados
23.00
Complemento musical
Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Howard Shelley, piano
Benedetto Ferrari
Queste pungenti spine
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse