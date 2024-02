Programación Viernes 16 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Charles Dollé

Suite para viola y continuo Nº2 en do menor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba

Robert Kohnen, clave

Joseph Lauber

Cuatro danzas medievales, op 45

Peter-Lukas Graf, flauta;

Ursula Holliger, arpa

John Field

Sonata para piano en Si mayor, op.1, Nº4, H.8, Nº4

John O'Conor, piano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº12 en sol sostenido menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº2 Mi bemol mayor, op.77

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Felix Mendelssohn

Siete piezas características, op.7

Martin Jones, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

John Jenkins

Fantasía-suite en mi menor

The Parley of instruments / Peter Holman

Igor Stravinsky

Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les cinq doigts)

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Hector Berlioz

La condenación de Fausto, op.24. "D'amour l'ardente flamme"

Renata Scotto, soprano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Charles Rosenkrans

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Orquesta de Cámara Orpheus

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Claudio Arrau, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Heinrich Franz von Biber

Balleti Lamentabili a cuatro partes

La Follia Salzburg

Joseph Haydn

Sinfonía Nº80 en re menor, Hob.I:80

Orquesta de Cámara Orpheus

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82

Albert Guinovart, piano

07.00

Y la mañana va

Friedrich Ernst Fesca (violinista y compositor alemán, 1789-1826)

Obertura de la ópera “Omar y Leila”

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº18 en Sol mayor, K.301

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

08.00



Enrique Granados

Quinteto con piano en sol menor, op.49

Trío LOM

Manuel Porta Gallego, violín

Joaquín Riquelme García, viola

Johan Kvandal

Sonata para guitarra, op. 65

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº182: "Rey de los cielos, sé bienvenido", BWV 182

Kai Wessel, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00



August Enna (compositor danés, 1859-1939)

Fantasía sinfónica

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

George Frederick Pinto (compositor y pianista inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Juan Arañés

Chacona “A la vida bona”

La Capella Reial De Catalunya

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Antonio Bertali

Ciaccona en Do mayor

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Anónimo del siglo XVII

Ciaccona del Paradiso e dell' Inferno

Philippe Jaroussky, contratenor

Fulvio Bettini, barítono

L' Arpeggiata / Christina Pluhar.

Johann Heinrich Schmelzer

Chacona en La mayor

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Jean-Baptiste Lully

Ciaccona del 2º acto de la ópera “Phaëton”

Café Zimmermann / Pablo Valetti

Marin Marais

Chaconne pour les tritons, de la ópera “Alcyone”

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Dietrich Buxtehude

Ciaccona en mi menor, BuxWV 160

Ton Koopman, órgano

Johann Sebastian Bach

Chacona de la Sonata para violín solo en re menor, BWV 1004

Vaclav Navrat, violín barroco

Henry Purcell

Danza del chino y de la china, chacona de la ópera “The Fairy Queen”

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00

Música de Verano

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín;

Bengt Forsberg, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Paul Hindemith

Sinfonía Matías el pintor (1934)

Orquesta Sinfónica de Boston / William Steinberg

Calvin Hampton (1938-1984)

Variaciones sobre “Amazing Grace”

Thomas Stacy, corno inglés

Daniel Grabois, órgano

Naomi Sato (1975)

Allí está tu alma (2007)

Naomi Sato, sho

Cuarteto de Saxos Aurora

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

Música de Verano

Anna Bon

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas

Rhoda Patrick, fagot

Tatiana Geiger, clave

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

19.00

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº1 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Sergei Rachmaninov

Selección de canciones

Dmitri Hvorostovsky, barítono

Mijail Arkadiev, piano

Guillaume Dumanoir

Suite en Fa mayor

Le Concert des Nations/ Jordi Savall

20.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata en Do mayor para piano a cuatro manos, K.521

Paula y Fabiana Chávez, piano a cuatro manos

Roberto García Morillo

“Paisaje”, “Vals de Weber” y “Música para Madeleine” de Usher, op.8b. Serie sinfónica según Edgar Allan Poe

Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech

Rolando Budini

Dancing fugue

Atemporal

Astor Piazzolla

Milonga Loca (arreglo de Pablo Mosteirin)

Cuarteto de Saxofones 4mil

Claude Delangle, saxofonista invitado