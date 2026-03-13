PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

13/03/2026

Programación Viernes 13 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka
Divertimento sobre temas de La sonámbula, de Bellini, para piano y cuarteto de cuerdas en La bemol mayor
Valery Kamishov, piano
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Edward Elgar
Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº1 en re menor BWV 812
Glenn Gould, piano

Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami

Johannes Brahms
Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1 (orquestación de Andreas Hállen)
Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2 (orquestación de Andreas Hállen)
Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3 (orquestación de Brahms)
Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO1, Nº4 (orquestación de Paul Juon)

Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Maurice André, trompeta;
Ad Mater, oboe;
Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín; Anner Bylsma, chelo; Gustav Leonhardt, clave
Frans Brüggen

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Re mayor, op.9, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola

Arnold Bax
Desde el ocaso hasta el amanecer
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

Felix Mendelssohn
Obertura Las Hébridas, op.26
Orquesta Sinfónica de Berna / Peter Maag

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36
Pascal Rogé, piano

Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)
András Schiff, piano

Nicolò Paganini
Sonata Varsavia para violín y orquesta
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Erik Satie
Tres gymnopédies
Fazil Say, piano

07.00
Y la mañana va

Roy Douglas
Cantilena
Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones

Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68
Albert Guinovart, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158
Cuarteto Purcell

Joseph Haydn
Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00

Henry Vieuxtemps
Elegía para viola y piano en fa menor, op.30
Therese-Marie Gilisen, viola
Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00

Paul Hindemith
Piezas de danza para piano, op.19
Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc
Suite francesa, para vientos, percusión y órgano
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius
Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

10.00

Giovanni Bottesini
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Alexander Zemlinsky
Cuatro baladas para piano
Silke Avenhaus, piano

Jules Massenet
Suite orquestal Nº1
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00
Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi
Motete “Nulla in mundo pax sincera”, RV 630
Emma Kirkby, soprano
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonio Vivaldi
Motete “In furore iustissimae irae”, RV 626
Julia Lezhneva, soprano
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Antonio Vivaldi
Motete “Sum in medio tempestatum”, RV 632
Simone Kermes, soprano
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

12.00
Al Mediodía

Amy Beach
Trío en la menor, op.150
Ensamble de Cámara Ambache

Roberto Sierra
Borikén (2005)
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico / Maximiano Valdés

John Dowland
Vuelve, dulce amor y Si mis quejas
Barbara Bonney, soprano
Jacob Heringman, laúd

Josef Mysliveček
Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor
Octeto Albert Schweitzer

.Johann Strauss I
Marcha Radetsky, op.228
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental

Ture Rangström
Ditirambo. Poema sinfónico (1909)
Orquesta Sinfónica de Norrköping / Michail Jurowski

Olivier Messiaen
“Modo de valores e intensidades”, de Cuatro estudios de ritmo (1950)
Roger Muraro, piano

Gian Francesco Malipiero
Cuarteto Nº5, "De los caprichos" (1950)
Cuarteto Orpheus

Tania León
Indígena, para orquesta de cámara (2007)
Continuum Western Wind / Tania León

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en sol menor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Isaac Albéniz
Iberia. Tercer cuaderno: "El Albaicín", "El Polo" y "Lavapiés"
Nelson Goerner, piano

Charles Ives
Selección de canciones
Michael Cavalieri, barítono
Ian Howell, contratenor
Ryan MacPherson, tenor
Douglas Dickson, piano
Solistas de vientos

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Maddalena Lombardini Sirmen (compositora, violinista y cantante, 1745 – 1818).
Cuarteto para cuerdas N°1 en Si bemol mayor
Accademia della Magnifica Comunità

Ástor Piazzolla
Años de soledad
Ástor Piazzolla, bandoneón
Gerry Mulligan, saxo barítono
Ensamble Instrumental

Frederick Ellard
Las Damas de Australia
Orquesta del Estado de Victoria / Richard Divall

20.00
Momentos Musicales

Robert Schumann
Tres romances para oboe y piano, op.94
Pietro Borgonovo, oboe
Daniel Levy, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para violín, oboe solista, segundo oboe, dos flautas dulces, cuerdas y bajo continuo en sol menor, “Dedicado a su Alteza Real de Sajonia”, (catálogo Ryom) RV.576
Georg Kallweit, violín
Xenia Löffler, oboe solista
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Max Bruch
Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47
Matt Haimovitz, chelo
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Domenico Scarlatti
Cuatro sonatas para piano: Sonata en Sol mayor, L.349
Sonata en fa menor, L.383
Sonata en Si bemol mayor, L.396
Sonata en Do mayor, L.103
Dubravka Tomsic, piano

21.00

Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
András Schiff, fortepiano

Francisco Tárrega
Dos piezas para guitarra: Mazurca y Recuerdos de la Alhambra
Daniel Küpper, guitarra

George Gershwin
Rapsodia en blue para piano y orquesta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon

22.00
Industria Nacional

Antonio María Russo
Eros, Selene, Eros, cantata para soprano solista, coro y orquesta, sobre poesía de Pablo Neruda y Federico García Lorca
Andrea Maragno, soprano
Coro de Cámara Arturo Berutti
Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Antonio María Russo

Alberto Favero
Elegía para el planeta Tierra
Cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata

Ottorino Respighi
Las fuentes de Roma, poema sinfónico (transcripción para piano a cuatro manos del compositor)
Dúo Moreno-Capelli, piano a cuatro manos

23.00
Complemento musical

Johann Sebastian Bach
Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992
Rosalyn Tureck, piano

Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Trond Saeverud, violín;
Einar Röttingen, piano