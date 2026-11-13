PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

13/11/2026

Programación Viernes 13 de Noviembre



00.00
Trasnoche Jazz

Amanda Sedgwick
Sylvia
I’ve never been in love before

Elmo Hope trío
Like someone in love

Marie Mørck
On my way to nowhere
Never will I marry

00.30
La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg
Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4, Nº5 y Nº6
Leif Ove Andsnes, piano

Bohuslav Martinu
Cuarteto para cuerdas Nº1, H.117
Cuarteto Martinu

Francesco Geminiani
Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº1, H.73
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

Niels Gade
Sinfonía Nº5 en re menor, op.25
Roland Pöntinen, piano
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano

Heinrich Baermann
Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Joseph Haydn
Cuarteto Nº12 en Do mayor ,op.9, Nº1, Hob.III:19
Cuarteto Tátrai

Roman Hoffstetter
Serenata
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Liszt
Ilustraciones del Profeta (de El profeta de Meyerbeer), S414
Leslie Howard, piano

Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Do mayor
Hugo Orlandi, mandolina
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Louis Spohr
Trío Nº3 en la menor, op.124
Trío Borodin

Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Isata Kanneh-Mason, piano

Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Radu Lupu, piano

Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048
Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49
Cuarteto Borodin

07.00
Y la mañana va

Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Arreglo para dos pianos de
Maurice Jacobson
Dúo Goldstone y Clemmow

Lars-Erik Larsson
Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5
Sören Hermansson, corno
Sinfonietta de Umea, Suecia / Edvard Tjivzjel

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
I Musici

08.00

Isaac Albéniz
Suite orquestal de la ópera “Pepita Jiménez”
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña / Jaime Martín

Hugo Kauder (compositor y pedagogo judío-austríaco, 1888-1972)
Cuarteto para cuerdas Nro.2
Cuarteto Euclid

Edouard Lalo
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

09.00

Nikolay Roslavets (compositor ruso que vivió entre 1881 y 1944)
Sonata para piano Nro.1
Marc-André Hamelin, piano

Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim

10.00

Guillaume Lekeu
Molto adagio, para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Debussy

Frédéric Chopin
Dos polonesas: op.40 Nro.1 en La mayor y op.53 en La bemol mayor
Rafal Blechacz, piano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.52
Ragin Wenk-Wolf, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Dennis Burkh

11.00
Los Caminos del Barroco

Leonardo Vinci
Sinfonía y aria “Vo surcando un mar crudele” de la ópera “Artaserse”
Franco Fagioli, contratenor
Concerto Köln / Diego Fasolis

Niccoló Jommelli
Aria “Fra cento affani” de la ópera “Artaserse”
Philippe Jaroussky, contratenor
Le Concert de la Loge / Julien Chauvin

Johann Adolf Hasse
Sinfonía y aria “Son qual nave” de la ópera “Artaserse”
David Hansen, contratenor
Academia Montis Regalis / Alessandro de Marchi

Johann Christian Bach
Aria “Vo surcando un mar crudele” de la ópera “Artaserse”
Bejun Mehta, contratenor
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

12.00
Al Mediodía

Ernest Guiraud
Capricho, para violín y orquesta
Philippe Graffin, violín
Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Silvestre Revueltas
Toccata sin fuga, para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Josef Suk
Elegía, op.23, para trío
Trío Suk

Johann Nepomuk Hummel
Música de ballet para La campanilla mágica
London Mozart Players / Matthias Bamert

Carlos Moscardini
A los tilingos, candombe-milonga para guitarra
Víctor Villadangos, guitarra

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Viktor Ullman
Canciones de Hölderlin (1944) (“Fantasía vespertina”, “La primavera” y “¿Dónde estás?”)
Iris Vermillion, mezzosprano
Jonathan Alder, piano

Jan Carlstedt
Divertimento para oboe, violín, viola y chelo (1962)
Gregor Zubicky, oboe
Terje Tönnesen, violín
Lars Anders Tomter, viola
Truls Otterbech Mörk, chelo

James MacMillan
“Capítulo XXIII”, de la Pasión según San Lucas (2013)
Coro de la Radio de los Países Bajos
Coro Nacional de Jóvenes de los Países Bajos
Orquesta de Filarmónica de los Países Bajos / Markus Stenz
Peter Dicke, órgano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Tomaso Albinoni
Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3
Pierre Pierlot y Jacques Chambon, oboes
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia, piano

Pierre van Maldere
Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

19.00

Dmitri Kabalevsky
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Jean-Marie Leclair
Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8
Chouchane Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave

Jean Sibelius
Luonnotar, op.70
Elisabeth Söderström, soprano
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Ruperto Chapí
"Juzgando por los síntomas" de la zarzuela El Rey que rabió
Coro y Orquesta de la Comunidad de Madrid / Miguel Roa

20.00
Momentos Musicales

Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Nelson Goerner, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº35 en Re mayor, K.385, "Haffner"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano

21.00

Franz Anton Dimmler
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Karl Schlechta, clarinete
Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Tamás Vásáry, piano

Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

22.00
Industria Nacional

Enrique Albano
Obertura norteña (1950)
Orquesta de Cámara de LRA / Bruno Bandini

Franz Schubert
Cuarteto Nº14 en re menor, D.810, “La muerte y la doncella”
Cuarteto de Cuerdas de la Fundación Cultural Patagonia

23.00
Complemento musical

Benedetto Marcello
Sonata para violín y chelo en re menor, op.2, Nº4
Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch

Franz Schubert
Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Edvard Grieg
Tres piezas para piano, op. post EG 110-112
Eva Knardahl, piano