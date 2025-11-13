Programación Viernes 14 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

00.30

La Trasnoche Clásica

Anton Arensky

Cuatro piezas para chelo y piano, op.56

Dmitri Khrichev, chelo

Olga Solovieva, piano

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en La mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

La encantadora muchacha de Inverness (The Lovely Lass of Inverness), O Mary, estaré en tu ventana (O Mary, at Thy Window Be, El muchacho más dulce era Jamie (The Sweetest Lad was Jamie), de Veinticinco canciones escocesas, op.108, Nº17

Marjanne Kweksilber, soprano

Vera Beths, violín;

Anner Bijlsma, chelo;

Stanley Hoogland, fortepiano

Darius Milhaud

Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Claude Debussy

Estampas para piano, L.100

Martin Jones, piano

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Antonio Caldara

Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln

Ferdinando Carulli

Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Alexander Lagoya, guitarra

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.2, Nº8

Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para orquesta Nº4 en Sol mayor, op.61, "Mozartiana"

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Miguel Ángel Estrella, piano

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

John Field

Nocturno para piano Nº17 en Mi mayor. Nocturno pastoral

Mícéal O'Rourke, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1, “Baile en la taberna del pueblo”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Frederic Chopin

Andante spianato y gran polonesa para piano en Mi bemol mayor, op.22

Artur Rubinstein, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerree

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Ensamble “La voz humana”

Michael Haydn

Sinfonía Nº36 en Si bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea, Rumania / Ervin Acél

07.00

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

George Gershwin

Rhapsody in blue. Transcripción para piano

Louis Lortie, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00



Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini



09.00



Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90

John Lill, piano

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

Ensamble Nash

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Purcell

Suite de “Abdelazer”

Joy Roberts, soprano

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Henry Purcell

Suite de “El rey Arturo o El héroe británico”

Orquesta Barroca de Friburgo / Thomas Hengelbrock

Henry Purcell

Suite de “The Fairy Queen”

Concerto Copenhagen

12.00

El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Edgar Varèse

Amériques, para orquesta (versión revisada de 1927)

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi

Coriún Aharonián

Una canción (1998)

Ensemble Avantgarde / Steffen Schleiermacher

Anders Hillborg

Canciones de Mark Strand (2013)

Renée Fleming, soprano

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakari Oramo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Espacio Musical

23.00

Industria Nacional