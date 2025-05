Programación Viernes 16 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Martin Landström y Gustav Lundgren

No time for drinks

Bossa for Noa

Jazz by night

Boston Horns

Pink polyester

Vanessa Rubin

Weekend

Next time around

Good bait

00.30

La Trasnoche Clásica

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola; Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

George Frideric Handel

Rinaldo, HWV 7. "Lascia ch'io pianga"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta Filarmónica de Hungría / Janos Ferencsik

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77

Gergely Sárközy, clave laúd

Ignaz Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

John Corigliano

Concierto para piano y orquesta

Barry Douglas, piano

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Cesar Franck

Trío Nº2, op.1, Nº2, M.2, "Trío de salón"

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.160, Suiza

Alfred Brendel, piano

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº3 en fa menor, "Irlandesa", op.28

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

William Byrd

Fantasía Nº2

Rose Consort of viols

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1 en La bemol mayor, op.29

Impromptu para piano Nº2 en Fa sostenido mayor, op.36

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51

Impromptu para piano Nº4 en do sostenido menor, op.66 (póstumo), "Fantasía impromptu"

Claudio Arrau, piano

06.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Burleske para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

Marcel Grandjany

Fantasía para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Richard Wagner

Preludio al Acto I de “Los maestros cantores de Nuremberg

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Dominique Merlet, piano



07.00

Alexander von Zemlinsky

Baile, de las piezas de ballet de “El triunfo del tiempo”

Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo / Gerd Albrecht

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.1, Nº13

György Pauk, violín

Mária Frank, chelo

János Sebestyén, clave

Franz Liszt

Balada para piano Nº2 en si menor

Leslie Howard, piano

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

08.00



Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nro.2

Cuarteto Meios

Bohuslav Martinu

Tres madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe

David Campbell, clarinete

Graham Sheen, fagot

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces

Les Arts Florissants / William Christie

09.00



Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, opus póstumo

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Anton Rubinstein

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41

Han Chen, piano

10.00

Ernst Krenek

Potpourri, op.54

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de “El arte de tocar la guitarra”

László Szendrey-Karper, guitarra

János Sebestyén, clave

Ede Banda, chelo

Andreas Romberg (violinista y compositor y alemán, 1767-1821)

Quinteto con clarinete en Mi bemol mayor, op.57

Thea King, clarinete

Cuarteto de cuerdas Britten

11.00

Los Caminos del Barroco

Heinrich Schütz

Primera parte de las “Exequias musicales”

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Dietrich Buxtehude

Sonata en Si bemol mayor, BuxWv 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johan Daniel Berlin

Concierto para violín, orquesta y bajo continuo en La mayor

Gottfried von der Goltz, violín

Orquesta Barroca de Noruega

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Réquiem en re menor, K.626

Ileana Cotrubas, soprano;

Helen Watts, contralto;

Robert Tear, tenor;

John Shirley-Quirk, bajo

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Coro de St. Martin in the Fields

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Alban Berg

Cuarta escena del primer acto de la ópera Wozzeck (1922)

Eberhard Waechter, barítono

Alexander Malta

Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi

Leoš Janáček

Cuarteto de cuerdas Nº1, “Sonata Kreutzer” (1923)

Cuarteto Smetana

Constant Lambert

Río Grande

Peter Donohoe, piano

Coro y Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres / James Loughran

Mauricio Kagel

Ein Brief (Una carta), escena de concierto para mezzosoprano y orquesta (1986)

Klára Csordás, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / Michael Gielen

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, ciclo de canciones op.42

Linda Finnie, mezzosoprano

Anthony Legge, piano

19.00

Franz Liszt

Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, S.101

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Ludwig van Beethoven

Trío Nº9 en Mi bemol mayor

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Christoph Förster

Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3

Dang Thai Son, piano

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Robert Fuchs

Serenata Nº4 en sol menor, op.51

Orquesta de Cámara de Colonia / Christian Ludwig

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para arpa y cuerdas en Fa mayor, WWV 281

Johanna Seitz, arpa

Concerts Choisis / Alexander Weimann

Johann Heinrich Schmelzer

Sonata cucú para violín, tiorba y clave

Ensamble Romanesca

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Isidro Bonaventura Maiztegui

Sonata para arpa

Marcela Méndez, arpa

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta N°4 en sol menor, op.40

Antonio Formaro, piano

Orquesta Sinfónica Nacional / Guillermo Becerra

Lucas Luján

Rocsen después del granizo, para oboe (2023)

Christian Kemper, oboe