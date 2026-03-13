Programación Viernes 13 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Mijail Glinka
Divertimento sobre temas de La sonámbula, de Bellini, para piano y cuarteto de cuerdas en La bemol mayor
Valery Kamishov, piano
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Edward Elgar
Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº1 en re menor BWV 812
Glenn Gould, piano
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
Johannes Brahms
Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1 (orquestación de Andreas Hállen)
Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2 (orquestación de Andreas Hállen)
Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3 (orquestación de Brahms)
Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO1, Nº4 (orquestación de Paul Juon)
Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Maurice André, trompeta;
Ad Mater, oboe;
Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín; Anner Bylsma, chelo; Gustav Leonhardt, clave
Frans Brüggen
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Re mayor, op.9, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola
Arnold Bax
Desde el ocaso hasta el amanecer
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Felix Mendelssohn
Obertura Las Hébridas, op.26
Orquesta Sinfónica de Berna / Peter Maag
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36
Pascal Rogé, piano
Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)
András Schiff, piano
Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Erik Satie
Tres gymnopédies
Fazil Say, piano
07.00
Y la mañana va
Roy Douglas
Cantilena
Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68
Albert Guinovart, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158
Cuarteto Purcell
Joseph Haydn
Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
08.00
Henry Vieuxtemps
Elegía para viola y piano en fa menor, op.30
Therese-Marie Gilisen, viola
Jean-Claude Vanden Eynden, piano
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi
Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
09.00
Paul Hindemith
Piezas de danza para piano, op.19
Hans Petermandl, piano
Francis Poulenc
Suite francesa, para vientos, percusión y órgano
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick
Jean Sibelius
Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
10.00
Giovanni Bottesini
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair
Alexander Zemlinsky
Cuatro baladas para piano
Silke Avenhaus, piano
Jules Massenet
Suite orquestal Nº1
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi
Motete “Nulla in mundo pax sincera”, RV 630
Emma Kirkby, soprano
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Antonio Vivaldi
Motete “In furore iustissimae irae”, RV 626
Julia Lezhneva, soprano
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Antonio Vivaldi
Motete “Sum in medio tempestatum”, RV 632
Simone Kermes, soprano
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
12.00
Al Mediodía
Amy Beach
Trío en la menor, op.150
Ensamble de Cámara Ambache
Roberto Sierra
Borikén (2005)
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico / Maximiano Valdés
John Dowland
Vuelve, dulce amor y Si mis quejas
Barbara Bonney, soprano
Jacob Heringman, laúd
Josef Mysliveček
Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor
Octeto Albert Schweitzer
.Johann Strauss I
Marcha Radetsky, op.228
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Ture Rangström
Ditirambo. Poema sinfónico (1909)
Orquesta Sinfónica de Norrköping / Michail Jurowski
Olivier Messiaen
“Modo de valores e intensidades”, de Cuatro estudios de ritmo (1950)
Roger Muraro, piano
Gian Francesco Malipiero
Cuarteto Nº5, "De los caprichos" (1950)
Cuarteto Orpheus
Tania León
Indígena, para orquesta de cámara (2007)
Continuum Western Wind / Tania León
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en sol menor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Isaac Albéniz
Iberia. Tercer cuaderno: "El Albaicín", "El Polo" y "Lavapiés"
Nelson Goerner, piano
Charles Ives
Selección de canciones
Michael Cavalieri, barítono
Ian Howell, contratenor
Ryan MacPherson, tenor
Douglas Dickson, piano
Solistas de vientos
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Maddalena Lombardini Sirmen (compositora, violinista y cantante, 1745 – 1818).
Cuarteto para cuerdas N°1 en Si bemol mayor
Accademia della Magnifica Comunità
Ástor Piazzolla
Años de soledad
Ástor Piazzolla, bandoneón
Gerry Mulligan, saxo barítono
Ensamble Instrumental
Frederick Ellard
Las Damas de Australia
Orquesta del Estado de Victoria / Richard Divall
20.00
Momentos Musicales
Robert Schumann
Tres romances para oboe y piano, op.94
Pietro Borgonovo, oboe
Daniel Levy, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, oboe solista, segundo oboe, dos flautas dulces, cuerdas y bajo continuo en sol menor, “Dedicado a su Alteza Real de Sajonia”, (catálogo Ryom) RV.576
Georg Kallweit, violín
Xenia Löffler, oboe solista
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Max Bruch
Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47
Matt Haimovitz, chelo
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine
Domenico Scarlatti
Cuatro sonatas para piano: Sonata en Sol mayor, L.349
Sonata en fa menor, L.383
Sonata en Si bemol mayor, L.396
Sonata en Do mayor, L.103
Dubravka Tomsic, piano
21.00
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
András Schiff, fortepiano
Francisco Tárrega
Dos piezas para guitarra: Mazurca y Recuerdos de la Alhambra
Daniel Küpper, guitarra
George Gershwin
Rapsodia en blue para piano y orquesta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon
22.00
Industria Nacional
Antonio María Russo
Eros, Selene, Eros, cantata para soprano solista, coro y orquesta, sobre poesía de Pablo Neruda y Federico García Lorca
Andrea Maragno, soprano
Coro de Cámara Arturo Berutti
Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Antonio María Russo
Alberto Favero
Elegía para el planeta Tierra
Cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata
Ottorino Respighi
Las fuentes de Roma, poema sinfónico (transcripción para piano a cuatro manos del compositor)
Dúo Moreno-Capelli, piano a cuatro manos
23.00
Complemento musical
Johann Sebastian Bach
Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992
Rosalyn Tureck, piano
Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Trond Saeverud, violín;
Einar Röttingen, piano