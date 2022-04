Programación Viernes 15 de Abril

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Claude Luter y Barney Bigard

Struttin' with some barbecue

Promenade aux Champs-Elysées

Andrew Hill

Tripping

Gabriela Martina

On my way

Narcissus

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Katharina Spreckelsen, oboe

The English Concert / Harry Bicket

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, "Hammerklavier"

Nelson Goerner, piano

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, tiorba;

Michael Behringer, clave

Isaac Albéniz

Aragón, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard, dúo de guitarras

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, R.429

Emanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

Alexander Scriabin

Diez mazurcas para piano, op.3

Nathalie Bera-Tagrine, piano

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe;

Thea King, clarinete;

Robin O'Neill, fagot

Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Peter Rösel, piano

Staatskapelle Dresden / Herbert Blomstedt

07.00

Y la mañana va

Edouard Laló

Obertura de la ópera El rey de Ys

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº3 en la menor

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para dos oboes, dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

The Hannover Band / Anthony Halstead

Astor Piazzolla

“Café 1930”, de Historia del tango

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

08.00



Georges Bizet

Suite Nº2 de La Arlesiana

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Pablo González

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"

Cuarteto Lindsay

John Ireland

Balada

John Lenehan, piano

09.00



Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Federico El Grande, Rey de Prusia

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, op.35, Deutsch 813

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Jaromír Weinberger

Polka y fuga de la ópera “Schwanda el gaitero”

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

10.00



Johann Antón Logy (compositor y laudista checo, 1643 – 1721)

Suite para laúd en Sol mayor

Goran Söllscher, guitarra de 11 cuerdas

Peter Warlock

Serenata para cuerdas

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Richard Strauss

Trío Nº2 en Re mayor

Trío Amelia

Antonin Dvorák

Cinco valses de Praga, para orquesta

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto