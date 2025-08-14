Programación Viernes 15 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Erik, Sam and Ellis
You make me feel so young
They can’t take that away from me
Stan Getz Quartet
Tempus fugit
Nellie Lutcher
Have you ever been lonely
Nearness of you
You made me love you
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10
Cuarteto Borodin.
Edvard Grieg
Piezas Líricas, libro 1º op.12
Eva Knardahl, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511
Cantilena / Adrian Shepherd
Georges Enescu
Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14
Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas
Pavel Tornea, oboe
Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes
Constantin Illiuta, oboe
Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes
Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5
Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines
Gustav Mahler
Canciones del caminante
Kirsten Flagstad, soprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Igor Oistrakh, violín
Natalia Zertsalova, piano
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor
Heinz Holliger, oboe
Thomas Füri, violín
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Claudio Arrau, piano
Jacques Offenbach
Obertura de Orfeo en los infiernos
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ástor Piazzolla
Tango suite
Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108
Krysia Osostowicz, violín
Susan Tomes, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Do mayor, op.7, Nº5
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.121ª
Pinchas Zuckerman, violín;
Jacqueline Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
06.00
Y la mañana va
11.00
Los Caminos del Barroco
12.00
El Clásico del Mediodía
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83
Nelson Goerner, piano
Orquesta Sinfónica de la NHK / Tadaaki Otaka
Johannes Brahms
Qué encantadora eres, reina mía, op.32, Nº9
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Manuel de Falla
Psyché, para soprano, flauta, arpa, violín, viola y cello, con texto de Jean-Aubry (1927)
Victoria de Los Ángeles, soprano
Miembros de la Orquesta de Cámara del Teatro Lliure
Frank Martin
Concierto para siete instrumentos de viento, timbales, percusión y orquesta (1949)
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly
Cergio Prudencio
Umbrales (1994)
Beatriz Balzi, piano
Einojuhani Rautavaara
La isla de la dicha (1995)
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional
Antonín Dvorák
Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.87
Músicos de Cámara de Buenos Aires
Miguel Ángel Sugo
C y C 523 (Conquistadores y conquistados 523 años hace)
Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Emmanuel Siffert
Grabado en vivo en el Auditorio Juan Victoria, San Juan, el 5 de agosto de 2016