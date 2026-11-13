Programación Viernes 13 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Amanda Sedgwick
Sylvia
I’ve never been in love before
Elmo Hope trío
Like someone in love
Marie Mørck
On my way to nowhere
Never will I marry
00.30
La Trasnoche Clásica
Edvard Grieg
Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4, Nº5 y Nº6
Leif Ove Andsnes, piano
Bohuslav Martinu
Cuarteto para cuerdas Nº1, H.117
Cuarteto Martinu
Francesco Geminiani
Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº1, H.73
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia
Niels Gade
Sinfonía Nº5 en re menor, op.25
Roland Pöntinen, piano
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano
Heinrich Baermann
Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves
Joseph Haydn
Cuarteto Nº12 en Do mayor ,op.9, Nº1, Hob.III:19
Cuarteto Tátrai
Roman Hoffstetter
Serenata
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Franz Liszt
Ilustraciones del Profeta (de El profeta de Meyerbeer), S414
Leslie Howard, piano
Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Do mayor
Hugo Orlandi, mandolina
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Louis Spohr
Trío Nº3 en la menor, op.124
Trío Borodin
Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Isata Kanneh-Mason, piano
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Radu Lupu, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº3 en Sol mayor, BWV 1048
Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert
Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49
Cuarteto Borodin
07.00
Y la mañana va
Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Arreglo para dos pianos de
Maurice Jacobson
Dúo Goldstone y Clemmow
Lars-Erik Larsson
Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5
Sören Hermansson, corno
Sinfonietta de Umea, Suecia / Edvard Tjivzjel
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
I Musici
08.00
Isaac Albéniz
Suite orquestal de la ópera “Pepita Jiménez”
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña / Jaime Martín
Hugo Kauder (compositor y pedagogo judío-austríaco, 1888-1972)
Cuarteto para cuerdas Nro.2
Cuarteto Euclid
Edouard Lalo
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
09.00
Nikolay Roslavets (compositor ruso que vivió entre 1881 y 1944)
Sonata para piano Nro.1
Marc-André Hamelin, piano
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim
10.00
Guillaume Lekeu
Molto adagio, para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Debussy
Frédéric Chopin
Dos polonesas: op.40 Nro.1 en La mayor y op.53 en La bemol mayor
Rafal Blechacz, piano
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.52
Ragin Wenk-Wolf, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Dennis Burkh
11.00
Los Caminos del Barroco
Leonardo Vinci
Sinfonía y aria “Vo surcando un mar crudele” de la ópera “Artaserse”
Franco Fagioli, contratenor
Concerto Köln / Diego Fasolis
Niccoló Jommelli
Aria “Fra cento affani” de la ópera “Artaserse”
Philippe Jaroussky, contratenor
Le Concert de la Loge / Julien Chauvin
Johann Adolf Hasse
Sinfonía y aria “Son qual nave” de la ópera “Artaserse”
David Hansen, contratenor
Academia Montis Regalis / Alessandro de Marchi
Johann Christian Bach
Aria “Vo surcando un mar crudele” de la ópera “Artaserse”
Bejun Mehta, contratenor
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs
12.00
Al Mediodía
Ernest Guiraud
Capricho, para violín y orquesta
Philippe Graffin, violín
Orquesta del Ulster / Thierry Fischer
’
Silvestre Revueltas
Toccata sin fuga, para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
Josef Suk
Elegía, op.23, para trío
Trío Suk
Johann Nepomuk Hummel
Música de ballet para La campanilla mágica
London Mozart Players / Matthias Bamert
Carlos Moscardini
A los tilingos, candombe-milonga para guitarra
Víctor Villadangos, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Viktor Ullman
Canciones de Hölderlin (1944) (“Fantasía vespertina”, “La primavera” y “¿Dónde estás?”)
Iris Vermillion, mezzosprano
Jonathan Alder, piano
Jan Carlstedt
Divertimento para oboe, violín, viola y chelo (1962)
Gregor Zubicky, oboe
Terje Tönnesen, violín
Lars Anders Tomter, viola
Truls Otterbech Mörk, chelo
James MacMillan
“Capítulo XXIII”, de la Pasión según San Lucas (2013)
Coro de la Radio de los Países Bajos
Coro Nacional de Jóvenes de los Países Bajos
Orquesta de Filarmónica de los Países Bajos / Markus Stenz
Peter Dicke, órgano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Tomaso Albinoni
Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3
Pierre Pierlot y Jacques Chambon, oboes
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia, piano
Pierre van Maldere
Sinfonía en Re mayor, op.5, Nº1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
19.00
Dmitri Kabalevsky
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Jean-Marie Leclair
Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8
Chouchane Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
Jean Sibelius
Luonnotar, op.70
Elisabeth Söderström, soprano
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Ruperto Chapí
"Juzgando por los síntomas" de la zarzuela El Rey que rabió
Coro y Orquesta de la Comunidad de Madrid / Miguel Roa
20.00
Momentos Musicales
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Nelson Goerner, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº35 en Re mayor, K.385, "Haffner"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
21.00
Franz Anton Dimmler
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Karl Schlechta, clarinete
Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát
Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Tamás Vásáry, piano
Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
22.00
Industria Nacional
Enrique Albano
Obertura norteña (1950)
Orquesta de Cámara de LRA / Bruno Bandini
Franz Schubert
Cuarteto Nº14 en re menor, D.810, “La muerte y la doncella”
Cuarteto de Cuerdas de la Fundación Cultural Patagonia
23.00
Complemento musical
Benedetto Marcello
Sonata para violín y chelo en re menor, op.2, Nº4
Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch
Franz Schubert
Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
Edvard Grieg
Tres piezas para piano, op. post EG 110-112
Eva Knardahl, piano