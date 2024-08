Programación Viernes 16 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Ray Obiedo

Werewolf

Southern side

Bill Evans

Peace piece

Mint Julep Jazz Band

It takes a long, long train with a red caboose

Old man mose

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10

Cuarteto Borodin.

Edvard Grieg

Piezas Líricas, libro 1º op.12

Eva Knardahl, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511

Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas

Pavel Tornea, oboe

Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes

Constantin Illiuta, oboe

Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes

Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Gustav Mahler

Canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Tango suite

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Do mayor, op.7, Nº5

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.121ª

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

06.00

Y la mañana va

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

Ferdinand Hiller

Cuatro piezas para piano, op.130

Alexandra Oehler, piano

John Jenkins

Suite fantasía Nro1 en la menor

Rachel Podger, violín

Ensamble Brecon Baroque

Franz Liszt

Rapsodia húngara para orquesta Nº5 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan



07.00



Franz Berwald

El juego de los duendes

Orquesta Sinfónica de Gävle / Petri Sakari

Frederic Delius

Otoño, Bosquejo invernal y Danza, de los Bocetos del país del Norte

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Ferruccio Busoni

Sonatina sobre temas de “Carmen”, de Bizet

Geoffrey Douglas Madge, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor

Hermann Baumann, corno

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

08.00

Alexander Glazunov

Obertura solemne, op.73

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

09.00



Leopold Kozeluch

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig

Fredrik Pacius (compositor y director alemán, 1809-1891)

Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”

Pirkko Törnrvist, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom

Johann Stamitz

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano



10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Vilde Frang, violín

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Paul Dukas

Villanelle para corno y piano

David Pyatt, corno

Michael Ward, piano

Ernst Krenek (compositor estadounidense de origen austríaco, 1900-1991)

Siete piezas para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Suite en La mayor para violín y laúd obligado sobre una sonata para laúd de Sylvius Leopold Weiss, BWV 1025

Johannes Pramsohler, violín

Jadran Duncumb, laúd

Johann Sebastian Bach

Transcripción para órgano del concierto para dos violines en la menor de Antonio Vivaldi, BWV 593

Reitze Smits, órgano

Johann Sebastian Bach

Transcripción para clavecín del concierto para violín, cuereras y continuo en sol menor de Georg Philipp Telemann, BWV 985

Pieter Dirksen, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Richard Wagner

La Valkiria, WWV 86b. La cabalgata de las Valkirias

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Richard Wagner

Tannhäuser, WWV 70. Obertura

Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson

Richard Wagner

Tannhäuser. Coro de Peregrinos

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

Coro de la Ópera Real Covent Garden de Londres

Richard Wagner

Los maestros cantores de Núremberg, WWV 96. Preludio

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Richard Wagner

Tristán e Isolda. Muerte de amor

Helga Dernesch, soprano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Richard Wagner

Tristan e Isolda, WWV 90. "Muerte de Isolda" (transcripción para piano de Franz Liszt)

Alfred Brendel, piano



13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Anton Bruckner

Obertura en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chaily

Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemzer, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, K.41

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

19.00

Félix Mendelssohn

Marcha nupcial de Sueño de una noche de verano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ulbricht de la Staatskapelle Dresden

Louis-Nicolas Clérambault (compositor y organista francés, 1676-1749)

La musa de la ópera, cantata para voz solista y orquesta

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Liszt

Estudio de concierto para piano, S.144, Nº3: "Un suspiro"

Daniil Trifonov, piano

20.00

La Gran Aldea (Finlandia)

Jean Sibelius

Suite El cisne blanco, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Aulis Sallinen

Música de cámara Nº3 para chelo y orquesta de cuerdas, op.58. “Las danzas nocturnas de Don Juan Quijote”

Mats Rondin, chelo

Orquesta de Cámara de Finlandia / Okko Kamu

Oskar Merikanto

Kertomus, op.112 e Impromptu para piano, op.44, Nº1

Jean Dubé, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata en Do mayor para curdas, op.48

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Héctor Della Costa

La cadenza. Cuarteto con piano

Grace Medina, violín

Claudio Medina, viola

Enrique Nozzi, chelo

Agustina Herrera, piano

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 27 de noviembre de 2002