Programación Viernes 13 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Frank Wess

Just one of those things

The very thought of you

Something went wrong

Sandbox Percussion

Bloom 3: night

Caity Gyorgy (George, se pronuncia como el nombre masculino)

Hello! how are you?

I don’t mind

Colloquially

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en la menor, R.448

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Eric Coates

The Three Elizabeths Suite

East of London Orchestra / Malcolm Nabarro

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)

Pascal Moraguès, clarinete

Christophe Coin, chelo

Patrick Cohen, piano

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor, op.85

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Peter Adler

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si mayor, op.20

Evgeny Zarafiants, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1 Hob.III:75

Cuarteto Amadeus

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

Carlos Groisman, guitarra

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

06.00

Y la mañana va

Emilie Mayer (compositora alemana, 1812-1883)

Obertura Nro.2 en Re mayor

Academia de Colonia / Michael Alexander Willens

William Sterndale Bennett

Tres romances para piano, op.14

Ian Hobson, piano

Marin Marais

Couplets de Folías

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, tiorba

Michael Behringer, clave

Luis Gianneo

“El tarco en flor”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna



07.00

Joseph Jongen (compositor belga, 1873-1953)

Poema para chelo y orquesta Nro.1, op.16

Henri Demarquette, chelo

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de los “Seis conciertos a siete partes”

Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Roy Goodman

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Mitsuko Uchida, piano

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera “Macbeth”

Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

08.00



Engelbert Humperdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diógenes

Félix Mendelssohn

Selección de Canciones sin palabras. Arreglo para clarinete y piano

Darío Zingales, clarinete

Alexey Grots, piano

Louis Nicolas Clérambault

“La muerte de Hércules”, cantata Nº4 del Libro III de cantatas francesas

Nicolas Rivenq, bajo

Les Arts Florissants / William Christie



09.00

Jules Massenet

Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean Yves Ossonce

Franz Lachner

Quinteto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín



10.00

Aaron Copland

Sinfonía de danzas

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

Ottorino Respighi

Preludio, coral y fuga para orquesta

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

11.00

Los Caminos del Barroco

Marin Marais

Tombeau pour Monsieur de Sainte Colombe

Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba

Rolf Lieslevand, laúd

Pierre Hantaï, clavecín

Jean-Fèry Rebel

Trío sonata en re menor para dos violines y bajo continuo, 'Le Tombeau de Monsieur de Lully'

Assemblée des Honnestes Curieux / Amandine Beyer

Sylvius Leopold Weiss

Tombeau sur la mort de Monsieur Comte de Logy

Edin Karamazov , laúd

Johann Sebastian Bach

Dos coros de la oda fúnebre “Haz, princesa, que un último rayo…”, BWV 198

Coro "Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl” (“Haz, princesa, que un último rayo…”)

Coro “Doch, Königin! du stirbest nicht” (“Pero tú, Reina, no has muerto”)

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Johann Jacob Froberger

Tombeau fait a Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche (Tumba hecha en París a la muerte de Monsieur Blancheroche), FbWV 632

Sergio Vartolo, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825

Glenn Gould, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

Martha Argerich, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Maurice Ravel

Sonatina para piano

“Pájaros tristes”, de Espejos

Séptimo de los Valses nobles y sentimentales

Bertrand Chamayou, piano

Jaime Pahissa

Monodía (1925)

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Salvador Brotons

John Taverner

Funeral Ikos (1981)

Coro de la Catedral de Westminster / James O’Connell

Gordon Kerry

Cosechando el solsticio (1993)

Orquesta Sinfónica de Tasmania / David Porcelijn

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Alexander Campbell Mackenzie (Compositor escoces, 1847-1935)

Concierto escocés para piano y orquesta, op.55

Steven Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Franz Schubert

Cuarteto Nº12 en do menor, D.703

Cuarteto Melos

19.00

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Les Voix Humaines

Giacomo Puccini

"Viene La Sera... Vogliatemi Bene" de la ópera Madama Butterfly

Mirella Freni, soprano

Luciano Pavarotti, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Mili Balakirev

En el jardín, estudio-idilio en Re bemol mayor

Olga Kern, piano

20.00

La Gran Aldea (Rumania)

George Stephanescu

Sinfonía en La mayor

Orquesta Filarmónica de Cluj – Napoca / Emil Simon

Stefan Niculescu

Sonata para clarinete y piano

Ray Jackendoff, clarinete

Valentina Sandu-Dediu, piano

Timotei Popovici (1870-1950)

Tres pastores

Coro de Cámara de Rumania Madrigal / Marin Constantin

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Juan José Castro

De mi tierra gallega. Rapsodia para coro y orquesta (1946)

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Javier Giménez Noble

Due. Dos piezas para violín y piano (2000)

Sebastián Masci, violín

Andrés Juncos, piano

Gustavo Chab

Improvisación I, para flauta

Raúl del Castillo, flauta

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Cristian Cocchiararo, oboe

Orquesta Sinfónica Ciudad de Buenos Aires / Héctor Mosesso

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA, el 30 de julio del año 2005