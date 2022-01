Programación Viernes 14 de Enero

00.00



Trasnoche Jazz

John Jenkins y Kenny Burrell

Sharon

Blues for two

Antonio Sánchez

One for Antonio

Akiko

Flat foot

I want you to be my baby

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30



Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor, L.140

Lorraine McAslan, violín;

John Blakely, piano

Jochem Slothouwer

Fantasía para chelo solo

Godfried Hoogeveen, chelo

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete;

François-René Duchable, piano

George Frideric Handel

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº6: Musette

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Maurice Ravel

La valse (versión para dos pianos)

Martha Argerich, piano;

Nelson Freire, piano

Paul Dukas

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.60, Nº5 (G.395)

Ensamble 415 / Chiara Banchini

07.00

Y la mañana va

Josef Bohuslav Foerster

Allegro deciso, de la Suite sinfónica “Cyrano de Bergerac”, op.55

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Smetacek

Witold Lutowslaski

Variaciones Paganini

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Antoni Wit

Francesco Pollini

Capricho y aria con variaciones para arpa

Claudia Antonelli, arpa

Leos Janacek

Concierto para piano, 2 violines, viola, clarinete y corno

Thomas Hlawatsch, piano

Béla Nagy & Vilmos Oláh, violines

Csaba Babácsi, viola

Géza Bánhegyi, clarinete

Károly Ambrus, corno

Michael Haydn

Sinfonía Nº23 en Re mayor, Perger 43

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, "El trino del diablo"

Itzhak Perlman, violín

Janet Goodman Guggenheim, piano (grabación realizada el 30 de abril de 1990 en el Chaikovsky Hall de Moscú)

Igor Stravinsky

“Juegos de cartas”, ballet en tres rondas

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / James Conlon

Arnold Bax

En una tarde de mayo

Eric Parkin, piano

Mauro Giuliani

Variaciones concertantes para dos guitarras, op.130

Jutta Wenzlaff y Thomas Bittermann, guitarras

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº3 en do menor, op.60

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, viola

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Liszt

Dúo para violín y piano en do sostenido menor, Searle 127

Chris Nicholls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Gaetano Donizetti

Concertino para flauta y orquesta en Re mayor

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Bélgica / André Vandernoot

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas para piano a cuatro manos, op.46: N°5 a 7

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto