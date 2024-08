Programación Jueves 15 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Delfeayo Marsalis

Sonnet to Hank Cinq

Such sweet thunder

Enrico Pieranunzi y Jasper Somsen

Pavane

Valse

Elisenda Juliá

My heart stood still

It had to be you

All too soon

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Samuel Barber

Tercer ensayo para orquesta, op.47

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

César Franck

Sinfonía en re menor, M.48

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82

Yuja Wang, piano

Edouard Lalo

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"

Heinz Holliger, oboe;

Thomas Füri, violín:

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

George Enescu

Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"

Aurora Ienei, piano

06.00

Y la mañana va

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuarteto y orquesta de cuerdas, op.47

Solistas y Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Albert Dietrich

Introducción y romance, op.27

Alexander Will, chelo

Friedrich Thomas, piano

Christopher Simpson

El invierno, de la suite “Las estaciones”

Sophie Watillon, viola da gamba

Friederike Heumann, chelo barroco

Matthias Spaeter, tiorba

Luca Guglielmi, clavecín

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

07.00

Pietro Mascagni

Danza exótica, para orquesta

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Béla Bartók

Estudio para la mano izquierda

Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera "Dardanus"

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman



08.00



Antonin Dvorak

Terzetto en Do mayor, op.74

Jana Vlachová y Karel Stadtherr, violins

Petr Verner, viola

William Alwyn

Náyades, sonata fantasía para flauta y arpa

Judith Hall, flauta

Elinor Bennett, arpa

Vincent D'Indy

Istar, variaciones sinfónicas, op. 42

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine



09.00

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Gerald Finzi

Romance para orquesta de cuerdas

English String Orchestra / William Boughton



10.00

André Caplet

Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano

Ensamble Initium

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00

Los Caminos del Barroco

Domenico Zipoli

“Pastoral”, de Sonate d’intavolature per órgano e cembalo (1716)

Dominique Ferran, órgano

Domenico Zipoli

Para vengarme de las ofensas, cantata

Víctor Torres, barítono

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Domenico Zipoli

Ave maris stella

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Domenico Zipoli

Kyrie-Gloria

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Domenico Zipoli

Sonata para violín y continuo en La mayor

Pablo Valetti, violín

Dominique Ferran, órgano

Domenico Zipoli

Retirada del emperador

Cristina García Banegas, órgano

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Niels Gade (1817-1890)

Quinteto en mi menor, op.8, para dos violines, viola y chelo (1845)

Ensamble Johannes

Ignaz Moscheles

Obertura para la tragedia de Schiller La doncella de Orleans, op.91 (1834)

Orquesta Estatal de Brandenburgo, Frankfurt / Nikos Athinaôs

Enrique Fernández Arbós (1863-1939)

Seis rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, op.3

Emilio Sánchez, tenor

Fernando Turina, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Julius Fučik

Marianella, obertura gitana, op.215

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do dostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"

Maria João Pires, piano

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Mijail Simonyan, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

François Couperin

Les Barricades Mystérieuses (arreglo para guitarra barroca de once cuerdas)

Göran Söllscher, guitarra barroca de once cuerdas

19.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Ottorino Respighi

Los pájaros, suite para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Thomas Hampson, barítono

Coro Les Éléments

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Florence Price

Adoración (arreglo para violín y orquesta)

Randall Goosby, violín

Zhu Wang, piano

20.00

La Gran Aldea (Dinamarca)

Niels Gade

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.56

Anton Kontra, violín

Orquesta Sinfónica de Malmö / Paavo Järvi

Vagn Holmboe

Sexteto op.114

Miembros de la Orquesta de Cámara de Randers

Carl Nielsen

Dinamarca, ahora duerme la noche brillante

Peder Severin, tenor

Dorte Kirkeskov, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Juan Bautista Massa

Primera suite argentina (1929) (“Aire de pericón”, “Tonada” y “Aire de gato”)

Orquesta Sinfónica A.G.M.A / Ricardo Engelbrecht

Sergei Prokofiev

Sonata para piano N°7 en Si bemol mayor, op.83

Horacio Lavandera, piano

Grabado en vivo en Tokio, el 5 de octubre de 2004

Alex Nante

Helles Bild (Imagen brillante) (2018)

Orquesta Sinfónica de Basilea / Francesc Prat

Pauia Gainza

Noviembre

Maurice Ravel

“Pavana de la bella durminte”, de Mi madre la oca

Sebastián Piana

Silbando

Manuel de Fala

“Danza española N°2” de la ópera La vida breve

El trío Oblongo