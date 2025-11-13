Programación Viernes 14 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
00.30
La Trasnoche Clásica
Anton Arensky
Cuatro piezas para chelo y piano, op.56
Dmitri Khrichev, chelo
Olga Solovieva, piano
Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en La mayor
László Horváth, clarinete
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano
Ludwig van Beethoven
La encantadora muchacha de Inverness (The Lovely Lass of Inverness), O Mary, estaré en tu ventana (O Mary, at Thy Window Be, El muchacho más dulce era Jamie (The Sweetest Lad was Jamie), de Veinticinco canciones escocesas, op.108, Nº17
Marjanne Kweksilber, soprano
Vera Beths, violín;
Anner Bijlsma, chelo;
Stanley Hoogland, fortepiano
Darius Milhaud
Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano
Claude Debussy
Estampas para piano, L.100
Martin Jones, piano
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
Antonio Caldara
Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln
Ferdinando Carulli
Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Alexander Lagoya, guitarra
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.2, Nº8
Cuarteto Purcell
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite para orquesta Nº4 en Sol mayor, op.61, "Mozartiana"
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Miguel Ángel Estrella, piano
Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble
César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano
Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave
John Field
Nocturno para piano Nº17 en Mi mayor. Nocturno pastoral
Mícéal O'Rourke, piano
06.00
Y la mañana va
Franz Liszt
Vals Mefisto Nº1, “Baile en la taberna del pueblo”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Frederic Chopin
Andante spianato y gran polonesa para piano en Mi bemol mayor, op.22
Artur Rubinstein, piano
Elisabeth Jacquet de la Guerree
Sonata para violín y bajo continuo en re menor
Ensamble “La voz humana”
Michael Haydn
Sinfonía Nº36 en Si bemol mayor
Orquesta Filarmónica de Oradea, Rumania / Ervin Acél
07.00
William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
George Gershwin
Rhapsody in blue. Transcripción para piano
Louis Lortie, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
08.00
Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano
Niels Gade
Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20
Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt
Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
09.00
Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano
Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella
Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
10.00
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90
John Lill, piano
Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
Ensamble Nash
11.00
Los Caminos del Barroco
Henry Purcell
Suite de “Abdelazer”
Joy Roberts, soprano
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Henry Purcell
Suite de “El rey Arturo o El héroe británico”
Orquesta Barroca de Friburgo / Thomas Hengelbrock
Henry Purcell
Suite de “The Fairy Queen”
Concerto Copenhagen
12.00
El Clásico del Mediodía
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Edgar Varèse
Amériques, para orquesta (versión revisada de 1927)
Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi
Coriún Aharonián
Una canción (1998)
Ensemble Avantgarde / Steffen Schleiermacher
Anders Hillborg
Canciones de Mark Strand (2013)
Renée Fleming, soprano
Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakari Oramo
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Espacio Musical
23.00
Industria Nacional