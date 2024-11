Programación Viernes 15 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Marian Mc Partland

What is this thing called love

Willow weep for me

Lullaby in rhythm

Mariano Massolo

Lady be good (G.Gershwin)

Aurora (Massolo)

Georgia on my mind (Ray Charles)

Julie Bond Rhyne

Green dolphin street

When I fall in love

00.30

La Trasnoche Clásica

Ástor Piazzolla

Fuga y misterio

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.13, "Sueños de invierno"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Glenn Gould, piano

Baltimore Symphony Orchestra / Peter Adler

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, op.21 Sz 75

Isabelle Faust, violín;

Ewa Kupiec, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Edouard Lalo

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta Philharmonia / Janos Sandor

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Lars Anders Tomter, viola;

Leif Ove Andsnes, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Seis danzas alemanas para orquesta, K.509

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Giovanni Battista Sammartini

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en Fa mayor, op.20, Nº3

Erik Fessel, piano

John Marsh

Sinfonía Nº7 en Mi bemol mayor

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert



07.00

Michael Haydn

Pastoral en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Jean Sibelius

Sonatina para piano en fa sostenido menor, op.67, Nº1

Glenn Gould, piano

Antoni Milwid (compositor y director polaco, 1755-1837)

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

Mariusz Pedzialek, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jan Krenz



08.00

William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Franz Schubert

Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”

Sharon Bezaly, flauta

Ronald Brautigam, piano

Carlo Ricciotti

Concertino para cuerdas en Sol mayor

Ensamble de Cuerdas de Budapest / Béla Bánfalvi



09.00

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Alban Berg

Cuarteto para cuerdas, op.3

Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

10.00

Max Bruch

Sinfonía Nº3 en Mi mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino

Vincent D'Indy

Tema variado, fuga y canción op.85

Michael Schäfer, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Matthew Locke

Anthem “Cuán solitaria yace la ciudad”

John Blow

Anthem “Salvador mundi”

Pelham Humfrey

Anthem “Oh, Señor, mi Dios”

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

Henry Purcell

-Anthem “Oh, Dios, Tú nos has enviado”

-Anthem “Mi amado habló”

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

Johann Sebastian Bach

Coro inicial de la Pasión según San Mateo, „Vengan, hijas, ayúdenme en el lamento“

Collegium Vocale Gent / René Jacobs

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

12.00

El Clásico del Mediodía

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº1 en re menor, op.13

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Vladimir Ashkenazy

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, Nº14 (chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20 (1915)

Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo / Valery Gerguiev

Sándor Veress (1907-1992)

Díptico, para quinteto de vientos (1968)

Quinteto de Vientos Albert Schweitzer

Manfred Trojahn (1949)

Terzine sobre la transitoriedad, con textos de Hugo von Hoffmanstahl (2014)

Marlis Petersen, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Ulf Schirmer

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Domenico Cimarosa

El maestro de capilla

József Gregor, bajo

Orquesta de Cámara Corelli / Tamás Pál

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Howard Shelley, piano

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta Philharmonia / Eliahu Inbal

19.00

François Couperin

Concierto Nº5 de Les Goûts-réünis

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Alban Berg

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Torrie Zito (compositor, pianista y director estadounidense)

Templet

Eddie Daniels, Sabine Meyer, Wolfgang Meyer, Reiner Wehle y Peter Handsworth, clarinete

20.00

La Gran Aldea (Estados Unidos)

Dana Suesse

Cocktail Suite

Sara Davis Buechner, piano

George Chadwick

Bosquejos Sinfónicos

Orquesta Filarmónica de la República Checa / José Serebrier

Morton Gould

Vals y Marcha de la calle principal

New Century Saxofon Quartet

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Partita para teclado N°1 en SI bemol mayor, BWV 825

Mirian Conti, piano

Juan Bautista Massa

“Danza gitana”, del ballet El cometa (1932)

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / Javier Mas

Grabado en vivo en el Teatro El Círculo,, Rosario, el 19 de junio de 2024

Luis Gianneo

Tres piezas criollas para cuarteto de cuerdas (1924)

Cuarteto Gianneo

Luis Zubillaga (1928-1995)

Para Elda (1991)

Ezio Verrucchi, flügelhorn

Rafael Morelli, trompeta

Gerardo García y Francisco Fornillo, corno

Gaspar Licciardone, trombón tenor

Eduardo López, trombón bajo

Eduardo Nicouleau, percusión