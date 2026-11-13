Programación Viernes 13 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Amanda Sedgwick

Sylvia

I’ve never been in love before

Elmo Hope trío

Like someone in love

Marie Mørck

On my way to nowhere

Never will I marry

00.30

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4, Nº5 y Nº6

Leif Ove Andsnes, piano

Bohuslav Martinu

Cuarteto para cuerdas Nº1, H.117

Cuarteto Martinu

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº1, H.73

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Roland Pöntinen, piano

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Johannes Brahms

Cuatro canciones serias, op.121

Linda Finnie, mezzosoprano;

Anthony Legge, piano

Heinrich Baermann

Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Joseph Haydn

Cuarteto Nº12 en Do mayor ,op.9, Nº1, Hob.III:19

Cuarteto Tátrai

Roman Hoffstetter

Serenata

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Liszt

Ilustraciones del Profeta (de El profeta de Meyerbeer), S414

Leslie Howard, piano

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Do mayor

Hugo Orlandi, mandolina

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Louis Spohr

Trío Nº3 en la menor, op.124

Trío Borodin

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Isata Kanneh-Mason, piano

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49

Cuarteto Borodin

07.00

Y la mañana va

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Arreglo para dos pianos de

Maurice Jacobson

Dúo Goldstone y Clemmow

Lars-Erik Larsson

Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5

Sören Hermansson, corno

Sinfonietta de Umea, Suecia / Edvard Tjivzjel

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12

I Musici

08.00

Isaac Albéniz

Suite orquestal de la ópera “Pepita Jiménez”

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña / Jaime Martín

Hugo Kauder (compositor y pedagogo judío-austríaco, 1888-1972)

Cuarteto para cuerdas Nro.2

Cuarteto Euclid

Edouard Lalo

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

09.00

Nikolay Roslavets (compositor ruso que vivió entre 1881 y 1944)

Sonata para piano Nro.1

Marc-André Hamelin, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim

10.00

Guillaume Lekeu

Molto adagio, para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Debussy

Frédéric Chopin

Dos polonesas: op.40 Nro.1 en La mayor y op.53 en La bemol mayor

Rafal Blechacz, piano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.52

Ragin Wenk-Wolf, violín

Orquesta Filarmónica Janacek / Dennis Burkh

11.00

Los Caminos del Barroco

Leonardo Vinci

Sinfonía y aria “Vo surcando un mar crudele” de la ópera “Artaserse”

Franco Fagioli, contratenor

Concerto Köln / Diego Fasolis

Niccoló Jommelli

Aria “Fra cento affani” de la ópera “Artaserse”

Philippe Jaroussky, contratenor

Le Concert de la Loge / Julien Chauvin

Johann Adolf Hasse

Sinfonía y aria “Son qual nave” de la ópera “Artaserse”

David Hansen, contratenor

Academia Montis Regalis / Alessandro de Marchi

Johann Christian Bach

Aria “Vo surcando un mar crudele” de la ópera “Artaserse”

Bejun Mehta, contratenor

Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

12.00

Al Mediodía

Ernest Guiraud

Capricho, para violín y orquesta

Philippe Graffin, violín

Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

’

Silvestre Revueltas

Toccata sin fuga, para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Josef Suk

Elegía, op.23, para trío

Trío Suk

Johann Nepomuk Hummel

Música de ballet para La campanilla mágica

London Mozart Players / Matthias Bamert

Carlos Moscardini

A los tilingos, candombe-milonga para guitarra

Víctor Villadangos, guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Viktor Ullman

Canciones de Hölderlin (1944) (“Fantasía vespertina”, “La primavera” y “¿Dónde estás?”)

Iris Vermillion, mezzosprano

Jonathan Alder, piano

Jan Carlstedt

Divertimento para oboe, violín, viola y chelo (1962)

Gregor Zubicky, oboe

Terje Tönnesen, violín

Lars Anders Tomter, viola

Truls Otterbech Mörk, chelo

James MacMillan

“Capítulo XXIII”, de la Pasión según San Lucas (2013)

Coro de la Radio de los Países Bajos

Coro Nacional de Jóvenes de los Países Bajos

Orquesta de Filarmónica de los Países Bajos / Markus Stenz

Peter Dicke, órgano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3

Pierre Pierlot y Jacques Chambon, oboes

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia, piano

Pierre van Maldere

Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº1

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

19.00

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8

Chouchane Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Jean Sibelius

Luonnotar, op.70

Elisabeth Söderström, soprano

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Ruperto Chapí

"Juzgando por los síntomas" de la zarzuela El Rey que rabió

Coro y Orquesta de la Comunidad de Madrid / Miguel Roa

20.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Nelson Goerner, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº35 en Re mayor, K.385, "Haffner"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Priya Mitchell, violín

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano

21.00

Franz Anton Dimmler

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Karl Schlechta, clarinete

Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Tamás Vásáry, piano

Jan Dismas Zelenka

Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

22.00

Industria Nacional

Enrique Albano

Obertura norteña (1950)

Orquesta de Cámara de LRA / Bruno Bandini

Franz Schubert

Cuarteto Nº14 en re menor, D.810, “La muerte y la doncella”

Cuarteto de Cuerdas de la Fundación Cultural Patagonia

23.00

Complemento musical

Benedetto Marcello

Sonata para violín y chelo en re menor, op.2, Nº4

Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Edvard Grieg

Tres piezas para piano, op. post EG 110-112

Eva Knardahl, piano