Programación Viernes 15 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Vince Mendoza y la Metropole Orkest

Orient express

Fast city

John Hicks Trio

Whisper not

Jo Stafford

For you

Dream of you

S’ posin’

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 1. Mirada del padre

Sonia Rubinsky, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)

Olaf Bär, barítono; Geoffrey Parsons, piano

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Antonín Dvorák

La paloma del bosque, op.110

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Franz Schubert

Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Léo Délibes

Suite del ballet Sylvia

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano, op.62

Boris Berman, piano

07.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Burleske para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

Marcel Grandjany

Fantasía para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Richard Wagner

Preludio al Acto I de “Los maestros cantores de Nuremberg

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Dominique Merlet, piano

08.00

Edward Elgar

Cuatro danzas para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Anton Rubinstein

Sonata para piano Nº1 en mi menor, op.12

Leslie Howard, piano

Luigi Cherubini

Ofertorium, del Requiem en do menor

Coro “Musicus Köln”

Nueva Orquesta Barroca Alemana / Christoph Spering

09.00

Ignaz Pleyel

Cuarteto en sol menor, op.2, Nº3

Cuarteto Enso

Józef Elsner

Gran sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

10.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para pìano y orquesta Nº1 en do mayor, op.15

Boris Berezovsky, piano

Orquesta de Cámara de Suecia / Thomas Dausgaard

Agustín Barrios Mangoré

Tres piezas para guitarra: Madrigal, Minuet y Mazurka apasionada

John Williams, guitarra

Franz Schubert

Danzas alemanas, Deutsch.820. Orquestación de Antón Webern

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Bolulez

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.45

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Bajo la dirección de Christian Baldini, la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta la sinfonía Don Rodrigo de Ginastera, el concierto para violín, bandoneón y orquesta de Juan Pablo Jofré Romarión y Ángel apasionado II de Marta Lambertini. Como solistas intervienen Mónica Ferracani (soprano), Gustavo Mulé (violín) y Juan Pablo Jofré Romarión (bandoneón).

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto