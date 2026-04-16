PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

16/04/2026

Programación Viernes 17 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Wayne Shorter
Witch hunt

Wolfgang Muthspiel
Lisbon stomp
Pradela

Abigail Flowers
Enchant me
Only a dream
Nobody but you

00.30
La Trasnoche Clásica

Robert Schumann
Humoreske para piano en Si mayor, op.20
Evgeny Zarafiants, piano

Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Jean-Guihen Queyras, chelo;
Alexandre Tharaud, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº44 en mi menor, Hob.I:44, "Fúnebre"
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Georg Philipp Telemann
Suite para tres trompetas y orquesta en Re mayor
Wolfgang Basch, Albert Oesterle y Otto Blasaditsch, trompetas
Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alfred Brendel, piano

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble

Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.10
Vladimir Ashkenazy, piano

Alessandro Scarlatti
Sonata para chelo y bajo continuo en re menor
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos;
Konrad Junghänel, tiorba;
Robert Kohnen, clave

Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Melos

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Lorenzo Gaetano Zavateri
Concierto para dos violines y cuerdas en Re mayor op.1, Nº10 "Concierto pastoral"
Andrés Gabetta y Francesco Colletti, violines
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para flauta y continuo en sol menor, Wq 135
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Demanga, chelo;
Christiane Jacottet, clave

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si bemol Mayor, R.371
Jaap Schröder, violín
Cappella Savaria / Jaap Schröder

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00
Y la mañana va

Johann Georg Albrechtsberger
Partita para arpa y orquesta en Fa mayor
Anna Lelkes, arpa
Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor

Claude Debussy
Libro Nº2 de “Imágenes”
Seong-Jin Cho, piano

Georg Philipp Telemann
Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor
Ensamble Barroco de Friburgo

08.00

Sergei Prokofiev
Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johann Nepomuk Hummel
Trío en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus

Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano

09.00

Kurt Atterberg (compositor y director sueco, 1887-1974)
Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Mitsuko Uchida, piano

10.00

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

Mátyás Seiber
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

11.00
Los Caminos del Barroco

Christoph Graupner
“La speranza”, de Suite para 3 salmoés (Catálogo Graupner N°443)
Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, salmoés

Antonio Vivaldi
Aria "Veni, veni, me sequere fida", del oratorio “Judit triunfante”
Sara Mingardo, contralto
I Barocchisti / Diego Fasolis

Antonio Vivaldi
Concierto para 2 clarinetes, 2 oboes, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 560)
Alfredo Bernardini y Paolo Grazzi, oboes
Lorenzo Coppola y Daniele Latini, clarinetes
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

Antonio Vivaldi
Concierto para 2 clarinetes, 2 oboes, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 559)
Alfredo Bernardini y Paolo Grazzi, oboes
Lorenzo Coppola y Daniele Latini, clarinetes
Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

Antonio Vivaldi
Concierto en Do mayor para la Solemnidad de San Lorenzo, RV 556
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Johann Molter
Concierto para clarinete, cuerdas y bajo continuo en La mayor
Lisa Shklyaver, clarinete
Ensemble de Gottesau / Dmitri Dichtiar

12.00
Al Mediodía

François-Joseph Gossec
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor
Les Agrémens / Guy Van Wass

Johann Kaspar Mertz
“Fantasía húngara”, de Tres piezas, op.65, N°2
László Szendrey-Kaper, guitarra

Arturo Márquez
Danzón Nº4 (1996)
Orquesta Mexicana de las Artes / Eduardo García Barrios

Toivo Kuula
Sonata en Fa mayor para violín y piano
Nina Karmon, violín
Oliver Triendl, piano

Joseph Lanner
Nuevos Ländler vieneses, op.
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Edgard Varèse
Ofrendas (“Canción de las alturas” y “La Cruz del Sur”), con texto de Vicente Huidobro y José Juan Tablada en versión francesa, para soprano y ensamble de cámara
Rachel Yakar, soprano
Ensamble Intercontemporáneo / Pierre Boulez

Aram Jachaturián
Sonata para piano (versión original de 1961)
Murray McLachlan, piano

Jiři Kadeřábek (1978)
Do, para orquesta sinfónica (2011)
Orquesta Sinfónica de la BBC / Jiři Bělohlávek

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Carl Nielsen
Suite Aladino, FS 89
Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franciszek Lessel
Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3
Marcin Łukaszewski, piano

Giacomo Puccini
"Tu, tu, amore? Tu?" de la ópera Manon Lescaut
Renata Tebaldi, soprano
Franco Corelli, tenor
Orquesta de la Suisse Romande / Anton Guadagno

19.00

Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzki, oboe
Barry Tuckwell, corno
Ricardo Requejo, piano

Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz von Suppé
Obertura de El suplicio de Tántalo
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Frank Bridge
Serenata para chelo y piano
Øystein Birkeland, chelo
Vebjørn Anvik, piano

20.00
Momentos Musicales

Johannes Kapsberger

  • Toccata arpegiatta
  • Gagliarda N°11
  • Toccata N°5
  • Aria di Fiorenza

Paul O´Dette, chitarrone

Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, (Lesure) L.85
Cuarteto Ysaÿe

Zdenek Fibich
La tempestad, poema sinfónico op.46
Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky

21.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº1 en Do mayor, K.279
Maria João Pires, piano

Paul Hindemith
Sinfonía “Matías el pintor”
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

André Caplet
Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento La máscara de la muerte roja de Poe
Laurence Cabel, arpa
Ensamble Música Oblicua

22.00
Industria Nacional

Luis Milici
Scherzo sobre temas infantiles, para orquesta (1950)
Orquesta de Cámara de Rosario / Lucio Bruno Videla
Grabado en vivo en el Centro Cultural Parque España, Rosario, el 12 de noviembre de 2009

Beatriz Renta
Sonata para violín y piano
Rafael Gintoli, violín
Paula Peluso, piano
Grabado en vivo en el Círculo Italiano de Buenos Aires, el 18 de julio de 2013

Franz Liszt
Variaciones sobre Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” (“Llorar, lamen tar, inquietarse, amedrentarse”) de Johann Sebastian Bach
Rafael Ferreyra, órgano

Anónimo (s.XV)
La ingrata
Juan Ponce
Ave, color vini clari
Anónimo (siglo XVI)
Ballo anglese
Tradicional
Arvolicos d’almendra
Anónimo (s.XVI)
La rocha el fuso (La roca, el huso)
Musica Ficta

Rosa María Nolly
Según el cristal (2007)
Intérpretes no identificados

23.00
Complemento musical

Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Howard Shelley, piano

Benedetto Ferrari
Queste pungenti spine
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse