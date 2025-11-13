PROGRAMACIÓN NACIONAL MUSICAL

13/11/2025

Programación Viernes 14 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz

00.30
La Trasnoche Clásica

Anton Arensky
Cuatro piezas para chelo y piano, op.56
Dmitri Khrichev, chelo
Olga Solovieva, piano

Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en La mayor
László Horváth, clarinete
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven
La encantadora muchacha de Inverness (The Lovely Lass of Inverness), O Mary, estaré en tu ventana (O Mary, at Thy Window Be, El muchacho más dulce era Jamie (The Sweetest Lad was Jamie), de Veinticinco canciones escocesas, op.108, Nº17
Marjanne Kweksilber, soprano
Vera Beths, violín;
Anner Bijlsma, chelo;
Stanley Hoogland, fortepiano

Darius Milhaud
Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Claude Debussy
Estampas para piano, L.100
Martin Jones, piano

Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus

Antonio Caldara
Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln

Ferdinando Carulli
Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Alexander Lagoya, guitarra

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.2, Nº8
Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky
Suite para orquesta Nº4 en Sol mayor, op.61, "Mozartiana"
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Miguel Ángel Estrella, piano

Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble

César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano

Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave

John Field
Nocturno para piano Nº17 en Mi mayor. Nocturno pastoral
Mícéal O'Rourke, piano

06.00
Y la mañana va

Franz Liszt
Vals Mefisto Nº1, “Baile en la taberna del pueblo”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Frederic Chopin
Andante spianato y gran polonesa para piano en Mi bemol mayor, op.22
Artur Rubinstein, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerree
Sonata para violín y bajo continuo en re menor
Ensamble “La voz humana”

Michael Haydn
Sinfonía Nº36 en Si bemol mayor
Orquesta Filarmónica de Oradea, Rumania / Ervin Acél

07.00

William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

George Gershwin
Rhapsody in blue. Transcripción para piano
Louis Lortie, piano

Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00

Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano

Niels Gade
Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20
Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00

Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90
John Lill, piano

Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
Ensamble Nash

11.00
Los Caminos del Barroco

Henry Purcell
Suite de “Abdelazer”
Joy Roberts, soprano
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Henry Purcell
Suite de “El rey Arturo o El héroe británico”
Orquesta Barroca de Friburgo / Thomas Hengelbrock

Henry Purcell
Suite de “The Fairy Queen”
Concerto Copenhagen

12.00
El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Edgar Varèse
Amériques, para orquesta (versión revisada de 1927)
Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi

Coriún Aharonián
Una canción (1998)
Ensemble Avantgarde / Steffen Schleiermacher

Anders Hillborg
Canciones de Mark Strand (2013)
Renée Fleming, soprano
Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakari Oramo

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Espacio Musical

23.00
Industria Nacional