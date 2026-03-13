Programación Viernes 13 de Marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Divertimento sobre temas de La sonámbula, de Bellini, para piano y cuarteto de cuerdas en La bemol mayor

Valery Kamishov, piano

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº1 en re menor BWV 812

Glenn Gould, piano

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Johannes Brahms

Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1 (orquestación de Andreas Hállen)

Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2 (orquestación de Andreas Hállen)

Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3 (orquestación de Brahms)

Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO1, Nº4 (orquestación de Paul Juon)

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta;

Ad Mater, oboe;

Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín; Anner Bylsma, chelo; Gustav Leonhardt, clave

Frans Brüggen

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Re mayor, op.9, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Arnold Bax

Desde el ocaso hasta el amanecer

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Berna / Peter Maag

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36

Pascal Rogé, piano

Claude Debussy

Trío en Sol mayor, L.3

Trío Fontenay

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)

András Schiff, piano

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Erik Satie

Tres gymnopédies

Fazil Say, piano

07.00

Y la mañana va

Roy Douglas

Cantilena

Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158

Cuarteto Purcell

Joseph Haydn

Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00



Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00



Paul Hindemith

Piezas de danza para piano, op.19

Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc

Suite francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

10.00

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Alexander Zemlinsky

Cuatro baladas para piano

Silke Avenhaus, piano

Jules Massenet

Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Motete “Nulla in mundo pax sincera”, RV 630

Emma Kirkby, soprano

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonio Vivaldi

Motete “In furore iustissimae irae”, RV 626

Julia Lezhneva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Antonio Vivaldi

Motete “Sum in medio tempestatum”, RV 632

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

12.00

Al Mediodía

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Ensamble de Cámara Ambache

Roberto Sierra

Borikén (2005)

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico / Maximiano Valdés

John Dowland

Vuelve, dulce amor y Si mis quejas

Barbara Bonney, soprano

Jacob Heringman, laúd

Josef Mysliveček

Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

.Johann Strauss I

Marcha Radetsky, op.228

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Ture Rangström

Ditirambo. Poema sinfónico (1909)

Orquesta Sinfónica de Norrköping / Michail Jurowski

Olivier Messiaen

“Modo de valores e intensidades”, de Cuatro estudios de ritmo (1950)

Roger Muraro, piano

Gian Francesco Malipiero

Cuarteto Nº5, "De los caprichos" (1950)

Cuarteto Orpheus

Tania León

Indígena, para orquesta de cámara (2007)

Continuum Western Wind / Tania León

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Friedrich Fasch

Obertura para orquesta en sol menor

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Isaac Albéniz

Iberia. Tercer cuaderno: "El Albaicín", "El Polo" y "Lavapiés"

Nelson Goerner, piano

Charles Ives

Selección de canciones

Michael Cavalieri, barítono

Ian Howell, contratenor

Ryan MacPherson, tenor

Douglas Dickson, piano

Solistas de vientos

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Maddalena Lombardini Sirmen (compositora, violinista y cantante, 1745 – 1818).

Cuarteto para cuerdas N°1 en Si bemol mayor

Accademia della Magnifica Comunità

Ástor Piazzolla

Años de soledad

Ástor Piazzolla, bandoneón

Gerry Mulligan, saxo barítono

Ensamble Instrumental

Frederick Ellard

Las Damas de Australia

Orquesta del Estado de Victoria / Richard Divall

20.00

Momentos Musicales

Robert Schumann

Tres romances para oboe y piano, op.94

Pietro Borgonovo, oboe

Daniel Levy, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, oboe solista, segundo oboe, dos flautas dulces, cuerdas y bajo continuo en sol menor, “Dedicado a su Alteza Real de Sajonia”, (catálogo Ryom) RV.576

Georg Kallweit, violín

Xenia Löffler, oboe solista

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Max Bruch

Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Domenico Scarlatti

Cuatro sonatas para piano: Sonata en Sol mayor, L.349

Sonata en fa menor, L.383

Sonata en Si bemol mayor, L.396

Sonata en Do mayor, L.103

Dubravka Tomsic, piano

21.00

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

András Schiff, fortepiano

Francisco Tárrega

Dos piezas para guitarra: Mazurca y Recuerdos de la Alhambra

Daniel Küpper, guitarra

George Gershwin

Rapsodia en blue para piano y orquesta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

22.00

Industria Nacional

Antonio María Russo

Eros, Selene, Eros, cantata para soprano solista, coro y orquesta, sobre poesía de Pablo Neruda y Federico García Lorca

Andrea Maragno, soprano

Coro de Cámara Arturo Berutti

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Antonio María Russo

Alberto Favero

Elegía para el planeta Tierra

Cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata

Ottorino Respighi

Las fuentes de Roma, poema sinfónico (transcripción para piano a cuatro manos del compositor)

Dúo Moreno-Capelli, piano a cuatro manos

23.00

Complemento musical

Johann Sebastian Bach

Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992

Rosalyn Tureck, piano

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45

Trond Saeverud, violín;

Einar Röttingen, piano