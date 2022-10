Programación Viernes 14 de Octubre

Viernes 11-10-2021

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Gerald Wilson Orchestra

Out of this world

Do I love you

José Pérez Vargas Grupo

Abstinencia

Jump Bruno

Dinah Washington

Miss you

Drinking again

Destination moon

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº4, HWV 315

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra / Lawrence Foster

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en do sostenido menor, K.476 (arreglo para laúd)

Toyohiko Satoh, laúd

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta Sinfónica del Estado de Hungría / Gyula Németh

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Michael Haydn

Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor, Perger 51

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

08.00



Edward MacDowell

Concierto para piano y orquesta nº2 en re menor, op.23

Van Cliburn, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Walter Hendl

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor, K.580a

Ensamble de clarinetes de Basilea

Paul Hindemith

Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

09.00

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

10.00

Francis Poulenc

Sonata para violín y piano

Patricia Kopatchinskaja, violín

Polina Leschenko, piano

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº2 en La mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

John Ireland

Suite de las tierras bajas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Bajo la batuta del destacado director argentino Mariano Chiacchiarini, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrece dos de las obras más importantes del catálogo de Johannes Brahms: su Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 77, y su Sinfonía Nº1 en do menor, op. 68. El programa se completa con Un ángel de hielo y fuego del compositor argentino Juan María Solare en calidad de estreno.

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto