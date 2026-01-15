Programación Viernes 16 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Edward Elgar
Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck
Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para dos pianos op.165b
Liliana Sainz y Jorge Bergaglio, pianos
Antonio Martín y Coll
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba; Rolf Lislevand, vihuela; Arianna Savall, arpa triple; Adela González-Campa, castañuelas
Vincent D'Indy
Poema de las orillas, op.77
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine
Ernö Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta en la menor, BWV 1013
Peter-Lukas Graf, flauta
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3
Maria João Pires, piano
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor
Heinz Holliger, oboe
Thomas Füri, violín
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
miembros del Cuarteto Hagen
Alois Posch, contrabajo
Claude Debussy
Imágenes, L.110 (Libro Nº1)
Philippe Entremont, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ernesto Nazareth
A maré encheu
Valsa da Dor
Impresiones del sertȃo
El polichinela
Sergio Barcelos, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano
07.00
Y la mañana va
Alexander von Zemlinsky
Baile, de las piezas de ballet de “El triunfo del tiempo”
Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo / Gerd Albrecht
George Frideric Handel
Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.1, Nº13
György Pauk, violín
Mária Frank, chelo
János Sebestyén, clave
Franz Liszt
Balada para piano Nº2 en si menor
Leslie Howard, piano
Nicolai Rimsky Korsakov
Skazka, un cuento de hadas, op.29
Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeni
Svetlanov
08.00
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nro.2
Cuarteto Meios
Bohuslav Martinu
Tres madrigales para oboe, clarinete y fagot
Robin Canter, oboe
David Campbell, clarinete
Graham Sheen, fagot
Claudio Monteverdi
Gloria a siete voces
Les Arts Florissants / William Christie
09.00
Hans Pfitzner
Concierto para chelo y orquesta en la menor, opus póstumo
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Anton Rubinstein
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41
Han Chen, piano
10.00
Ernst Krenek
Potpourri, op.54
Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de “El arte de tocar la guitarra”
László Szendrey-Karper, guitarra
János Sebestyén, clave
Ede Banda, chelo
Andreas Romberg (violinista y compositor y alemán, 1767-1821)
Quinteto con clarinete en Mi bemol mayor, op.57
Thea King, clarinete
Cuarteto de cuerdas Britten
11.00
Música de Verano
Johannes Brahms
Seis piezas para piano, op.118
Gerhard Oppitz, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, “Otoño”, RV293
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo para piano Nº1 en Re mayor, K.485
Robert Riefling, piano
Carl Maria von Weber
Invitación a la danza
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
12.00
Robert Schumann
Cinco piezas en modo popular para chelo y fortepiano, op.102
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamanyoy, fortepiano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en la menor, (Helm) H.430
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta Académica de Potsdam / Trevor Pinnock
Anton Webern
Movimiento lento para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Italiano
Mijaíl Glinka
Obertura de “Ruslán y Ludmila”
Orquesta del Teatro Kirov / Valery Gergiev
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183
Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo Nº4 en Fa mayor, op.5, Nº4
Ensamble Convivium (Elizabeth Wallfisch, violín; Richard Tunnicliffe, chelo; Paul Nicholson, clave)
George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63
Lisa Batiashvili, violín
Orquesta de Cámara de Europa / Yannik Nézet-Séguin
Edvard Grieg
Seis canciones, op.48
Miah Persson, soprano
Roger Vignoles, piano
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2
Le Petit Trianon
19.00
Luigi Boccherini
Sinfonía Nº8 en La mayor
The London Festival Ochestra / Ross Pople
Bohuslav Martinů
Serenata Nº1 para dos clarinetes, corno, tres violines y viola
Miembros de la Orquesta de Cámara de Praga
Franz Schubert
Tres piezas para piano, D.946
Bertrand Chamayou, piano
20.00
Música de Verano
Joseph Haydn
Cuarteto en Mi bemol mayor, op.33, N°2, “La broma”
Cuarteto Tátrai
Benjamin Britten
Cuatro interludios marinos
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Luis Milán
Fantasía N°11
Alfonso Mudarra
Durmiendo iba el señor, romance
Diego Ortiz
Recercada N°5
Luis de Narváez
Arded, corazón, arded, villancico
Anónimo
Ay luna
Antonio de Cabezón
Pavana con su glosa
Guillemette Laurens, soprano
Ensamble Unda Maris
Yuzo Toyama
“Danza de los hombres”, del ballet Yugen
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
21.00
Sergei Rachmaninov
Momentos musicales, op.16
Lazar Berman, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en do menor
Camerata Köln
William Schumann
Obertura American Festival
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
22.00
Johann Martin Kraus
La primavera, cantata
Simone Kermes, soprano
L´Arte del Mondo / Werner Ehrhardt
Henryk Wieniawski
Revêrie en fa sostenido menor, para viola y piano
Nobuko Imai, viola
Roland Pöntingen, piano
Jean-Philippe Rameau
Cuatro números de la suite orquestal de la ópera Dárdano
Orquesta Barroca de la Comunidad Europea / Roy Goodman
Gabriela Ortiz
Río bravo
Ensamble Southwestern Chamber Music
23.00
Antonin Dvorák
Canciones de amor, op.83
Magdalena Kozená, mezzosoprano;
Graham Johnson, piano
Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga para clave Nº21 en Si bemol, mayor BWV 890
Preludio y fuga para clave Nº22 en si bemol, menor BWV 891
Preludio y fuga para clave Nº23 en Si mayor, BWV 892
András Schiff, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonietta, op.5/48
Orquesta Nacional Real de Escocia / Neeme Järvi