Programación Viernes 15 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Erik, Sam and Ellis

You make me feel so young

They can’t take that away from me

Stan Getz Quartet

Tempus fugit

Nellie Lutcher

Have you ever been lonely

Nearness of you

You made me love you

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10

Cuarteto Borodin.

Edvard Grieg

Piezas Líricas, libro 1º op.12

Eva Knardahl, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511

Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas

Pavel Tornea, oboe

Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes

Constantin Illiuta, oboe

Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes

Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Gustav Mahler

Canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Tango suite

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Do mayor, op.7, Nº5

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.121ª

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

06.00

Y la mañana va

11.00

Los Caminos del Barroco

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Goerner, piano

Orquesta Sinfónica de la NHK / Tadaaki Otaka

Johannes Brahms

Qué encantadora eres, reina mía, op.32, Nº9

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Manuel de Falla

Psyché, para soprano, flauta, arpa, violín, viola y cello, con texto de Jean-Aubry (1927)

Victoria de Los Ángeles, soprano

Miembros de la Orquesta de Cámara del Teatro Lliure

Frank Martin

Concierto para siete instrumentos de viento, timbales, percusión y orquesta (1949)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Cergio Prudencio

Umbrales (1994)

Beatriz Balzi, piano

Einojuhani Rautavaara

La isla de la dicha (1995)

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Antonín Dvorák

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.87

Músicos de Cámara de Buenos Aires

Miguel Ángel Sugo

C y C 523 (Conquistadores y conquistados 523 años hace)

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Emmanuel Siffert

Grabado en vivo en el Auditorio Juan Victoria, San Juan, el 5 de agosto de 2016